Szoboszlai Dominik még mindig csak 24 éves csapattársa a kora ellenére már sok tapasztalatot szerzett a Liverpoolnál: kétszeres bajnok, BL-győztes, így nem meglepő, ha nehezen viseli a jelenlegi helyzetet.

Szoboszlai csapattársa, Curtis Jones sem boldog a Liverpool teljesítményét látva

Curtis Jones kiborult: mi lesz Szoboszlaiékkal?

A PSV elleni 4-1-es hazai vereség után a nyilatkozatából jól kivehető volt a csalódottsága: „Ez az egész azzal kezdődik, hogy egyszerűen csak legyél férfi a pályán, akarj állatként beleállni a meccsbe.”

Nekem sincsenek válaszaim. Őszintén szólva elfogadhatatlan. Szavak sincsenek rá. Már túl vagyok az azon, hogy mérges vagy szomorú legyek. Annyira nincs szavam, hogy nem is találom a megfelelő kifejezéseket. Nehéz megtalálni a szavakat, mind játékosként, mind szurkolóként.

„Már nagyon régóta nem tapasztaltam, hogy egy csapat ennyire rosszul játsszon és ilyen eredményeket produkáljon, de végső soron még mindig rajta van az a címer a mellkasunkon.”

„Amíg az rajtunk van, küzdeni fogunk, hogy visszahozzuk ezt a csapatot oda, ahol lennie kell, és megmutajuk az egész világnak, miért a Liverpool a világ legjobb csapata.”

„De jelenleg, igen, a sz.rban vagyunk és ezen változtatni kell.”

Jones szerint a Liverpool elvesztette azt a harcias jelleget, ami a korábbi időszakokat jellemezte Klopp alatt.

„Nem mindig az a helyzet, hogy csak jól passzolunk meg játszunk, hanem csak oda kell menni és szét kell ütni az ellenfelet. Ezt mondom magamnak is.”

Bár az a harciasság nagy valószínűséggel nem old meg minden Liverpool-problémát, a hangulatot mindenképpen javítaná egy olyan időszakban, amikor kevés öröm akad a pályán.

Jones hozzátette:

Rajtam és a többieken múlik, hogy ne legyünk már ennyire kedvesek azokhoz az ellenfelekhez, akik itt azt gondolják, 'Megnyerjük a meccset, és két-három-négy gólt lőhetünk'. Nem! Olyan helynek kellett volna ma is lennie az Anfieldnek, ahová gyűlölt jönni az ellenfél.

Még Jürgen Klopp irányításával a Liverpool klubrekordot állított Anfielden 68 bajnoki mérkőzéses veretlenségi sorozatával. Közel kilenc év alatt a német edző mindössze 12 bajnoki hazai meccset veszített el, ezek fele zárt kapuk mögött zajlott.