Az írektől a 96. percben kapott góllal elszenvedett vereség az jelenti, hogy a magyar válogatottnak ismét elszálltak a vb-álmai, a szurkolók pedig most már csak abban reménykedhetnek, hogy hátha majd a 2030-as tornára sikerül kijutni. Az legalább közelebb lesz, hiszen Spanyolország, Portugália és Marokkó rendezi majd. Szoboszlai Dominik és a magyar játékosok érthetően magukba voltak roskadva a lefújás után, a kapitány nem is próbálta meg takargatni a dühét és szomorúságát.

Szoboszlai Dominik is nehezen tudja feldolgozni a történteket

Fotó: Polyák Attila

Szoboszlai maga alatt volt

Az írek harmadik gólja után a magyar csapatkapitányé volt az utolsó lövés, ívelés, és talán ő volt a leginkább lelombozva a lefújás után. A Magyar Nemzet kiszúrta, hogy a gyepről lesétálva a kispad plexijét verve vezette le a feszültséget (senki és semmi nem sérült meg), majd, amikor a kapu mögötti tábor rákezdett a Himnuszra, a többiekkel együtt ő is kiment a szurkolókhoz kiosztani néhány pacsit, és fogadni néhány vigasztaló szót.

Ezt követően jött élete legrövidebb interjúja, amiből megtudhattuk, hogy „úgy látszik, igen” ilyen kegyetlen játék a foci.

Így eldőlt, hogy a magyar válogatott továbbra is 1986-ban járt utoljára világbajnokságon, és lehet, hogy ahogy az Európa-bajnokságok történetében, úgy a vb-k esetében is 44 évet kell majd várni az újbóli szereplésre. Legfeljebb azzal vigasztalódhatunk, hogy a 2016-os Eb-visszatérésünk óta sorozatban már három kontinens tornán vehettünk részt.