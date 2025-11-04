Óriási balhé vagy megbékélés Liverpoolban? Szoboszlai bosszút állhat a Real Madrid sztárján

Live
A Liverpool kedden este a Real Madridot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának felénél, a negyedik fordulóban. A mérkőzésnek külön pikantériát adhat, hogy a márciusi balhéjuk óta a pályán először találkozhat majd a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és a török Arda Güler.

A viták a márciusi magyar–török (0-3) Nemzetek Ligája-selejtező visszavágóján kezdődtek, amikor Arda Güler csendre intette Szoboszlai Dominikot, majd ezt követően megindult a világhálón az adok-kapok.

Kedden este a Liverpool-Real Madrid BL-meccsen találkozhat újra Szoboszlai Dominik és Arda Güler
Fotó: AFP/Origo

Jön az újabb Szoboszlai–Güler-csata?

A meccsen – ahol az A divíziós tagságért küzdött a két csapat, a törökök nem várt sima párharcban, 6-1-es összesítéssel jutottak tovább – Szoboszlai Dominikkal (is) összeakasztotta a bajszát a Real Madrid sztárja, miután a 17. percben méltatlankodott egy szabálytalanság miatt, amit Kerkez Milos követett el.

A folytatásban meglehetősen feszült jelenet zajlott le a pályán, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitányát előbb Mert Müldür rángatta meg a karjánál fogva, majd

 a Real Madrid 20 éves tehetsége intette csendre a nála négy évvel idősebb Szoboszlait. 

A szóváltás után Felix Zwayer játékvezető elbeszélgetett mindkét játékossal. Az esetről készült felvétel ide kattintva tekinthető meg.

Ezt követően kis túlzással a mindenki azzal foglalkozott, hogy mi történt a válogatottak két sztárja, Szoboszlai Dominik és Arda Güler között.

Szoboszlai és Güler szócsatája a magyar-török meccsen
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Güler a meccs után elmondta, mindezt azért tette, mert szerinte a magyarok a meccs elején szabálytalanságokkal akarták megfékezni, megfélemlíteni őket. Szoboszlai a meccs után a közösségi médiában üzent, egy Güler csendre intős képe alá posztolta az 1088-as számot, ami arra utalt, hogy ennyi percet kapott addig a Real Madridban a török játékos.

Szoboszlai kommentje önálló életre kelt, a világ leghíresebb sportújságírója, Fabrizio Romano is felkapta, így bejárta a világsajtót, nem csoda, hogy a török szurkolók figyelmét is felkeltette.

Szoboszlai közösségi oldalaira így megérkeztek a törökök és a Real Madrid drukkerei is, akik kellemetlenkedő kommentekkel árasztották el a magyar focista bejegyzéseit. Nem sokkal később Güler is reagált, viccnek nevezte Szoboszlait, akinek a száját a két meccsen kapott hat gól sem tudta befogni.

A magyar drukkerek ennek (is) köszönhetően ellepték Güler posztjait, és sorra érkeztek az 1088-as kommentek a török bejegyzései alá. A csörtének is köszönhetően a Transfermarkton Szoboszlai Dominik profiljára érkezett a legtöbb keresés abban az időszakban, megelőzve Gülert, Cristiano Ronaldót és Lionel Messit is.

Az eset után mémvideót is gyártottak az incidensből. Hamid Sahari a TikTokon tette közzé a videót, amelyben Güler fejbe vágja Szoboszlait egy „6–1-es ütővel”, majd Antonio Rüdigerék is feltűnnek.

@hamidsahari1

Arda Güler ⚔️ Dominik Szoboszlai!

♬ original sound - hamid sahari

A törökök nem felejtettek, még októberben is állt a bál, ugyanis a Galatasaray–Liverpool BL-meccs után Szoboszlai babás fotója alatt is megjelentek a gyűlölködő kommentek, ami már tényleg undorító, aljas támadás volt a Liverpool magyar sztárja ellen.

Érdekesség, hogy Szoboszlai és Güler már a két csapat tavalyi meccsén is összeszólalkozott a Puskás Arénában, 

amit mi nyertünk 1-0-ra éppen Szoboszlai góljával. A márciusi botrány óta viszont nem találkozott a pályán a két játékos, a keddi Liverpool–Real Madrid BL-meccsen viszont erre minden esély megvan.

Szoboszlai ugyanis kirobbanthatatlan a Liverpoolból, egyértelműen a csapata legjobbja volt az elmúlt hetekben, így nagy valószínűséggel ma este is ott lesz a kezdőcsapatban az Anfielden. Arda Güler is egyre több szerepet kap a Real Madridban, a jelenleg is zajló szezonban a klub-vb-t is beleszámítva már 20 meccsnél jár, összesen pedig 1351 percet töltött a pályán.

A La Ligában 11 mérkőzésen három gólt szerzett és öt gólpasszt is kiosztott. A Bajnokok Ligájában eddig három meccsen egy gólpassza van. Ha csak ezt a két sorozatot nézzük, akkor 929 percet töltött a pályán, kilencszer volt a kezdőcsapat tagja.

Ezek után pedig elég valószínű, hogy Szoboszlai és Güler ma este is összecsap majd. Azt pedig csak remélhetjük, hogy ezúttal sokkal inkább a fociról fog majd szólni minden, mintsem a botrányokról.

@origosport

Szoboszlai összeveszett a Real Madrid sztárjával A közösségi médiában folytatódott a Puskás Arénában kirobbant vita. #foci #szoboszlai #nemzetekligaja #magyar #torok #sport #origosport

♬ eredeti hang – OrigoSport - OrigoSport

Ki fogja nyerni a BL-rangadót?

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool két győzelemmel és egy vereséggel a tizedik helyen áll a tabellán, míg a spanyolok százszázalékos teljesítménnyel, 8-1-es gólaránnyal az ötödikek.

A mostani összecsapásra mindkét gárda bajnoki győzelemmel hangolt: az angol csapat az Aston Villát verte 2-0-ra úgy, hogy a hetek óta nagyszerű formában futballozó Szoboszlai volt a mérkőzés legjobbja, míg a Real 4-0-ra nyert a vendég Valencia ellen a friss aranycipős, két gólt szerző Kylian Mbappé vezérletével. A madridi gárda ötpontos előnnyel vezeti hazája tabelláján, a Pool pedig jelenleg a harmadik a Premier League-ben.

