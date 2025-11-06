Live
Féltávhoz érkezett az UEFA labdarúgó Bajnokok Ligája sorozata, a 36 csapat már négy meccset lejátszott a nyolcból az alapszakaszban. A Opta szuperszámítógépe kiszámolta, melyik együttesnek van a legnagyobb esélye megnyerni a sorozatot, és a legjobbak között ott van Szoboszlai Dominik klubja, a Liverpool is.

Szerda este véget ért a negyedik forduló a labdarúgó Bajnokok Ligájának alapszakaszában, így elérkeztünk a féltávhoz. Szoboszlai Dominik a Real Madrid elleni csata legjobbja volt az egész mezőnyben, a Liverpool ezzel a fontos győzelmével a 8. helyen áll a 36-os tabellán, kilenc megszerzett ponttal. Ezzel a helyezéssel egyébként tavasszal egyenes ágon jutnának be a Vörösök a nyolcaddöntőbe. Az első jelenleg a hibátlan mérlegű Bayern München 12 ponttal, mögötte szintén 12 ponttal az Arsenal, az angolok ráadásul az egyetlen csapat az egész mezőnyben, akik még csak gólt sem kaptak eddig a Bajnokok Ligájában. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a szintén négy győzelemmel álló Inter áll a Manchester City előtt.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt a BL-meccsen
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt a BL-meccsen
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik csapatának lehet esélye a végső győzelemre

Az Opta szuperszámítógépe kiszámolta, hogy négy kör után az Arsenalnak van a legnagyobb esélye a végső sikerre, szám szerint 23,59%, mögöttük a tabellán most első Bayern München áll 14,32%-kal. A Manchester City BL-győzelmére 12,46%-ot adott a gép, míg Szoboszlaiéknak 11,34%-ot. Érdekes, hogy a címvédő PSG-nek az Opta mindössze 10,48%-ot jósol a trófea újbóli megszerzésére.

 

