A spanyolok ezzel azonban még nem biztosították helyüket a jövő évi vb-n, mivel a törökök odahaza legyőzték a bolgárokat, a két csapatot így továbbra is három pont választja el egymástól. Ugyanakkor a spanyolok gólkülönbsége 14-gyel jobb, azaz kedden Sevillában a törökök elleni összecsapás csak formalitás.
Rekordot döntött a spanyol válogatott
A georgiaiak elleni mérkőzés hamar eldőlt, Luis de la Fuente együttese már a félidőben három góllal vezetett. A találkozó legjobbja Mikel Oyarzabal volt, a Real Sociedad sztárja kétszer is betalált, emellett egy gólpasszt is kiosztott.
A spanyolok sorozatban a 30. tétmérkőzésükön maradtak veretlenek,
ezzel megdöntötték a 2010 és 2013 között felállított rekordjukat – adta hírül az MTI.
Eredmények:
J csoport:
Liechtenstein-Wales 0-1 (0-0)
Kazahsztán-Belgium 1-1 (1-0)
Az állás: 1. Belgium 15 pont/7 mérkőzés, 2. Észak-Macedónia 13/7 (12-3), 3. Wales 13/7 (14-10), 4. Kazahsztán 8/8, 5. Liechtenstein 0/7
E csoport:
Törökország-Bulgária 2-0 (1-0)
Georgia-Spanyolország 0-4 (0-3)
Az állás: 1. Spanyolország 15 pont, 2. Törökország 12, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0
H csoport:
Ciprus-Ausztria 0-2 (0-1)
