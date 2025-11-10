A 25 éves Szoboszlai Dominik titokban kétszer is járt a Madame Tussauds műhelyében, ahol a szakemberek több órán keresztül dolgoztak azon, hogy a lehető leghűbben megörökítsék minden részletét. A stúdióban több száz fotót és precíz mérést készítettek róla, hogy a figura tökéletes mása legyen az élő játékosnak.

Szoboszlai viaszfigurájával mostantól bárki szelfizhet a magyar fővárosban

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlai mellett Messivel, Ronaldóval és Puskással is lehet találkozni

Ez lesz az első Szoboszlai-figura a Madame Tussauds univerzumában, így a budapesti kiállítás különleges premierrel készül a futballrajongóknak. A látogatók természetesen szelfizhetnek is a viasz-Szoboszlaival, aki ezzel olyan magyar ikonok közé kerül, mint Puskás Ferenc, Papp László vagy éppen Hosszú Katinka.

A Madame Tussauds Budapest jelenleg több mint 60 figurát mutat be, köztük olyan sportolókat, mint Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is, így Szoboszlai most a labdarúgás legnagyobbjai közé csatlakozik.