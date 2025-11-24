Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre sötétebb az ég Liverpool felett, miután a címvédő 3-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől hazai pályán, ami pedig újabb kétségeket vet fel a szurkolóknál: de mi az, amitől a Liverpool drukkerei a legjobban aggódnak? Szoboszlai Dominik elvesztése.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik tűnt ki egyedül a sorból a Nottingham elleni vereséget követően, ő kapta a legjobb értékeléseket az angol oldalakon.

Szoboszlai Dominik elvesztése miatt rettegnek a Liverpool-szurkolók
Szoboszlai Dominik elvesztése miatt rettegnek a Liverpool-szurkolók
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Szoboszlait elveszítheti a Liverpool? 

Ezt viszont a Liverpool szurkolói is érzik, ami miatt egyre nagyobb az aggodalom: 

úgy vélik, Szoboszlai Dominiknak lassan elege lehet, élni fog a Real Madrid ajánlatával, és távozik

 – szúrta ki a Metropol.

Az utóbbi napokban ugyanis egyre több hír érkezett arról, hogy a Real Madrid komoly ajánlatot fog tenni a magyar válogatott játékosért, amit persze a liverpooli drukkerek egyáltalán nem akarnak.

A lap szerint angol drukkerek a sorozatos vereségek miatt a klub vezetőedzőjét, Arne Slotot hibáztatják. Szerintük Szoboszlait nem megfelelő pozícióban játszatja a holland szakember, emiatt sem érzi jól magát Liverpoolban a magyar sztár.

Szoboszlai Dominik jelenleg a legjobb formában lévő támadó középpályásunk! Látni őt jobbhátvédként egyszerűen nem tűnik helyesnek számomra 

– írta az egyik kommentelő.

Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig érvényes a Liverpoollal, ez a harmadik idénye a klubnál, amellyel tavasszal bajnoki címet nyert.

Hihetetlen fordulat Liverpoolban: edzőlegendát várnak az Anfield kispadjára
Szoboszlaiék ennél borzalmasabb hírt nem is kaphattak volna
Szoboszlai kilógott a gyenge Liverpoolból, végre nem Kerkez lett a bűnbak
Kitört a botrány: szabálytalan gólt lőtt a Nottingham Szoboszlaiéknak?

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!