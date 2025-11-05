Talán már nincs olyan futballszurkoló itthon, aki nem tudná, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominik fantasztikus játékával, no meg gólpasszával győzte le a Real Madridot 1-0-ra a Bajnokok Ligájában.
Szoboszlai Dominik igazi troll?
A magyar válogatott csapatkapitánya a kezdőcsapatban szerepelt, és a 61. percben egy szabadrúgás után tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt.
Mint később kiderült, a BL-meccs legjobbja a győztes gólt szerző Alexis Mac Allister lett.
Szoboszlai ezt nem is hagyta szó nélkül és a közösségi oldalán üzent a csapattársának.
Szívesen
– írta Szoboszlai Dominik viccesen a fotó mellé a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, üzenve Alexis Mac Allisternek.
A Liverpool a sikerével a hatodik helyre lépett előre a tabellán, míg a Real Madrid a jobb gólkülönbségének köszönhetően az ötödik a BL-ben.
A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
