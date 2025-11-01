Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Arne Slot szerint nem keres kifogásokat a Liverpool gyenge szereplésére – majd mégis felsorolt hat különböző okot, amiért szerinte a helyzet nem rajta múlt. Szoboszlai Dominikék nagyon nehéz időszakot élnek meg: az elmúlt hét mérkőzésükből hatot elveszítettek, és már hét ponttal vannak lemaradva a Premier League éllovasa, az Arsenal mögött.

Szoboszlai Dominikék holland menedzsere, Arne Slot úgy fogalmazott, „nincs kifogás és mentség az eredményekre”, ugyanakkor hosszasan magyarázta, miért került bajba a Liverpool.

Arne Slotnak gyorsan ki kell valamit találnia, mert Szoboszlaiék nagy bajban vannak
Arne Slotnak gyorsan ki kell valamit találnia, mert Szoboszlaiék nagy bajban vannak
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Magyarázkodik Szoboszlaiék edzője

Arne Slot elsőként a felkészülési idő hiányát említette. A holland menedzser szerint ez különösen a klub rekordigazolását, Alexander Isakot sújtotta, aki 130 millió fontért érkezett a Newcastle-től, de a nyári edzőtáborozást egyáltalán nem tudta végigcsinálni. Ugyanez a probléma áll Hugo Ekitike (69 millió font) gyenge formája mögött is: 

Mindketten a szezon közben próbálták bepótolni a felkészülést 

– mondta.  

A sérüléseket is okolta: Jeremie Frimpong, Conor Bradley és Isak is kidőlt, ami komolyan felborította terveit.

A tapasztalat hiánya szintén szerinte kulcsszerepet játszott: Florian Wirtz, Frimpong és a kapus Giorgi Mamardasvili még nem rendelkeznek kellő Premier League-rutinnal.  

A holland tréner továbbá pechsorozatra, illetve túlzott terhelésre is panaszkodott. 

Az angol bajnokságban 60 mérkőzést játszunk, míg például Németországban vagy Franciaországban harmincnégyet. Ez hatalmas különbség

– érvelt Slot.  

A rövid pihenőidők és a sűrű program mellett a balszerencsét is megemlítette. „Tavaly szerencsénk volt, mindenki egészséges maradt. Idén viszont úgy tűnik, az ellenkezője történik.”  

A Liverpool jelenleg hetedik a tabellán, a helyzetet pedig tovább rontotta, hogy a héten 3–0-ra kikaptak a Crystal Palace-tól, így kiestek a Ligakupából is. Slot nagyot kockáztatott, amikor pihentette a sztárjait, a fiatalokkal és cserejátékosokkal kiegészült csapat pedig csúnyán elbukott.  

A menedzser mégis próbál pozitívumokat találni: „A helyzetek számát tekintve megvannak az esélyeink, és nem engedhetünk túl sok lehetőséget az ellenfélnek. Bízom benne, hogy Ryan Gravenberch szombatra, az Aston Villa elleni meccsre visszatérhet.”  

Bár Slot szerint nincsenek kifogások, szavai sorra ismétlődő magyarázatokként hangzottak el – mintha ő maga sem lenne biztos abban, mi okozta a Liverpool látványos zuhanását. 

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt
Mi történt vele? Rémisztő külsővel, éjszaka indult pelenkát vásárolni Erling Haaland – videó
Szoboszlai szintet lépett a szenvedő Liverpoolban, de mi a helyzet Kerkezzel?
Szoboszlai szerepéről és a kirúgásáról is megszólalt a Liverpool edzője

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!