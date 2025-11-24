A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik tűnt ki egyedül a sorból a Nottingham elleni vereséget követően, ő kapta a legjobb értékeléseket az angol oldalakon.
Szoboszlait elveszítheti a Liverpool?
Ezt viszont a Liverpool szurkolói is érzik, ami miatt egyre nagyobb az aggodalom:
úgy vélik, Szoboszlai Dominiknak lassan elege lehet, élni fog a Real Madrid ajánlatával, és távozik
– szúrta ki a Metropol.
Az utóbbi napokban ugyanis egyre több hír érkezett arról, hogy a Real Madrid komoly ajánlatot fog tenni a magyar válogatott játékosért, amit persze a liverpooli drukkerek egyáltalán nem akarnak.
A lap szerint angol drukkerek a sorozatos vereségek miatt a klub vezetőedzőjét, Arne Slotot hibáztatják. Szerintük Szoboszlait nem megfelelő pozícióban játszatja a holland szakember, emiatt sem érzi jól magát Liverpoolban a magyar sztár.
Szoboszlai Dominik jelenleg a legjobb formában lévő támadó középpályásunk! Látni őt jobbhátvédként egyszerűen nem tűnik helyesnek számomra
– írta az egyik kommentelő.
Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig érvényes a Liverpoollal, ez a harmadik idénye a klubnál, amellyel tavasszal bajnoki címet nyert.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
