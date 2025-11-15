A svájci válogatott hazai pályán 4-1-re kiütötte a továbbra is gyengélkedő svéd együttest, így megőrizte hárompontos előnyét a Szlovéniában nyertes Koszovó előtt.
A svédek a csodában bízhatnak, a svájciak szinte biztosan vb-résztvevők
Graham Potter szövetségi kapitány debütálása nem sikerült jól, de a svédek ezzel együtt is kiharcolhatják még a vb-szereplést, hiszen a Nemzetek Ligájában korábban megnyerték csoportjukat, azaz jó eséllyel ott lesznek a pótselejtezőben.
A svájciak és a koszovóiak Pristinában egymás ellen zárják a sorozatot, de a hazaiaknak legalább hatgólos sikerre lenne szükségük a csoportelsőség és az ezzel járó egyenes ági kijutás kivívásához. Az ugyanakkor biztossá vált, hogy koszovóiak legrosszabb esetben a pótselejtezőben küzdhetnek tovább a világbajnoki részvételért – számolt be róla az MTI.
A bosnyák válogatott szintén hazai környezetben, hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a Denis Dragus kiállítása miatt bő húsz percet emberhátrányban játszó románokat, ezzel amellett, hogy szintén bebiztosította legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet, még maradt esélye a csoportelsőségre is. Ehhez a bosnyákoknak kedden az első helyezett osztrákokat kellene legyőzniük Bécsben.
Eredmények:
B csoport:
Svájc-Svédország 4-1 (1-1)
Szlovénia-Koszovó 0-2 (0-1)
Az állás: 1. Svájc 13 pont, 2. Koszovó 10, 3. Szlovénia 3, 4. Svédország 1
C csoport:
Dánia-Fehéroroszország 2-2 (1-0)
Görögország-Skócia 3-2 (1-0)
Az állás: 1. Dánia 11 pont, 2. Skócia 10, 3. Görögország 6, 4. Fehéroroszország 1
H csoport:
Bosznia-Hercegovina - Románia 3-1 (0-1)
Ciprus-Ausztria 0-2 (0-1)
Az állás: 1. Ausztria 18 pont/7 mérkőzés, 2. Bosznia-Hercegovina 16/7, 3. Románia 10/7, 4. Ciprus 8/8, 5. San Marino 0/7
Kapcsolódó cikkek
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!