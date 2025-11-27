Live
Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Sport

Nézze meg Szoboszlai Dominik történelmi BL-gólját – videó

A Liverpool megalázó, 4–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Bajnokok Ligájában a PSV ellen. Szoboszlai Dominik így is kiemelkedett a csapatból, de egyedül kevés volt, hiába egyenlített még az első félidőben, csapata nagyon simán kikapott.

A Liverpool az elmúlt 12 meccsén már a kilencedik vereségét szenvedte el. A hétvégi Nottingham elleni hazai 0–3 után újra három góllal kapott ki Arne Slot csapata. A vendégek gyorsan vezetést szereztek Vrigil van Dijk hihetetlen hibája után, majd Szoboszlai Dominik egyenlített, de így is simán kikapott a Liverpool.

Megint Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja
Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

Szoboszlai Dominik volt a legjobb liverpooli, de Kerkez kemény kritikát kapott

A meccs után Steven Gerrard, a Liverpool korábbi csapatkapitánya keményen kritizálta a csapatot.

„Konaté lecserélése tökéletesen leírja a csapatot. A csapat a Curtis Jones, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez védelemmel fejezte be a meccset. Ez nem egy Liverpool-védelem, soha nem is lesz az. Ez nem elfogadható. Túl sok gólt kapnak, nagyon nyílt a védelem, sebezhető és nem stabil. Az Anfield tökéletesen leírta a helyzetet, szinte minden szék üres lett a lefújásra. A PSV nagyszerű volt, és kényelmesen nyert, ráadásul megérdemelten. A Liverpool gondjai csak mélyültek, a nyomás most még nagyobb lett, itt az ideje, hogy mindenki elkezdje megtalálni a lelkét” – mondta Gerrard, aki szerint Kerkez a meccs nagy részében nem találta a helyét, sokszor volt pozíción kívül és kriminálisnak nevezte a helyezkedését a támadókhoz képest.

Ami az értékeléseket illeti, a This is Anfield osztályzatai alapján megint Szoboszlai Dominik volt a legjobb. A Liverpool 500. BEK-/BL-gólját szerző focista 6-os osztályzatot kapott. „Szépen fejezte be az akciót Gakpo lövése után. Sokat futott, de akár meg is kérdezhetné, hogy vajon miért?” – jött a szűkszavú értékelés.

Az utóbbi hetek teljesítményét tekintve az is nagy dolog, hogy a védelemből csak Kerkez kapott 5-ös osztályzatot. Jones, Konaté és Virgil van Dijk is csak 4-est kapott. „Volt pár kemény szerelése a meccs elején, összességében jól teljesített, de nem tudta megelőzni Guus Tilt a második gól előtt, egyszerűen rosszul helyezkedett” – írták vele kapcsolatban.

A Liverpool Echo is Kerkezt látta a legjobb védőnek, Curtis Jones (4), Ibrahima Konaté (3) és Virgil van Dijk (3) mellett ő 5-öst kapott. „Ő volt az egyik, aki küzdött, és ezt végig mutatta is a meccs alatt, volt egy jó próbálkozása is” – írták róla.

PSV Eindhoven's Dutch midfielder #20 Guus Til (R) scores his team's second goal during the UEFA Champions League league phase football match between Liverpool and PSV Eindhoven at Anfield in Liverpool, north west England on November 26, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Kerkez a második holland gól előtt lemaradt Tilről
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A meccs legjobb hazai játékosa itt is Szoboszlai lett, aki 7-est kapott. „Sokkal hasznosabb a középpályán, meggyőző volt labdával és nélküle is, a legjobb helyen volt a gólja előtt. A második félidőben is közel került a gólhoz” – szólt az értékelés.

A Liverpool.com-nál Jones és Kerkez is 6-ot kapott, míg a két belső védő 5-öst. „Megtartotta  a helyét a csapatban Andy Robertson előtt és a magyar játékos végig aktív volt a baloldalon. Volt pár kemény szerelése, többször is Cody Gakpo elé került a pályán. Til gólja előtt nem helyezkedett jól és még nem épült be a csapatba” – kapta meg a kritikát.

Nem meglepetés, hogy itt is Szoboszlai lett a legjobb: „Visszakerült a pálya közepére, higgadtan lőtte be a gólját, és megint ő volt a Liverpool legjobbja. Elszánt volt és küzdött” – írták a megyar középpályásról, aki 7-est kapott.

A Liverpool történelmi mélységbe zuhant, 1953 óta nem volt olyan, hogy aktuális 12 meccséből kilencet is elveszítsen. Arne Slot csapata legközelebb a West Ham United otthonában lép pályára vasárnap a Premire League-ben. A Liverpool a PL-ben a 12., a Bajnokok Ligája tabelláján a 13. helyen áll.

