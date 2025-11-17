A hírek szerint Richard Hughes sportigazgató és csapata komoly munkát végez az Anfielden, hiszen a következő hónapokban több kulcsjátékos jövőjét is rendezniük kell, többek között Szoboszlai Dominik esetében is ez a helyzet.
Szoboszlai Dominik marad Liverpoolban?
Ibrahima Konaté szerződése például a szezon végén lejár, miközben Andy Robertson kontraktusa szintén kifutóban van – ezek mind olyan ügyek, amelyeket a klubnak mihamarabb tisztáznia kell.
De nem csak a lejáró szerződések terén várható mozgolódás. Ryan Gravenberch például 2028-ig írt alá, azonban a holland középpályás időközben alapemberré vált, és jelenlegi fizetése messze elmarad a csapat sztárjaitól.
Hasonló kontextusban Szoboszlai Dominik esete kiemelt figyelmet kapott. A 24 éves magyar válogatott középpályás új szintre emelte játékát a 2025/26-os idényben: vezéregyéniséggé nőtte ki magát, és teljesítményével a Liverpool egyik legfontosabb és legkiegyensúlyozottabb játékosává vált. Fabrizio Romano szerint a klub ezt elismerve már megtette az első lépést az új szerződés irányába.
A tárgyalások kimenetele egyelőre nyitott, de minden jel arra utal, hogy a Liverpool hosszú távon is Szoboszlaira építené a jövő csapatát.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
