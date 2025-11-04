A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool két győzelemmel és egy vereséggel a tizedik helyen áll a tabellán, míg a Real Madrid százszázalékos teljesítménnyel, 8-1-es gólaránnyal az ötödik.

Szoboszlai Dominik megállíthatatlan, fontos szerep várhat rá a Real Madrid ellen is

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai Dominik, a fáradhatatlan

Bár már mindenki a kedd esti mérkőzésre koncentrál, a Liverpool továbbra sem tud betelni Szoboszlai hétvégi, az Aston Villa ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen mutatott játékával.

A nemzeti együttes csapatkapitánya – aki a szezonban immár negyedszer érdemelte lett a meccs legjobba, ráadásul ezúttal úgy, hogy csapata egyik góljának sem volt tevékeny részese – kiemelkedő teljesítményt nyújtott,

ugyanis valamennyi csele és szerelési kísérlete sikeres volt, ennek köszönhetően öt labdaszerzés, három párharc megnyerése, három lövés és három helyzet kialakítása fűződött a nevéhez.

A klubja ezúttal egy videón mutatta meg, miért Szoboszlai az egyik, ha nem a legfontosabb láncszeme a Liverpoolnak, akinek a jó teljesítményére a Real Madrid ellen is nagy szükség lesz.

Fáradhatatlan teljesítmény Szobótól

– írta a közösségi oldalra feltöltött videó mellé a Liverpool.

A Liverpool a legutóbbi nyolc meccséből csak kettőt nyert meg, a Real Madrid elleni BL-meccs után vasárnap pedig a Manchester Cityvel találkozik majd.