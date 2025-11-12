„Egyszerű a helyzet: Szalahnak most le kell ülnie a padra, és át kell gondolnia a dolgokat. Játszatni-játszatni-játszatni, ez már nem működik. Talán egy kis szünet segítene, hogy újra a régi Szalahot lássuk” – üzent Arne Slotnak is Steve Nicol, aki szerint a Liverpool már nem tudja tovább „cipelni” korábbi gólgyárosát.

Szoboszlai Dominik viszi a hátán a csapatot, Isak eddig csalódás, mint ahogy Szalah sem találja tavalyi önmagát Liverpoolban

Fotó: PETER POWELL / AFP

Nicol bírálata nem légüres térben hangzott el: a Liverpool az utóbbi hetekben gyengélkedik, kiesett a Ligakupából, és a Premier League-ben is visszacsúszott a nyolcadik helyre, nyolc pont a lemaradása az Arsenal mögött.

Szalah tavaly megállíthatatlan volt

A tavalyi, 2024–25-ös Premier League-szezonban Mohamed Szalah 38 mérkőzésen 29 gólt és 18 gólpasszt jegyzett, amivel az év játékosa, gólkirály, asszisztkirály és PL-aranyérmes lett, míg az idei idényt 11 meccsen elért 4 góllal és 2 gólpasszal kezdte.

Nicol a Liverpool aranykorának oszlopa volt

A Szalahot bíráló skót védő, Steve Nicol 1981 és 1994 között szerepelt a Liverpoolban, több mint 460 mérkőzésen lépett pályára, öt bajnoki címet és BEK-et is nyert. Keménysége és vezetői karaktere miatt a mai napig Liverpool-legendaként tartják számon, így szavai különös súllyal esnek latba a szurkolók körében.

A Liverpool Echo keddi értékelése szerint Arne Slot csapata eddig elmaradt a várakozásoktól: bár a Bajnokok Ligájában tartja a lépést, a Ligakupából való korai kiesés és a Premier League-ben elszenvedett vereségek rávilágítanak a problémákra. Több kulcsember formája is visszaesett, és az új igazolások – köztük Alexander Isak – sem találták még meg a helyüket a holland vezetőedző rendszerében. A lap kiemeli, hogy Mohamed Szalah teljesítménye is hullámzó, ezzel szemben Szoboszlai Dominik továbbra is a csapat motorja: 7,25-ös átlagos értékeléssel a szezon legjobbja, és vezérként tartja egyben a liverpooli középpályát.