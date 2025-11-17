Live
Az írek elleni vereség okozta sokk után itt egy jó hír. A világ egyik legmegbízhatóbb átigazolásokkal foglalkozó újságírója, Fabrizio Romano megerősítette, hogy a Liverpool szerződéshosszabbításról tárgyal Szoboszlai Dominikkal. Az olasz szakújságíró szerint a klub már ajánlatot is tett a magyar középpályásnak, de az egyeztetések még folytatódnak.

A hírek szerint Richard Hughes sportigazgató és csapata komoly munkát végez az Anfielden, hiszen a következő hónapokban több kulcsjátékos jövőjét is rendezniük kell, többek között Szoboszlai Dominik esetében is ez a helyzet.

Dominik Szoboszlai of Liverpool battles with Vinicius Junior of Real Madrid during the UEFA Champions League match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, England, on November 4, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominikot a Real Madriddal is szóba hozták, de maradhat Livrepoolban 
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik marad Liverpoolban?

Ibrahima Konaté szerződése például a szezon végén lejár, miközben Andy Robertson kontraktusa szintén kifutóban van – ezek mind olyan ügyek, amelyeket a klubnak mihamarabb tisztáznia kell.

De nem csak a lejáró szerződések terén várható mozgolódás. Ryan Gravenberch például 2028-ig írt alá, azonban a holland középpályás időközben alapemberré vált, és jelenlegi fizetése messze elmarad a csapat sztárjaitól.

Hasonló kontextusban Szoboszlai Dominik esete kiemelt figyelmet kapott. A 24 éves magyar válogatott középpályás új szintre emelte játékát a 2025/26-os idényben: vezéregyéniséggé nőtte ki magát, és teljesítményével a Liverpool egyik legfontosabb és legkiegyensúlyozottabb játékosává vált. Fabrizio Romano szerint a klub ezt elismerve már megtette az első lépést az új szerződés irányába.

A tárgyalások kimenetele egyelőre nyitott, de minden jel arra utal, hogy a Liverpool hosszú távon is Szoboszlaira építené a jövő csapatát. 

