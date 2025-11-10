Szoboszlai elárulta, mitől lett a Premier League egyik legjobbja — videó

A YouTube-videó címe: „Hogyan lett Szoboszlai Dominik a Premier League egyik legjobb középpályása”, és a kijelentés nem túlzás. Hargreaves kíváncsi volt arra, miért tűnik úgy, mintha a 25 éves magyar játékos mindig egy lépéssel mindenki előtt járna a pályán.

Idén a Liverpoolból egy játékost lehet kiemelni: Szoboszlai Dominikot

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

„Mindig látni akarom az egész pályát”

Hargreaves a stúdióban videós elemzésekkel készült, de már az első kérdés után inkább Szoboszlai válaszára figyelt:

Szeretek minél többször a labdánál lenni. Látni akarom az egész pályát magam előtt.

Az egykori Bayern-kedvenc bólintott, hiszen ő is tudja: ez a mondat pontosan elmondja, miért emelkedik ki Szoboszlai a mai Liverpoolból. Dominik pedig hozzátette:

„Mindenki tud jó meccset játszani, de ha nem működünk csapatként, az nem segít. A legfontosabb, hogy együtt teljesítsünk.”

A középpálya új szíve: Szoboszlai, Mac Allister és Gravenberch

Hargreaves felidézte, hogy a Liverpool középpályája az utóbbi években teljesen átalakult, és most Szoboszlai, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch hármasa adja a rendszer alapját.

„Ti hárman szinte minden nagy meccsen együtt játszottatok. Ez a trió a szíve volt a Liverpoolnak” – jegyezte meg Hargreaves.

Szoboszlai már tavaly is az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa volt a Liverpoolnak

Forrás: TNT Sports

A magyar játékos erre így reagált: „Két éve jöttünk mindannyian, és nagyon gyorsan megértettük egymást. Én és Macca már dolgoztunk Jürgennel, Ryan pedig, amikor megkapta a lehetőséget, azonnal megmutatta a minőségét. Nagyon jó velük játszani.”

És talán itt hangzott el a beszélgetés egyik legérdekesebb mondata:

Macca, Ryan és én is tudunk hatosban, nyolcasban vagy tízesben játszani. Ha meccs közben posztot váltunk, mindannyian tudjuk, mit kell csinálni.

„Ha nem védekezel, hiába vagy jó a labdával”

Amikor Hargreaves megmutatott egy videórészletet Szoboszlairól, amint sprintelve zárja le az ellenfél kontráját, nevetve mondta:

„Ez a pillanat olyan, mintha rólam vették volna fel húsz évvel ezelőtt.”

Az emlegetett trió

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Dominik erre csak annyit felelt: „Ausztriában nőttem fel, aztán Lipcsében folytattam. A Red Bull-iskolában meg kell tanulnod presszingelni. Ha nem teszed, hiába vagy jó a labdával, egyszerűen kikerülsz a csapatból. Ezt belénk nevelték.”