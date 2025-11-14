Az olasz válogatott csütörtök este vért izzadva győzte le idegenben 2-0-ra Moldova csapatát. A talákozó utolsó bő negyedóráját, a csapatot idegenbe elkísérő mintegy ötszáz szurkolótól kapott füttykoncertben kellett lejátszania a négyszeres világbajnoknak. A lefújás után a magát ezen alaposan felhergelő szövetségi kapitány, Gennaro Gattuso szégyennek nevezte a drukkerek viselkedését.

Az olasz játékosok is érezték, hogy szégyen volt, amit műveltek

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Kinek a szégyene?

Pedig inkább köszönettel tartozna a drukkereknek, ugyanis a füttykoncert közepett a 88. és a 92. percben tudták megszerezni a három pontot érő gólokat, Gianluca Mancini és Pio Esposito révén. Igaz, hogy az olasz válogatott messze nem a legerősebb tizeneggyel állt ki – nagyjából a cseresor játszott –, de akkor is az a Moldova volt az ellenfél, amelyiknek hét forduló után 1 pontja és mínusz 24-es gólkülönbsége van, és 156. a világranglistán.

Szégyen, amit ma hallottam, elfogadhatatlan. Én egy olyan olasz csapatot láttam, amelyik játszott, miközben az ellenfelünknek egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt (egy azért volt – a szerk.). Nincsenek már könnyű meccsek. Ha ti leragadtatok ott, hogy a norvégok 11-1-re verték ezt a csapatot, az a ti bajotok.

Én elégedett vagyok, megyünk továb” – mondta a higgadtságáról mindig is híres, játékosként világbajnok Gattuso.

„De még egyszer: szégyen, amit ma hallottunk, és nagyon sajnálatos.

Nem most van itt az ideje, hogy dolgozni küldjétek a játékosokat,

most össze kell fognunk, mert valóban küzdünk nehézségekkel a pályán. Az, hogy 500 drukker elutazik idegenbe, hogy aztán a csapat ellen szurkoljon, számomra elfogadhatatlan” – mondta az olasz szövetségi kapitány.

A legnagyobb olasz sportlapban, a La Gazzetta dello Sportban megjelent cikk Facebook-ajánlója alatt olvasható hozzászólások alapján nem sok támogatója akadt Gattuso gondolatmenetének.

Nem a vb az olaszok terepe

A selejtezősorozat első helyéről már lemaradt az olasz válogatott, ugyanis hiába győzi le vasárnap az éllovas Norvégiát, az olasz szempontból mínusz 17-es gólkülönbséget nem fogja tudni eltüntetni. Így ismét marad a pótselejtező, ahogy a 2022-es vb előtt is, amikor Palermóban Észak-Macedónia győzte le őket.