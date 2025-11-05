Florian Wirtzet a nyáron 125 millió eurós rekordáron vette meg a Liverpool a Bayer Leverkusentől, a német válogatott támadó azonban mindeddig nem tudta igazán bebizonyítani, hogy megérte ezt az irdatlan összeget. Kedden a Real Madrid elleni BL-győzelem során az angol csapat egyik legjobbja volt, bár gólt és gólpasszt ezúttal sem jegyzett. Utóbbi bűne valójában Szoboszlai Dominik lelkén szárad.

Coutois talán maga sem tudja, hogy védte ki Szoboszlai lövését

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Miért kért bocsánatot Wirtztől Szoboszlai?

A gólpassz ezúttal összejöhetett volna neki, hiszen a 31. percben az ő középre adott labdáját lőhette tíz méterről kapura Szoboszlai Dominik. A magyar támadó lövése után azonban a labda elakadt a szenzációsan kimozduló Thibaut Courtois-ban, aki embertelenül nagy bravúrral védeni tudott.

A lefújás után Szoboszlai a CBS stábjának nyilatkozva nem győzte dicsérni német csapattársát, és bocsánatot is kért Wirtztől a kihagyott helyzet miatt.

„Meg kell említenem Flo-t (Florian Wirtzet), mert megállás nélkül futott, párharcokat nyert, helyzetei voltak. Nekem is adott majdnem egy gólpasszt, innen is bocsánatot kérek (hogy kimaradt)” – mondta Szoboszlai, akinek gondolatát Jamie Carragher fejezte be azzal, hogy a Real Madrid elleni volt Wirtz eddigi legjobb teljesítménye a Liverpoolban.

Szoboszlai másik csapattársának pedig csak annyit mondott: szívesen. Egészen pontosan Alexis Mac Allisternak, aki a meccs embere lett Szoboszlai gólpassza után. Neki az Instagramon üzente viccesen, hogy szívesen.