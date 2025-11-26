A PSV csapatkapitánya, Jerdy Schouten a keddi sajtótájékoztatón árulta el, hogy két éve kapcsolatba került Arne Slottal, amikor még a Bologna játékosa volt, Slot pedig a Feyenoord kispadján ült.

Jerdy Schouten, akit Arne Slot meg akart szerezni. Pikáns helyzet a Liverpool-PSV BL-meccs előtt Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

Slot már évekkel ezelőtt kiszemelte Schoutent

A holland válogatott középpályást megkérdezték, volt-e valaha WhatsApp-kapcsolata a jelenlegi Liverpool-menedzserrel. Schouten egy mosoly kíséretében annyit mondott: „Így van, még mielőtt a PSV-hez igazoltam.”

Arra a kérdésre, miről szóltak az üzenetek, csak ennyit felelt: „Nem az időjárásról.” Amikor pedig rákérdeztek, valóban meg akarta-e szerezni őt Slot a Feyenoord számára, a játékos őszintén válaszolt: „Igen.”

Schouten 2023 nyarán végül nem a Feyenoordhoz, hanem a PSV Eindhovenhez igazolt, a holland klub több mint 12 millió eurót fizetett érte. Azóta 88 tétmeccsen lépett pályára, és kétszeres holland bajnok lett a csapattal – mára a középpálya egyik kulcsfigurája.

Liverpool–PSV BL-meccs: a holland edző állása a tét?

A pikáns történet különösen érdekes a szerda esti Anfield-beli BL-ütközet előtt, ahol a hullámvölgyben lévő Liverpoolnak életbevágóan fontos lenne a győzelem. Schouten pedig éppen annak az edzőnek a csapata ellen készül, aki annak idején mindent megtett volna, hogy megszerezze őt.

Hetek óta azt latolgatják a szurkolók, vajon hány kudarcot tűrnek még el a Liverpool tulajdonosai, mikor mondják ki Arne Slot bukását. A holland csapat ellen tehát a holland edző állása a tét.