A Wolverhampton szerdán hivatalosan is bejelentette, hogy a Boro vezetőedzője, Rob Edwards veszi át a nemrég kirúgott Vítor Pereira helyét a csapat kispadján. A Middlesbrough ezzel nem került túlságon könnyű helyzetbe, hiszen idény közben sosem könnyű új edzőt találni, még akkor sem, ha a csapat egyébként remekül kezdte a 2025/26-os kiírást, a második helyen áll a Championshipben. Steven Gerrard is jelölt.

Steven Gerrard (jobbra) visszatérhet a szigetországba. Szoboszlai Dominik példaképe az angol másodosztályú Middlesbroughnál kaphat munkát.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A Middlesbrough már megkezdte az új menedzser felkutatását, ugyanakkor nem kíván elhamarkodott döntést hozni a kinevezésről. A brit sajtó szerint Gerrard mellett a Bournemouth és a Wolverhampton korábbi vezetőedzője, Gary O’Neil, valamint a Valencia trénere, Carlos Corberán is szóba került lehetséges utódként.

Forrnak az indulatok Middlesbroughban

A The Sun értesülései szerint a Borónál nehezen dolgozták fel Rob Edwards hirtelen távozását. A szurkolók nem örültek neki, hogy a kiváló idénykezdet után a klub vezetősége elengedte a 42 éves vezetőedzőt a Wolveshoz. Az angol lap értesülései szerint a feszült helyzet miatt a vezetőség nem akarja elkapkodni az új vezetőedző kinevezését, a jövő hét elején nevezheti ki az új menedzsert.

Steven Gerrard edzői karrierje megfeneklett

Gerrard visszavonulása utána a Liverpool utánpótlásában kezdte el edzői karrierjét 2017-ben. 2018-ban került a Rangers kispadjára, ahol harmadik évében skót bajnoki címre vezette a glasgow-i együttest, ezzel megtörve a Celtic hosszúra nyúló egyeduralmát. 2021 novemberében az Aston Villához került, ahonnan azonban szűk egy év után menesztették.

A 45 éves tréner legutóbb a szaúdi al-Ettifaq együttesét irányította, ahonnan januárban, másfél év után távozott.

Gerrard októberben Rio Ferdinand YouTube-csatornáján vendégeskedett, ahol elmondta, hogy mit csinál, mióta el kellett hagynia az al-Ettifaqot:

Most élvezem a családommal töltött időt, és sok olyan dolgot csinálok, amit eddig nem tudtam megtenni. De egy részem még mindig úgy érzi, hogy van egy kis befejezetlen ügyem, ami azt illeti, hogy szeretnék belevágni még pár izgalmas kihívásba

– árulta el a Szoboszlai Dominik példaképe.