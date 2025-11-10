Live
Rendkívüli!

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Sport

Szoboszlai elárulta, mitől lett a Premier League egyik legjobbja — videó

A TNT Sports The Breakdown című műsorában ezúttal nem a szokásos stúdióelemzés zajlott, hanem két futballista beszélgetett a pályáról. Az egyik a Manchester United, a Manchester City és a Bayern München korábbi középpályása, ma a TNT szakértőjeként dolgozó Owen Hargreaves, a másik pedig Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar kiválósága.

A YouTube-videó címe: „Hogyan lett Szoboszlai Dominik a Premier League egyik legjobb középpályása”, és a kijelentés nem túlzás. Hargreaves kíváncsi volt arra, miért tűnik úgy, mintha a 25 éves magyar játékos mindig egy lépéssel mindenki előtt járna a pályán.

firo: 22.10.2025, Football, Football, UEFA Champions League, CL, CHL, Season 2025/2026, 3rd matchday, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 Dominik Szoboszlai, Liverpool jubilation after goal to 1:5 (Photo by Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Idén a Liverpoolból egy játékost lehet kiemelni: Szoboszlai Dominikot
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

„Mindig látni akarom az egész pályát”

Hargreaves a stúdióban videós elemzésekkel készült, de már az első kérdés után inkább Szoboszlai válaszára figyelt:

Szeretek minél többször a labdánál lenni. Látni akarom az egész pályát magam előtt.

Az egykori Bayern-kedvenc bólintott, hiszen ő is tudja: ez a mondat pontosan elmondja, miért emelkedik ki Szoboszlai a mai Liverpoolból. Dominik pedig hozzátette:

„Mindenki tud jó meccset játszani, de ha nem működünk csapatként, az nem segít. A legfontosabb, hogy együtt teljesítsünk.”

A középpálya új szíve: Szoboszlai, Mac Allister és Gravenberch

Hargreaves felidézte, hogy a Liverpool középpályája az utóbbi években teljesen átalakult, és most Szoboszlai, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch hármasa adja a rendszer alapját.

„Ti hárman szinte minden nagy meccsen együtt játszottatok. Ez a trió a szíve volt a Liverpoolnak” – jegyezte meg Hargreaves.

Szoboszlai már tavaly is az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa volt a Liverpoolnak
Forrás: TNT Sports

A magyar játékos erre így reagált: „Két éve jöttünk mindannyian, és nagyon gyorsan megértettük egymást. Én és Macca már dolgoztunk Jürgennel, Ryan pedig, amikor megkapta a lehetőséget, azonnal megmutatta a minőségét. Nagyon jó velük játszani.”

És talán itt hangzott el a beszélgetés egyik legérdekesebb mondata:

Macca, Ryan és én is tudunk hatosban, nyolcasban vagy tízesben játszani. Ha meccs közben posztot váltunk, mindannyian tudjuk, mit kell csinálni.

„Ha nem védekezel, hiába vagy jó a labdával”

Amikor Hargreaves megmutatott egy videórészletet Szoboszlairól, amint sprintelve zárja le az ellenfél kontráját, nevetve mondta:
„Ez a pillanat olyan, mintha rólam vették volna fel húsz évvel ezelőtt.”

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister (C) celebrates after scoring the opening goal of the UEFA Champions League, league phase football match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on November 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
 Az emlegetett trió
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Dominik erre csak annyit felelt: „Ausztriában nőttem fel, aztán Lipcsében folytattam. A Red Bull-iskolában meg kell tanulnod presszingelni. Ha nem teszed, hiába vagy jó a labdával, egyszerűen kikerülsz a csapatból. Ezt belénk nevelték.”

A stúdióban rövid csend lett. Hargreaves végül csak annyit mondott: „Ezt minden fiatal középpályásnak le kellene írnia.”

Miért nem lő többször Szoboszlai?

Az elemzés során Hargreaves rávilágított, hogy Szoboszlai ebben a szezonban több poszton is megfordult – középen, elöl a jobb oldalon, sőt néha még jobbhátvédként is.

„Egy ilyen szintű játékosnál ritka, hogy ennyire rugalmas legyen” – jelentette ki az angol, majd jött a válasz: „Ha a mester jobbhátvédként akar betenni, nem probléma. Alapvetően középpályás vagyok, de ha a helyzet megkívánja, odaállok. Egy vezetőedző számára biztonságot jelent, ha tudja, hogy bármelyik poszton számíthat rád, és elvégzed a munkát.”

A beszélgetés legőszintébb pillanata az volt, amikor Szoboszlai arról mesélt, hogyan változik a játéka attól függően, milyen poszton szerepel: 

Sokan kérdezik, miért nem lövök többet, mint tavaly. Egyszerű: ha tízesben játszom, mögöttem mindig van valaki, nem tudok úgy fordulni, hogy lőjek. De ha mélyebben vagyok, mondjuk a hatos és nyolcas között, onnan 25–30 méterről meg tudom tenni. Ha párszor rálövök, az ellenfél már kijön rám, és akkor tudok mélyen passzolni.

Hargreaves itt közbevágott: „Ez az, amit a legtöbben nem látnak: te nemcsak játszol, hanem olvasod a játékot.”

Dominik elmosolyodott: „Ha mélyebben vagyok, mindent látok magam előtt. Azt is, amit mondjuk Virgil (van Dijk) nem mindig lát hátulról. Szeretem irányítani a ritmust, látni a teret, és onnan dönteni.”

Dominik Szoboszlai scores from a free kick during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, England, on August 31, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai pontrúgásai nélkülözhetetlenek a Liverpool számára
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„A cél ugyanaz: Premier League és Bajnokok Ligája”

A beszélgetés végén Hargreaves arról kérdezte, mit lát maga előtt hosszabb távon. „Olyan játékosaink vannak, mint Mo (Salah), Virgil vagy Ekitiké. A cél továbbra is ugyanaz: megnyerni a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját. Csak újra csapattá kell válnunk.”

Ez az interjú még a Manchester City elleni mérkőzés előtt készült, amelyen a Liverpool 3-0-ra kikapott. Szoboszlai ennek ellenére a csapata egyik legjobbja volt, de a tabella nyolcadik helye már azt mutatja: a címvédés szinte lehetetlen, a Bajnokok Ligája pedig kőkemény terep. De Szoboszlai teljesítménye alapján Liverpoolban senki sem vitatja: ő még mindenképpen sokat tehet érte.

Ha pedig bárkinek kétsége lenne még afelől, hogy a liverpooli szurkolók szerint nem Szoboszlai lenne idén, eddig a csapat legjobbja, annak ezt a videó ajánljuk:

