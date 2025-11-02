A Liverpool Mohamed Szalah góljával szerzett vezetést, de az első félidőben Szoboszlai Dominik előtt is adódott több lehetőség. A magyar válogatott csapatkapitánya egy labdaszerzés után törhetett kapura, de a világbajnok Emiliano Martinez védte a lövését. Volt több veszélyes passza is, az egyik után Ekitiké gólt is szerzett, de lesről lépett ki a támadó, így a videobíró elvette a gólt.
Szoboszlai Dominik volt a mezőny legjobbja
A Liverpool mindent eldöntő gólját végül Ryan Gravenberch szerezte egy megpattanó lövésből. Arne Slot csapata ezzel a sikerrel feljött a harmadik helyre, de hét pont a lemaradása az Arsenal mögött.
A Liverpool Echo értékelésében Szoboszlai 9-es osztályzatot kapott (10-ből), ezzel ő lett a meccs embere. „Visszatért a 10-es pozícióba, jól vezette a letámadásokat, szerves része volt a támadásoknak. Volt jó szabadrúgása, gólt kellett volna szereznie a labdaszerzése után – ez volt az egyetlen hibája a meccsen” – írták.
Szoboszlai mellett senki nem kapott 9-est, a 250 gólos Szalah és a másik gólszerző, Ryan Gravenberch kapott még 8-ast.
Kerkez Milos ezúttal nem lépett pályára, a posztján Andy Robertson 7-es kapott, így azt várják, hogy bennragad a kezdőcsapatban.
A Sky Sportsnál Szoboszlai 7-est kapott, ahogy Bradley, Gravenberch és Szalah is, itt senki sem kapott jobb osztályzatot.
A Daily Mailnél Szalah lett a meccs embere, miután „megállíthatatlan volt, és messze a szezon legjobb teljesítményét nyújtotta. Akik már leírták, talán jobban teszik, ha újragondolják. Higgadtan értékesítette a helyzetét, és végig veszélyt jelentett az ellenfélre” – írták róla. Eközben Szoboszlai 8,5-est kapott. „A magyar csapatkapitány eddig is a Liverpool legjobb játékosa volt a szezonban, és ez a formája most is folytatódott. Csak hajszálnyival maradt le a meccs legjobbja címről” – írták.
Kerkez kiszorult a kezdőből?
Andy Robertson 7,5-est kapott, és Kerkez is szóba került. „Mostantól kötelezően a kezdőcsapatban kell lennie, bármilyen keményen is hangzik ez Milos Kerkez felé. A skót csapatkapitány veszélyesen támadott, miközben a másik oldalon teljesen semlegesítette a Villa támadásait.
A This is Anfieldnél is Szoboszlai lett a meccs embere. ”Szoboszlai az Anfielden 10-es szerepkörben játszott, és ismét megmutatta sokoldalúságát és elképesztő munkabírását, újra kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A Liverpool legjobb játékosa volt, távolról is próbálkozott és egyetlen pillanatra sem állt le. Valószínűleg csak Hugo Ekitike lesen futott mozdulatát fogja átkozni, ami miatt elúszott egy gólpassza. Hol tartana idén a Liverpool nélküle?” – tették fel a kérdést.
Szoboszlai 8-ast kapott, ahogy még Andy Robertson is. „Robertson végre bizalmat kapott a balhátvéd poszton Kerkezzel szemben, most kezdett először a Premier League-ben. Meg is hálálta a bizalmat: stabilitást és magabiztosságot hozott a bal oldalra, ami eddig hiányzott a Liverpool játékából” – írták.
A skót hátvéd rengetegszer tört előre, olykor már-már középcsatárként bukkant fel, és átlapozó futásaival teret nyitott Cody Gakpo számára. Hátul is megbízhatóan teljesített.
A Liverpool.com-tól Szoboszlai mellett Gravenberch és Szalah kapott 8-ast. „Szoboszlai ismét mindenhol ott volt, újabb fáradhatatlan teljesítményt nyújtva. Nem volt véletlen, hogy amint többet volt nála a labda, a Liverpool is átvette az irányítást a 20. perc után. A 24. percben kihagyott egy hatalmas ziccert, amikor egy az egyben állt Martínezzel szemben, de egyenesen a kapusba lőtt. Később tökéletes beadásából Hugo Ekitike fejelt a kapuba, ám a gólt les miatt érvénytelenítették” – emelték ki vele kapcsolatban.
A Liverpool legközelebb a Bajnokok Ligájában, a Real Madrid ellen lép majd pályára.
