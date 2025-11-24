A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik tűnt ki egyedül a sorból a Nottingham elleni vereséget követően, ő kapta a legjobb értékeléseket az angol oldalakon.

Szoboszlai Dominik elvesztése miatt rettegnek a Liverpool-szurkolók

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Szoboszlait elveszítheti a Liverpool?

Ezt viszont a Liverpool szurkolói is érzik, ami miatt egyre nagyobb az aggodalom:

úgy vélik, Szoboszlai Dominiknak lassan elege lehet, élni fog a Real Madrid ajánlatával, és távozik

– szúrta ki a Metropol.

No UCL means financial catastrophe but also players like Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch will definitely be on Madrid's radar this Summer. Ah I miss when players could find each other on the pitch with the eyes closed 😢 pic.twitter.com/5OuRUbuqKA — Wilhelm (@_wilhelm_scream) November 23, 2025

Az utóbbi napokban ugyanis egyre több hír érkezett arról, hogy a Real Madrid komoly ajánlatot fog tenni a magyar válogatott játékosért, amit persze a liverpooli drukkerek egyáltalán nem akarnak.

A lap szerint angol drukkerek a sorozatos vereségek miatt a klub vezetőedzőjét, Arne Slotot hibáztatják. Szerintük Szoboszlait nem megfelelő pozícióban játszatja a holland szakember, emiatt sem érzi jól magát Liverpoolban a magyar sztár.

Szoboszlai Dominik jelenleg a legjobb formában lévő támadó középpályásunk! Látni őt jobbhátvédként egyszerűen nem tűnik helyesnek számomra

– írta az egyik kommentelő.

Dominik Szoboszlai is currently our most inform attacking midfielder!! Seeing him at the right back position just doesn't feel alright to me.! pic.twitter.com/wBFgl82obv — Scousersfamily (@Scousersfamily) November 23, 2025

Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig érvényes a Liverpoollal, ez a harmadik idénye a klubnál, amellyel tavasszal bajnoki címet nyert.