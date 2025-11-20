Előzetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli klubtársát, az egyiptomi Mohamed Szalah-t tartották a legesélyesebbnek a 2025-ös év legjobb afrikai játékosának járó díjra, de a szerdai díjátadón mégsem ő nyert. A 33 éves támadó el sem utazott a marokkói díjátadóra, amivel már sejteni lehetett, hogy nem ő fogja átvenni a trófeát.
Szalah helyett Hakimi az év labdarúgója Afrikában
Végül valóban nem Szalah, hanem a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain légiósa, Asráf Hakimi lett a legjobb. A marokkói válogatott játékos 52 év óta az első hátvéd, aki elnyerte a címet. Mögötte Szalah és a török Galatasarayban szereplő Sallai Roland csapattársa, a nigériai Victor Osimhen végzett a szavazáson.
A 88-szoros válogatott Hakimi - aki a PSG-vel megnyerte a francia bajnokságot, a Francia Kupát és az Európai Szuperkupát is - 1998 óta az első marokkói díjazott, akkor Musztafa Hadzsi ünnepelhetett.
Egészen hihetetlen, de Szalah, aki a 2024/25-ös Premier League-szezonban 38 meccsen 29 gólt és 18 gólpasszt jegyzett immáron hét éve képtelen nyerni. Legutóbb 2018-ban választották meg Afrika legjobb játékosának, akkor Yaya Touré után az első olyan játékos lett a kontinensen, aki zsinórban kétszer egymás után érdemelte ki az elismerést. Mindez ezért is érdekes, mert a Liverpool támadója szeptemberben negyedik lett az Aranylabda-szavazáson, ami pályafutása legjobb helyezése, ráadásul két hellyel megelőzte Hakimit. Ez azonban csak újabb példa arra, hogy még a saját földrészén is gyakran megfeledkeznek az egyiptomi sztárjátékosról.
