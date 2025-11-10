Szoboszlai elárulta, mitől lett a Premier League egyik legjobbja — videó

A YouTube-videó címe: „Hogyan lett Szoboszlai Dominik a Premier League egyik legjobb középpályása”, és a kijelentés nem túlzás. Hargreaves kíváncsi volt arra, miért tűnik úgy, mintha a 25 éves magyar játékos mindig egy lépéssel mindenki előtt járna a pályán.
„Mindig látni akarom az egész pályát”
Hargreaves a stúdióban videós elemzésekkel készült, de már az első kérdés után inkább Szoboszlai válaszára figyelt:
Szeretek minél többször a labdánál lenni. Látni akarom az egész pályát magam előtt.
Az egykori Bayern-kedvenc bólintott, hiszen ő is tudja: ez a mondat pontosan elmondja, miért emelkedik ki Szoboszlai a mai Liverpoolból. Dominik pedig hozzátette:
„Mindenki tud jó meccset játszani, de ha nem működünk csapatként, az nem segít. A legfontosabb, hogy együtt teljesítsünk.”
A középpálya új szíve: Szoboszlai, Mac Allister és Gravenberch
Hargreaves felidézte, hogy a Liverpool középpályája az utóbbi években teljesen átalakult, és most Szoboszlai, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch hármasa adja a rendszer alapját.
„Ti hárman szinte minden nagy meccsen együtt játszottatok. Ez a trió a szíve volt a Liverpoolnak” – jegyezte meg Hargreaves.
A magyar játékos erre így reagált: „Két éve jöttünk mindannyian, és nagyon gyorsan megértettük egymást. Én és Macca már dolgoztunk Jürgennel, Ryan pedig, amikor megkapta a lehetőséget, azonnal megmutatta a minőségét. Nagyon jó velük játszani.”
És talán itt hangzott el a beszélgetés egyik legérdekesebb mondata:
Macca, Ryan és én is tudunk hatosban, nyolcasban vagy tízesben játszani. Ha meccs közben posztot váltunk, mindannyian tudjuk, mit kell csinálni.
„Ha nem védekezel, hiába vagy jó a labdával”
Amikor Hargreaves megmutatott egy videórészletet Szoboszlairól, amint sprintelve zárja le az ellenfél kontráját, nevetve mondta:
„Ez a pillanat olyan, mintha rólam vették volna fel húsz évvel ezelőtt.”
Dominik erre csak annyit felelt: „Ausztriában nőttem fel, aztán Lipcsében folytattam. A Red Bull-iskolában meg kell tanulnod presszingelni. Ha nem teszed, hiába vagy jó a labdával, egyszerűen kikerülsz a csapatból. Ezt belénk nevelték.”
A stúdióban rövid csend lett. Hargreaves végül csak annyit mondott: „Ezt minden fiatal középpályásnak le kellene írnia.”
Miért nem lő többször Szoboszlai?
Az elemzés során Hargreaves rávilágított, hogy Szoboszlai ebben a szezonban több poszton is megfordult – középen, elöl a jobb oldalon, sőt néha még jobbhátvédként is.
„Egy ilyen szintű játékosnál ritka, hogy ennyire rugalmas legyen” – jelentette ki az angol, majd jött a válasz: „Ha a mester jobbhátvédként akar betenni, nem probléma. Alapvetően középpályás vagyok, de ha a helyzet megkívánja, odaállok. Egy vezetőedző számára biztonságot jelent, ha tudja, hogy bármelyik poszton számíthat rád, és elvégzed a munkát.”
A beszélgetés legőszintébb pillanata az volt, amikor Szoboszlai arról mesélt, hogyan változik a játéka attól függően, milyen poszton szerepel:
Sokan kérdezik, miért nem lövök többet, mint tavaly. Egyszerű: ha tízesben játszom, mögöttem mindig van valaki, nem tudok úgy fordulni, hogy lőjek. De ha mélyebben vagyok, mondjuk a hatos és nyolcas között, onnan 25–30 méterről meg tudom tenni. Ha párszor rálövök, az ellenfél már kijön rám, és akkor tudok mélyen passzolni.
Hargreaves itt közbevágott: „Ez az, amit a legtöbben nem látnak: te nemcsak játszol, hanem olvasod a játékot.”
Dominik elmosolyodott: „Ha mélyebben vagyok, mindent látok magam előtt. Azt is, amit mondjuk Virgil (van Dijk) nem mindig lát hátulról. Szeretem irányítani a ritmust, látni a teret, és onnan dönteni.”
„A cél ugyanaz: Premier League és Bajnokok Ligája”
A beszélgetés végén Hargreaves arról kérdezte, mit lát maga előtt hosszabb távon. „Olyan játékosaink vannak, mint Mo (Salah), Virgil vagy Ekitiké. A cél továbbra is ugyanaz: megnyerni a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját. Csak újra csapattá kell válnunk.”
Ez az interjú még a Manchester City elleni mérkőzés előtt készült, amelyen a Liverpool 3-0-ra kikapott. Szoboszlai ennek ellenére a csapata egyik legjobbja volt, de a tabella nyolcadik helye már azt mutatja: a címvédés szinte lehetetlen, a Bajnokok Ligája pedig kőkemény terep. De Szoboszlai teljesítménye alapján Liverpoolban senki sem vitatja: ő még mindenképpen sokat tehet érte.
Ha pedig bárkinek kétsége lenne még afelől, hogy a liverpooli szurkolók szerint nem Szoboszlai lenne idén, eddig a csapat legjobbja, annak ezt a videó ajánljuk:
- Még több cikk