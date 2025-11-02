A Liverpool Mohamed Szalah góljával szerzett vezetést, de az első félidőben Szoboszlai Dominik előtt is adódott több lehetőség. A magyar válogatott csapatkapitánya egy labdaszerzés után törhetett kapura, de a világbajnok Emiliano Martinez védte a lövését. Volt több veszélyes passza is, az egyik után Ekitiké gólt is szerzett, de lesről lépett ki a támadó, így a videobíró elvette a gólt.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah a csapat legjobbjai között voltak

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik volt a mezőny legjobbja

A Liverpool mindent eldöntő gólját végül Ryan Gravenberch szerezte egy megpattanó lövésből. Arne Slot csapata ezzel a sikerrel feljött a harmadik helyre, de hét pont a lemaradása az Arsenal mögött.

A Liverpool Echo értékelésében Szoboszlai 9-es osztályzatot kapott (10-ből), ezzel ő lett a meccs embere. „Visszatért a 10-es pozícióba, jól vezette a letámadásokat, szerves része volt a támadásoknak. Volt jó szabadrúgása, gólt kellett volna szereznie a labdaszerzése után – ez volt az egyetlen hibája a meccsen” – írták.

Szoboszlai mellett senki nem kapott 9-est, a 250 gólos Szalah és a másik gólszerző, Ryan Gravenberch kapott még 8-ast.

Kerkez Milos ezúttal nem lépett pályára, a posztján Andy Robertson 7-es kapott, így azt várják, hogy bennragad a kezdőcsapatban.

A Sky Sportsnál Szoboszlai 7-est kapott, ahogy Bradley, Gravenberch és Szalah is, itt senki sem kapott jobb osztályzatot.

A Daily Mailnél Szalah lett a meccs embere, miután „megállíthatatlan volt, és messze a szezon legjobb teljesítményét nyújtotta. Akik már leírták, talán jobban teszik, ha újragondolják. Higgadtan értékesítette a helyzetét, és végig veszélyt jelentett az ellenfélre” – írták róla. Eközben Szoboszlai 8,5-est kapott. „A magyar csapatkapitány eddig is a Liverpool legjobb játékosa volt a szezonban, és ez a formája most is folytatódott. Csak hajszálnyival maradt le a meccs legjobbja címről” – írták.

Kerkez kiszorult a kezdőből?

Andy Robertson 7,5-est kapott, és Kerkez is szóba került. „Mostantól kötelezően a kezdőcsapatban kell lennie, bármilyen keményen is hangzik ez Milos Kerkez felé. A skót csapatkapitány veszélyesen támadott, miközben a másik oldalon teljesen semlegesítette a Villa támadásait.