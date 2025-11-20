Előzetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli klubtársát, az egyiptomi Mohamed Szalah-t tartották a legesélyesebbnek a 2025-ös év legjobb afrikai játékosának járó díjra, de a szerdai díjátadón mégsem ő nyert. A 33 éves támadó el sem utazott a marokkói díjátadóra, amivel már sejteni lehetett, hogy nem ő fogja átvenni a trófeát.

Mohamed Szalah megint lemaradt egy díjról

Fotó: AHMED AWAAD / NurPhoto

Szalah helyett Hakimi az év labdarúgója Afrikában

Végül valóban nem Szalah, hanem a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain légiósa, Asráf Hakimi lett a legjobb. A marokkói válogatott játékos 52 év óta az első hátvéd, aki elnyerte a címet. Mögötte Szalah és a török Galatasarayban szereplő Sallai Roland csapattársa, a nigériai Victor Osimhen végzett a szavazáson.

A 88-szoros válogatott Hakimi - aki a PSG-vel megnyerte a francia bajnokságot, a Francia Kupát és az Európai Szuperkupát is - 1998 óta az első marokkói díjazott, akkor Musztafa Hadzsi ünnepelhetett.

A recognition that crowns years of hard work, success, and unforgettable moments.



My gratitude goes to my family, my teammates, and everyone who works with me every day, on and off the field. Your trust, dedication, and support make me stronger and allow me to grow.



Thank you… pic.twitter.com/ZssdnZ2T55 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 19, 2025

Egészen hihetetlen, de Szalah, aki a 2024/25-ös Premier League-szezonban 38 meccsen 29 gólt és 18 gólpasszt jegyzett immáron hét éve képtelen nyerni. Legutóbb 2018-ban választották meg Afrika legjobb játékosának, akkor Yaya Touré után az első olyan játékos lett a kontinensen, aki zsinórban kétszer egymás után érdemelte ki az elismerést. Mindez ezért is érdekes, mert a Liverpool támadója szeptemberben negyedik lett az Aranylabda-szavazáson, ami pályafutása legjobb helyezése, ráadásul két hellyel megelőzte Hakimit. Ez azonban csak újabb példa arra, hogy még a saját földrészén is gyakran megfeledkeznek az egyiptomi sztárjátékosról.