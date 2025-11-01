Szoboszlai Dominikék holland menedzsere, Arne Slot úgy fogalmazott, „nincs kifogás és mentség az eredményekre”, ugyanakkor hosszasan magyarázta, miért került bajba a Liverpool.

Arne Slotnak gyorsan ki kell valamit találnia, mert Szoboszlaiék nagy bajban vannak

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Magyarázkodik Szoboszlaiék edzője

Arne Slot elsőként a felkészülési idő hiányát említette. A holland menedzser szerint ez különösen a klub rekordigazolását, Alexander Isakot sújtotta, aki 130 millió fontért érkezett a Newcastle-től, de a nyári edzőtáborozást egyáltalán nem tudta végigcsinálni. Ugyanez a probléma áll Hugo Ekitike (69 millió font) gyenge formája mögött is:

Mindketten a szezon közben próbálták bepótolni a felkészülést

– mondta.

A sérüléseket is okolta: Jeremie Frimpong, Conor Bradley és Isak is kidőlt, ami komolyan felborította terveit.

A tapasztalat hiánya szintén szerinte kulcsszerepet játszott: Florian Wirtz, Frimpong és a kapus Giorgi Mamardasvili még nem rendelkeznek kellő Premier League-rutinnal.

A holland tréner továbbá pechsorozatra, illetve túlzott terhelésre is panaszkodott.

Az angol bajnokságban 60 mérkőzést játszunk, míg például Németországban vagy Franciaországban harmincnégyet. Ez hatalmas különbség

– érvelt Slot.

A rövid pihenőidők és a sűrű program mellett a balszerencsét is megemlítette. „Tavaly szerencsénk volt, mindenki egészséges maradt. Idén viszont úgy tűnik, az ellenkezője történik.”

A Liverpool jelenleg hetedik a tabellán, a helyzetet pedig tovább rontotta, hogy a héten 3–0-ra kikaptak a Crystal Palace-tól, így kiestek a Ligakupából is. Slot nagyot kockáztatott, amikor pihentette a sztárjait, a fiatalokkal és cserejátékosokkal kiegészült csapat pedig csúnyán elbukott.

A menedzser mégis próbál pozitívumokat találni: „A helyzetek számát tekintve megvannak az esélyeink, és nem engedhetünk túl sok lehetőséget az ellenfélnek. Bízom benne, hogy Ryan Gravenberch szombatra, az Aston Villa elleni meccsre visszatérhet.”

Bár Slot szerint nincsenek kifogások, szavai sorra ismétlődő magyarázatokként hangzottak el – mintha ő maga sem lenne biztos abban, mi okozta a Liverpool látványos zuhanását.