Ugyan nem választották meg a győztes meccs legjobbjának, de Szoboszlai Dominik szinte minden támadó mutatóban az angol bajnokcsapat legjobbja volt. Négy kaput eltaláló lövése mellett ő adta a gólpasszt Alexis Mac Allisternek, nem véletlen, hogy a meccset közvetítő angol csatorna szakértői sztárcsapata őt kérte interjúra a lefújás után.

Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújtott a madridi sztárok ellen

És, ahogy azt már sejtettük, a magyar válogatott csapatkapitánya nem csak a pályán, hanem a mikrofon előtt is feltalálja magát.

Budapesti BL-döntő? Ez Szoboszlai válasza

Szoboszlait a játékosként világ- és Európa-bajnok, korábbia Arsenal-sztár, Thierry Henry kérdezte a Liverpool jó teljesítményéről és arról, hogy mennyire motiválja, hogy 2026-ban a Puskás Aréna adhat otthont a Bajnokok Ligája döntőjének.

„A legfontosabb, hogy kapott gól nélkül tudtuk lehozni a meccset, mindenki nagyszerűen dolgozott a labda mögött, és az utóbbi két-három meccsen mindenki kivette ebből a részét. Ami a másik kérdést illeti, igen, valóban sokszor szóba kerül, és egy óriási álom lenne Budapesten BL-döntőt játszani. De hosszú az út odáig, haladnunk kell tovább meccsről meccsre. De, ha játszhatnék (a budapesti döntőben) az fantasztikus lenne” – válaszolta Szoboszlai.

Szoboszlait a csapat nagy kritikusa, Jamie Carragher személyesen kérdezte, de elmondta, az öltözőben mindneki szereti Jamie-t, akivel együtt örülnek, ha nyernek, cserébe mindenki szomorú, ha kikapnak.

Szoboszlai arról is beszélt, hogy a kedvenc posztja a pályán kicsit hátrébb van, mint ahol a Real Madrid ellen szerepelt, de természetesen ott szerepel, ahol az edző kéri – mondta arra a felvetésre, hogy Carragher szerint bárhol képes remek teljesítményre.

Dominik elmondta, boldog, hogy ilyen jó formában van és szerinte a csapat is visszatért a győzelmek útjára.