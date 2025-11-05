Florian Wirtzet a nyáron 125 millió eurós rekordáron vette meg a Liverpool a Bayer Leverkusentől, a német válogatott támadó azonban mindeddig nem tudta igazán bebizonyítani, hogy megérte ezt az irdatlan összeget. Kedden a Real Madrid elleni BL-győzelem során az angol csapat egyik legjobbja volt, bár gólt és gólpasszt ezúttal sem jegyzett. Utóbbi bűne valójában Szoboszlai Dominik lelkén szárad.
Miért kért bocsánatot Wirtztől Szoboszlai?
A gólpassz ezúttal összejöhetett volna neki, hiszen a 31. percben az ő középre adott labdáját lőhette tíz méterről kapura Szoboszlai Dominik. A magyar támadó lövése után azonban a labda elakadt a szenzációsan kimozduló Thibaut Courtois-ban, aki embertelenül nagy bravúrral védeni tudott.
A lefújás után Szoboszlai a CBS stábjának nyilatkozva nem győzte dicsérni német csapattársát, és bocsánatot is kért Wirtztől a kihagyott helyzet miatt.
„Meg kell említenem Flo-t (Florian Wirtzet), mert megállás nélkül futott, párharcokat nyert, helyzetei voltak. Nekem is adott majdnem egy gólpasszt, innen is bocsánatot kérek (hogy kimaradt)” – mondta Szoboszlai, akinek gondolatát Jamie Carragher fejezte be azzal, hogy a Real Madrid elleni volt Wirtz eddigi legjobb teljesítménye a Liverpoolban.
Szoboszlai másik csapattársának pedig csak annyit mondott: szívesen. Egészen pontosan Alexis Mac Allisternak, aki a meccs embere lett Szoboszlai gólpassza után. Neki az Instagramon üzente viccesen, hogy szívesen.