A magyar válogatott drámai, 3–2-es vereséget szenvedett Írországtól, így lemaradt a világbajnokságról: nem csoda, hogy a könnyeivel küzdő Szoboszlai Dominik csapatkapitányként alig tudott megszólalni a lefújás után, most pedig még az internet sötét bugyraival is szembe kell néznie.

Szoboszlai Dominik közellenség lett az interneten

Fotó: Polyák Attila

Ez komoly? MI-fotó miatt bántják Szoboszlait

Az X felületén jelent meg ugyanis egy poszt Szoboszlairól, amelyhez a fotót a mesterséges intelligenciával készítették

Ezen az látható, mintha Szoboszlai Dominik „sírást imitálva” ünnepelné Varga Barnabás találatát.

Pontosan úgy, mint az ír-portugál meccsen, amikor Cristiano Ronaldo törölgette a szemét, sírós jelet imitálva jelezve elégedetlenségét a kiállítás előtt.

Ez természetesen nem igazi fotó – valóban volt egy nem túl szerencsés mozdulat a gólöröm közben, de egyáltalán nem ilyen (ebből videó is készült) –, Szoboszlai ugyanis soha nem tett ilyen sírós mozdulatot, valaki csak azt akarta, hogy minél többen rúgjanak bele a magyar válogatott csapatkapitányába. És sikerrel is járt.

Szoboszlai ugyanazt az ünneplést mutatta be, mint korábban Ronaldo, és Magyarország ugyanattól az Írországtól kapott ki

– írta a képek alá az A.@RahmanovMessi nevű felhasználó.

Szoboszlai hits the same celebration as Ronaldo did and Hungary lost the Match against the same Ireland 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CEgJrzEmEH — A. (@RahmanovMessi) November 16, 2025

Sajnos sokan pedig el is hitték, hogy igazi a kép és a kommentekben sértegették Szoboszlait.

„A játékos könnyektől a valódi könnyekig jutott"; „Az igazság az, hogy Írország utálja a színlelt sírást"; „Karma lóherével tálalva"; „Soha nem fogod legyőzni az íreket"; „Ez annyira, de annyira kielégítő volt". „Nem is lehetett volna találóbb, hogy Írország a ráadás 6. percében szerez győztes gólt az eredetileg tervezett 5 perc hosszabbításban. Magyarország időhúzó taktikája megbukott"; „Ki sír most Szoboszlai?";

„Soha ne bántsd meg az isten által választott földet és népet, ő a nehezebb úton tanulta meg" – özönlettek az ilyen és ehhez hasonló kommentek.

Ebből is látszik, hogy egy poszt alatt milyen gyorsan elszabadulna az indulatok, még akkor is, ha a fotó nem is igazi.