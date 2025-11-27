Szoboszlai Dominik még mindig csak 24 éves csapattársa a kora ellenére már sok tapasztalatot szerzett a Liverpoolnál: kétszeres bajnok, BL-győztes, így nem meglepő, ha nehezen viseli a jelenlegi helyzetet.
Curtis Jones kiborult: mi lesz Szoboszlaiékkal?
A PSV elleni 4-1-es hazai vereség után a nyilatkozatából jól kivehető volt a csalódottsága: „Ez az egész azzal kezdődik, hogy egyszerűen csak legyél férfi a pályán, akarj állatként beleállni a meccsbe.”
Nekem sincsenek válaszaim. Őszintén szólva elfogadhatatlan. Szavak sincsenek rá. Már túl vagyok az azon, hogy mérges vagy szomorú legyek. Annyira nincs szavam, hogy nem is találom a megfelelő kifejezéseket. Nehéz megtalálni a szavakat, mind játékosként, mind szurkolóként.
„Már nagyon régóta nem tapasztaltam, hogy egy csapat ennyire rosszul játsszon és ilyen eredményeket produkáljon, de végső soron még mindig rajta van az a címer a mellkasunkon.”
„Amíg az rajtunk van, küzdeni fogunk, hogy visszahozzuk ezt a csapatot oda, ahol lennie kell, és megmutajuk az egész világnak, miért a Liverpool a világ legjobb csapata.”
„De jelenleg, igen, a sz.rban vagyunk és ezen változtatni kell.”
Jones szerint a Liverpool elvesztette azt a harcias jelleget, ami a korábbi időszakokat jellemezte Klopp alatt.
„Nem mindig az a helyzet, hogy csak jól passzolunk meg játszunk, hanem csak oda kell menni és szét kell ütni az ellenfelet. Ezt mondom magamnak is.”
Bár az a harciasság nagy valószínűséggel nem old meg minden Liverpool-problémát, a hangulatot mindenképpen javítaná egy olyan időszakban, amikor kevés öröm akad a pályán.
Jones hozzátette:
Rajtam és a többieken múlik, hogy ne legyünk már ennyire kedvesek azokhoz az ellenfelekhez, akik itt azt gondolják, 'Megnyerjük a meccset, és két-három-négy gólt lőhetünk'. Nem! Olyan helynek kellett volna ma is lennie az Anfieldnek, ahová gyűlölt jönni az ellenfél.
Még Jürgen Klopp irányításával a Liverpool klubrekordot állított Anfielden 68 bajnoki mérkőzéses veretlenségi sorozatával. Közel kilenc év alatt a német edző mindössze 12 bajnoki hazai meccset veszített el, ezek fele zárt kapuk mögött zajlott.
Jelenleg Arne Slot legutóbbi hat hazai mérkőzéséből négyet veszített el minden sorozatot figyelembe véve. Azért ezek az adatok nagyon sokat elárulnak, mennyire is nehéz helyzetben van a Liverpool.
