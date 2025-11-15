A svájci válogatott hazai pályán 4-1-re kiütötte a továbbra is gyengélkedő svéd együttest, így megőrizte hárompontos előnyét a Szlovéniában nyertes Koszovó előtt.

A svájciak kiütötték a továbbra is szenvedő svédeket

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A svédek a csodában bízhatnak, a svájciak szinte biztosan vb-résztvevők

Graham Potter szövetségi kapitány debütálása nem sikerült jól, de a svédek ezzel együtt is kiharcolhatják még a vb-szereplést, hiszen a Nemzetek Ligájában korábban megnyerték csoportjukat, azaz jó eséllyel ott lesznek a pótselejtezőben.

A svájciak és a koszovóiak Pristinában egymás ellen zárják a sorozatot, de a hazaiaknak legalább hatgólos sikerre lenne szükségük a csoportelsőség és az ezzel járó egyenes ági kijutás kivívásához. Az ugyanakkor biztossá vált, hogy koszovóiak legrosszabb esetben a pótselejtezőben küzdhetnek tovább a világbajnoki részvételért – számolt be róla az MTI.

Switzerland crush Sweden in their World Cup Qualifier and keep top spot in Group B 😎🇨🇭🇸🇪 pic.twitter.com/LiicQHx2Rb — OneFootball (@OneFootball) November 15, 2025

A bosnyák válogatott szintén hazai környezetben, hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a Denis Dragus kiállítása miatt bő húsz percet emberhátrányban játszó románokat, ezzel amellett, hogy szintén bebiztosította legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet, még maradt esélye a csoportelsőségre is. Ehhez a bosnyákoknak kedden az első helyezett osztrákokat kellene legyőzniük Bécsben.

Eredmények:

B csoport:

Svájc-Svédország 4-1 (1-1)

Szlovénia-Koszovó 0-2 (0-1)

Az állás: 1. Svájc 13 pont, 2. Koszovó 10, 3. Szlovénia 3, 4. Svédország 1

C csoport:

Dánia-Fehéroroszország 2-2 (1-0)

Görögország-Skócia 3-2 (1-0)

Az állás: 1. Dánia 11 pont, 2. Skócia 10, 3. Görögország 6, 4. Fehéroroszország 1

H csoport:

Bosznia-Hercegovina - Románia 3-1 (0-1)

Ciprus-Ausztria 0-2 (0-1)

Az állás: 1. Ausztria 18 pont/7 mérkőzés, 2. Bosznia-Hercegovina 16/7, 3. Románia 10/7, 4. Ciprus 8/8, 5. San Marino 0/7

