Az Aston Villa ellen 2-0-ra megnyert mérkőzést a Liverpool agresszív letámadása döntötte el, és Szoboszlai Dominik ebben ismét kulcsszerepet játszott.

Ismét Szoboszlai Dominik volt a Liverpool egyik legjobbja

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai lett a Liverpool szíve

A FotMob statisztikái szerint ő szerezte vissza legtöbbször a labdát (8 alkalommal), valamint ő alakította ki a legtöbb gólhelyzetet (3), miközben energikus játéka az egész pályán érezhető volt.

58-ból 54 sikeres passz (95 százalékos hatékonyság)

3 kulcspassz (legtöbb az egész csapatból)

3 lövés

72 labdaérintés

2 szerelés

6-ból 3 földi párharcot megnyert

Dominik Szoboszlai vs Aston Villa (H)



MOTM Performance @_SZD10 pic.twitter.com/bsz0ZSmVuN — nk 🏌🏾 (@nku3he) November 1, 2025

Az elmúlt hetekben mutatott hozzáállása és vezéregyénisége egyre több szurkolót késztet arra, hogy lehetséges jövőbeli csapatkapitányként tekintsen rá. A drukkerek a győzelem után elárasztották a közösségi médiát dicséreteikkel.

„Szoboszlai tökéletesen beilleszkedett a 10-es szerepkörbe. Számomra eddig az idény legjobb játékosa. Mr. kiegyensúlyozottság” – írta David Jones a Facebookon.

Szoboszlai egy igazi szörnyeteg. A héten felmerült, ki legyen a következő csapatkapitány, ha Van Dijk visszavonul? Szoboszlai. A mi új nyolcasunk

– fogalmazott John Gardner.

„A győzni akarás megvolt. Ismét Szoboszlai volt a hajtóerő, de mindenki hozta, amit kellett” – tette hozzá Nullanegyvennyolc Max.

„Amint Szoboszlai tökéletesíti a lövéseit, kijelenthetjük, hogy ő lesz a következő Stevie G. Fantasztikus box-to-box teljesítmény! Valódi motor” – kommentelte a This is Anfield egyik hozzászólója.

„Élveztem a meccset! Olyan érzésem volt, mintha a régi Liverpoolt látnám. Szoboszlai szó szerint a világ egyik legjobb középpályása” – írta James Cox.

Bár az összehasonlítás a Steven Gerrarddal a This is Anfield szerint még talán korai, a pályán lefutott kilométerek, a nyers energia és a játékstílus hasonlósága tagadhatatlan. Szoboszlai emellett kiválóan rúg, és ha a befejezésein még csiszol, könnyen a világklasszisok közé emelkedhet.

Jelenleg Virgil van Dijk és Ryan Gravenberch mellett minden bizonnyal ő az első név, amelyet Arne Slot a kezdőcsapatba ír.