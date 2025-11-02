Az Aston Villa ellen 2-0-ra megnyert mérkőzést a Liverpool agresszív letámadása döntötte el, és Szoboszlai Dominik ebben ismét kulcsszerepet játszott.
Szoboszlai lett a Liverpool szíve
A FotMob statisztikái szerint ő szerezte vissza legtöbbször a labdát (8 alkalommal), valamint ő alakította ki a legtöbb gólhelyzetet (3), miközben energikus játéka az egész pályán érezhető volt.
- 58-ból 54 sikeres passz (95 százalékos hatékonyság)
- 3 kulcspassz (legtöbb az egész csapatból)
- 3 lövés
- 72 labdaérintés
- 2 szerelés
- 6-ból 3 földi párharcot megnyert
Az elmúlt hetekben mutatott hozzáállása és vezéregyénisége egyre több szurkolót késztet arra, hogy lehetséges jövőbeli csapatkapitányként tekintsen rá. A drukkerek a győzelem után elárasztották a közösségi médiát dicséreteikkel.
„Szoboszlai tökéletesen beilleszkedett a 10-es szerepkörbe. Számomra eddig az idény legjobb játékosa. Mr. kiegyensúlyozottság” – írta David Jones a Facebookon.
Szoboszlai egy igazi szörnyeteg. A héten felmerült, ki legyen a következő csapatkapitány, ha Van Dijk visszavonul? Szoboszlai. A mi új nyolcasunk
– fogalmazott John Gardner.
„A győzni akarás megvolt. Ismét Szoboszlai volt a hajtóerő, de mindenki hozta, amit kellett” – tette hozzá Nullanegyvennyolc Max.
„Amint Szoboszlai tökéletesíti a lövéseit, kijelenthetjük, hogy ő lesz a következő Stevie G. Fantasztikus box-to-box teljesítmény! Valódi motor” – kommentelte a This is Anfield egyik hozzászólója.
„Élveztem a meccset! Olyan érzésem volt, mintha a régi Liverpoolt látnám. Szoboszlai szó szerint a világ egyik legjobb középpályása” – írta James Cox.
Bár az összehasonlítás a Steven Gerrarddal a This is Anfield szerint még talán korai, a pályán lefutott kilométerek, a nyers energia és a játékstílus hasonlósága tagadhatatlan. Szoboszlai emellett kiválóan rúg, és ha a befejezésein még csiszol, könnyen a világklasszisok közé emelkedhet.
Jelenleg Virgil van Dijk és Ryan Gravenberch mellett minden bizonnyal ő az első név, amelyet Arne Slot a kezdőcsapatba ír.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
