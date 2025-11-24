„Előre borítékolható lenne a balhé” – így vezeti fel a cikkét az egyik legismertebb német sportlap, a Sport Bild, amely arról írt spanyol forrásokra hivatkozva, hogy a Real Madrid komoly lépéseket tehet Szoboszlai Dominik leigazolására, de ezt a királyi gárda török sztárja, Arda Güler megpróbálhatja megfúrni.

Szoboszlai és Ada Güler ellentéte márciusban a magyar-török meccsen éleződött ki, most a Real Madrid csavarhat rajta egyet

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mint a Sport Bild írja, a Real Madrid komolyan fontolgatja a Liverpool magyar sztárjának a szerződtetését, és nem kérdés, hogy egy Szoboszlai-kvalitású játékos segítené a spanyol rekordbajnokot.

Arda Güler és Szoboszlai ellentéte márciusban robbant

Csakhogy nem mindenki lelkes a királyi gárdánál a lehetséges átigazolás miatt – mindenekelőtt a középpálya fiatal csillaga, Arda Güler.

A török tehetség a lap szerint állítólag „felfuvalkodottnak, hencegőnek és nagyszájúnak” Szoboszlait.

A Sport Bild emlékezetet, hogy Güler és Szoboszlai között hónapok óta feszültség van. Még márciusban a Nemzetek Ligája-rájátszás magyar–török meccsén Güler betalált a 3-0-s vendéggyőzelem során, és a pályán provokálta Szoboszlait, akit csendre intett a mozdulatával. A Liverpool-játékos pedig később a közösségi médiában vágott vissza a „1088” kommenttel – ez volt Güler addigi szerény játékperceinek a száma a Real Madridban.

Güler erre újra odaszúrt Szoboszlainak, akit viccnek nevezett, és azt mondta, hogy hat gól sem elég neki, hogy befogja a száját (a törökök 6-1-re nyerték meg a magyar válogatott elleni párharcot.)

A Real Madrid a Liverpool magyar sztárját akarja

A húszéves török azóta alapember lett a Real Madridban, Xabi Alonso komolyan számol vele, ebben az idényben eddig 17 meccsen három gólja és hat gólpassza van. Még csak november van, de Güler már most több időt töltött a pályán (1164 perc), mint az előző évadban márciusban, amikor Szoboszlai kicikizte.

Nemrég a Bajnokok Ligájában találkoztak újra a pályán, amikor a Liverpool Szoboszlai gólpassza után 1-0-ra legyőzte a Gülerrel felálló Realt.

A személyes ellentét ellenére a Real Madrid szerződtetni akarja Szoboszlait, nem számít, hogy Güler láthatóan ki nem állhatja őt. A lap azt is megjegyzi, hogy a 25 éves magyart nem lesz könnyű megszerezni a Liverpooltól, amelynek az egyik legjobbja, ráadásul a klub épp hosszabbítani akar vele. Ugyanakkor Szoboszlai kedvenc gyerekkori csapata a Real Madrid volt.