Talán már nincs olyan futballszurkoló itthon, aki nem tudná, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominik fantasztikus játékával, no meg gólpasszával győzte le a Real Madridot 1-0-ra a Bajnokok Ligájában.

Szoboszlai adta a gólpasszt a győztes találat előtt Mac Allisternek

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik igazi troll?

A magyar válogatott csapatkapitánya a kezdőcsapatban szerepelt, és a 61. percben egy szabadrúgás után tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt.

Mint később kiderült, a BL-meccs legjobbja a győztes gólt szerző Alexis Mac Allister lett.

Szoboszlai ezt nem is hagyta szó nélkül és a közösségi oldalán üzent a csapattársának.

Szívesen

– írta Szoboszlai Dominik viccesen a fotó mellé a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, üzenve Alexis Mac Allisternek.

Szoboszlai Dominik trollkodott egy kicsit

Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

A Liverpool a sikerével a hatodik helyre lépett előre a tabellán, míg a Real Madrid a jobb gólkülönbségének köszönhetően az ötödik a BL-ben.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.