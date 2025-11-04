Óriási balhé vagy megbékélés Liverpoolban? Szoboszlai bosszút állhat a Real Madrid sztárján

A viták a márciusi magyar–török (0-3) Nemzetek Ligája-selejtező visszavágóján kezdődtek, amikor Arda Güler csendre intette Szoboszlai Dominikot, majd ezt követően megindult a világhálón az adok-kapok.

Kedden este a Liverpool-Real Madrid BL-meccsen találkozhat újra Szoboszlai Dominik és Arda Güler

Fotó: AFP/Origo

Jön az újabb Szoboszlai–Güler-csata?

A meccsen – ahol az A divíziós tagságért küzdött a két csapat, a törökök nem várt sima párharcban, 6-1-es összesítéssel jutottak tovább – Szoboszlai Dominikkal (is) összeakasztotta a bajszát a Real Madrid sztárja, miután a 17. percben méltatlankodott egy szabálytalanság miatt, amit Kerkez Milos követett el.

A folytatásban meglehetősen feszült jelenet zajlott le a pályán, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitányát előbb Mert Müldür rángatta meg a karjánál fogva, majd

a Real Madrid 20 éves tehetsége intette csendre a nála négy évvel idősebb Szoboszlait.

A szóváltás után Felix Zwayer játékvezető elbeszélgetett mindkét játékossal. Az esetről készült felvétel ide kattintva tekinthető meg.

Ezt követően kis túlzással a mindenki azzal foglalkozott, hogy mi történt a válogatottak két sztárja, Szoboszlai Dominik és Arda Güler között.

Szoboszlai és Güler szócsatája a magyar-török meccsen

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Güler a meccs után elmondta, mindezt azért tette, mert szerinte a magyarok a meccs elején szabálytalanságokkal akarták megfékezni, megfélemlíteni őket. Szoboszlai a meccs után a közösségi médiában üzent, egy Güler csendre intős képe alá posztolta az 1088-as számot, ami arra utalt, hogy ennyi percet kapott addig a Real Madridban a török játékos.

Szoboszlai kommentje önálló életre kelt, a világ leghíresebb sportújságírója, Fabrizio Romano is felkapta, így bejárta a világsajtót, nem csoda, hogy a török szurkolók figyelmét is felkeltette.

Szoboszlai közösségi oldalaira így megérkeztek a törökök és a Real Madrid drukkerei is, akik kellemetlenkedő kommentekkel árasztották el a magyar focista bejegyzéseit. Nem sokkal később Güler is reagált, viccnek nevezte Szoboszlait, akinek a száját a két meccsen kapott hat gól sem tudta befogni.

A magyar drukkerek ennek (is) köszönhetően ellepték Güler posztjait, és sorra érkeztek az 1088-as kommentek a török bejegyzései alá. A csörtének is köszönhetően a Transfermarkton Szoboszlai Dominik profiljára érkezett a legtöbb keresés abban az időszakban, megelőzve Gülert, Cristiano Ronaldót és Lionel Messit is.

Az eset után mémvideót is gyártottak az incidensből. Hamid Sahari a TikTokon tette közzé a videót, amelyben Güler fejbe vágja Szoboszlait egy „6–1-es ütővel”, majd Antonio Rüdigerék is feltűnnek.