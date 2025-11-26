Egyre mélyebb gödörbe ássa magát a Liverpool ebben a szezonban, hiszen a legutóbbi, Nottingham Forest elleni 3-0-s vereség után csak a 12. helyen áll címvédőként a Premier League-ben. Az újabb angol bajnoki címre már most kevés az esély, a Bajnokok Ligájában azonban még teljesülhet Szoboszlai Dominik nagy álma, aki szeretne a Liverpoollal eljutni a jövő évi BL-döntőbe, amelyet Budapesten, a Puskás Arénában nyerne meg. Owen Hargreaves szerint azonban erre nincs esély, amíg a szenvedő Liverpool nem vesz példát Cristiano Ronaldo és a Real Madrid sikereiről.

Szoboszlai Dominik nagy álma a budapesti BL-döntő a Liverpoollal, de Angliában erre nem sok esélyt látnak. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Bayern München és a Manchester United színeiben is BL-győztes, korábbi 42-szeres angol válogatott középpályás szerint a Liverpool abba a hibába esett, hogy a nyári átigazolási időszak után túl sok klasszist próbált meg egyszerre a csapatba építeni.

– A Liverpool arra az angol válogatottra emlékeztet, amelyben én is játszottam, ahol szinte túl sok jó játékos volt ahhoz, hogy beilleszkedjenek, és amikor megpróbálták mindegyiket játszatni, az egyensúly egyszerűen felborult – magyarázta Owen Hargreaves a TNT Sportsnak. – Ezért nem nyertünk soha semmit, túl sok sztárunk volt, és nem volt megfelelő a csapat egyensúlya. A Liverpool most megpróbálja integrálni Alexander Isakot, Hugo Ekitikét, Florian Wirtzet és Mohamed Szalahot. Nem hiszem, hogy meg lehet nyerni a Bajnokok Ligáját, ha mindegyikük játszik.

Hargreaves kijelentése szembemegy Szoboszlai álmával

Az angol szakértő szerint tehát a Liverpoolnak nincs esélye megnyerni ebben az idényben a BL-t, sőt a budapesti döntőig vezető út is igencsak rögös lehet neki. Jelenleg három győzelemmel és egy vereséggel a tizedik helyen áll Arne Slot csapata a BL-alapszakasz tabelláján, de egy újabb váratlan pofon, ma este (21.00) a PSV Eindhoven ellen nem férne bele az Anfielden.

Márpedig Szoboszlai BL-t akar nyerni Budapesten jövőre, erről néhány napja nyilatkozott a World Soccer címlapinterjújában.

– Mindig is az volt az álmom, hogy egyszer megnyerem a Bajnokok Ligáját. Most megkaptam a lehetőséget, és egy olyan csapatban játszhatok, amelyiknek esélye van bejutni a magyarországi döntőbe. Őszintén, ez olyan lenne, mint egy tündérmese – mondta Szoboszlai.

De nem mindenki szerint játszik jelenleg BL-győzelemre esélyes csapatban…