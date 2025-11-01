Szoboszlai Dominikék holland menedzsere, Arne Slot úgy fogalmazott, „nincs kifogás és mentség az eredményekre”, ugyanakkor hosszasan magyarázta, miért került bajba a Liverpool.
Magyarázkodik Szoboszlaiék edzője
Arne Slot elsőként a felkészülési idő hiányát említette. A holland menedzser szerint ez különösen a klub rekordigazolását, Alexander Isakot sújtotta, aki 130 millió fontért érkezett a Newcastle-től, de a nyári edzőtáborozást egyáltalán nem tudta végigcsinálni. Ugyanez a probléma áll Hugo Ekitike (69 millió font) gyenge formája mögött is:
Mindketten a szezon közben próbálták bepótolni a felkészülést
– mondta.
A sérüléseket is okolta: Jeremie Frimpong, Conor Bradley és Isak is kidőlt, ami komolyan felborította terveit.
A tapasztalat hiánya szintén szerinte kulcsszerepet játszott: Florian Wirtz, Frimpong és a kapus Giorgi Mamardasvili még nem rendelkeznek kellő Premier League-rutinnal.
A holland tréner továbbá pechsorozatra, illetve túlzott terhelésre is panaszkodott.
Az angol bajnokságban 60 mérkőzést játszunk, míg például Németországban vagy Franciaországban harmincnégyet. Ez hatalmas különbség
– érvelt Slot.
A rövid pihenőidők és a sűrű program mellett a balszerencsét is megemlítette. „Tavaly szerencsénk volt, mindenki egészséges maradt. Idén viszont úgy tűnik, az ellenkezője történik.”
A Liverpool jelenleg hetedik a tabellán, a helyzetet pedig tovább rontotta, hogy a héten 3–0-ra kikaptak a Crystal Palace-tól, így kiestek a Ligakupából is. Slot nagyot kockáztatott, amikor pihentette a sztárjait, a fiatalokkal és cserejátékosokkal kiegészült csapat pedig csúnyán elbukott.
A menedzser mégis próbál pozitívumokat találni: „A helyzetek számát tekintve megvannak az esélyeink, és nem engedhetünk túl sok lehetőséget az ellenfélnek. Bízom benne, hogy Ryan Gravenberch szombatra, az Aston Villa elleni meccsre visszatérhet.”
Bár Slot szerint nincsenek kifogások, szavai sorra ismétlődő magyarázatokként hangzottak el – mintha ő maga sem lenne biztos abban, mi okozta a Liverpool látványos zuhanását.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!