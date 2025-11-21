Live
Tovább épül a magyar válogatott csapatkapitányának nemzetközi ismertsége. Szoboszlai Dominik a világ egyik legfontosabb, futballal foglalkozó magazinja, a World Soccer decemberi címlapjának sztárja lett.

Tovább száguld a világhírnév felé Szoboszlai Dominik! A magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool sztárja hónapok óta kimagaslóan teljesít a pályán, amivel már Anglián kívül is felhívta magára a figyelmet.

Hungary midfielder Dominik Szoboszlai celebrates the 2-2 goal during the match between Portugal and Hungary at the Estadio Jose Alvalade for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group F - Matchday 4 season 2025-2026 in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by Stefan Koops/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Senki nem csodálkozik, hogy Szoboszlai Dominik szerepel a világhírű magazin címlapján
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szoboszlai a címlapsztár

A 25 éves támadó középpályás lesz a világszerte az egyik legfontosabb labdarúgással foglalkozó havi magazin, a World Soccer decemberi nemzetközi kiadásának címlapján. Köré épül a lap, vele készült a szokásos terjedelmes, és minden bizonnyal tartalmas exkluzív interjú is.

„Szemtől szemben Szoboszlai Dominikkal. Exkluzív interjú a magyar válogatott és a Liverpool kiemelkedő talizmánjával” – hirdeti feltűnően a címlap.

A szerkesztők voltak olyan kedvesek, hogy már az interjúból is megmutattak egy keveset, ahol Szoboszlai többek között ezt mondja:

„Nem hiszem, hogy van ennél jobb történet. Mindig is az volt az álmom, hogy egyszer megnyerem a Bajnokok Ligáját. Most megkaptam a lehetőséget, és egy olyan csapatban játszhatok, amelyiknek esélye van bejutni a magyarországi döntőbe. Őszintén, ez olyan lenne, mint egy tündérmese” – mondta Szoboszlai, aki mindehhez még azt is hozzátette: 

Azt akarom, hogy mindenki tudja, hogy ki vagyok és 100 év múlva is emlékezzenek a nevemre.

Igaz, hogy a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportjából a vb-selejtezőkben, de Szoboszlai a klubjában többször volt a meccs embere, választotta már a Premier League is a forduló legjobbjának, valamint az Arsenal ellen ő lőtte az adott forduló, itt alant újra és újra megnézhető gólját is.

 

 

