A 25 éves Szoboszlai formáját az is mutatja, hogy a Liverpool drukkerei őt választották meg október legjobb játékosának.

Szoboszlai az előző szezonban gólt rúgott és gólpasszt adott a Manchester City elleni idegenbeli bajnokin

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool FC YouTube-oldala most megosztott egy rövid videót a pihenő és tréfálkozó játékosokról, akik kávézással és kártyázással igyekeznek feltöltődni a bajnokira, amelyet vasárnap 17.30-kor rendeznek Manchesterben.

Szoboszlai Dominik papucsban lazult és kártyázott

A videó elején Alisson érkezik, és sorra pacsizik a csapattársakkal, köztük Szoboszlai Dominikkal is. A magyar középpályást ezután kártyázás közben látjuk: énekelget és csettintget. Ez a kis mozdulat már szinte a védjegyévé vált, hiszen az Arsenal elleni káprázatos szabadrúgásgólja után a gólöröm végén is csettintett egyet.

Az alábbi videóban minden szögből megmutatják Szoboszlai gólját, majd a legvégén láthatjuk a legendás csettintést:

Nem csoda, ha sokan ebből arra következtetnek, hogy Szoboszlai ismét nagy dobásra, akár egy újabb bombagólra készül a bajnokin. És azt se feledjük, hogy a magyar játékos tavaly gólt lőtt és gólpasszt adott a City elleni idegenbeli bajnokin.

Az eddig felemásan teljesítő Florian Wirtz kissé mélabúnak tűnik, nem úgy Curtis Jones, aki Federico Chiesát üdvözlés gyanánt barátságosan megszorongatja.

Isak és Frimpong vidáman cseverésznek, majd Jones újra feltűnik Gakpo mellett – immár kártyával a kezében.

Ezek után már csak az a nagy kérdés, hogy mire megy az újra jó formába került Liverpool az év talán legnehezebb bajnoki mérkőzésén a Manchester Cityvel.