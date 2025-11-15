Live
Az Európa-bajnok spanyol válogatott simán, 4-0-ra nyert Tbilisziben a georgiaiak vendégeként a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának szombati játéknapján.

A spanyolok ezzel azonban még nem biztosították helyüket a jövő évi vb-n, mivel a törökök odahaza legyőzték a bolgárokat, a két csapatot így továbbra is három pont választja el egymástól. Ugyanakkor a spanyolok gólkülönbsége 14-gyel jobb, azaz kedden Sevillában a törökök elleni összecsapás csak formalitás.

A spanyol válogatott gyakorlatilag kijutott a vb-re
A spanyol válogatott gyakorlatilag kijutott a vb-re
Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Rekordot döntött a spanyol válogatott

A georgiaiak elleni mérkőzés hamar eldőlt, Luis de la Fuente együttese már a félidőben három góllal vezetett. A találkozó legjobbja Mikel Oyarzabal volt, a Real Sociedad sztárja kétszer is betalált, emellett egy gólpasszt is kiosztott.

A spanyolok sorozatban a 30. tétmérkőzésükön maradtak veretlenek, 

ezzel megdöntötték a 2010 és 2013 között felállított rekordjukat – adta hírül az MTI.

Eredmények:

J csoport:

Liechtenstein-Wales 0-1 (0-0)

Kazahsztán-Belgium 1-1 (1-0)

Az állás: 1. Belgium 15 pont/7 mérkőzés, 2. Észak-Macedónia 13/7 (12-3), 3. Wales 13/7 (14-10), 4. Kazahsztán 8/8, 5. Liechtenstein 0/7

E csoport:

Törökország-Bulgária 2-0 (1-0)

Georgia-Spanyolország 0-4 (0-3)

Az állás: 1. Spanyolország 15 pont, 2. Törökország 12, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0

H csoport:

Ciprus-Ausztria 0-2 (0-1)

