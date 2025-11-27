A Liverpool az elmúlt 12 meccsén már a kilencedik vereségét szenvedte el. A hétvégi Nottingham elleni hazai 0–3 után újra három góllal kapott ki Arne Slot csapata. A vendégek gyorsan vezetést szereztek Vrigil van Dijk hihetetlen hibája után, majd Szoboszlai Dominik egyenlített, de így is simán kikapott a Liverpool.

Megint Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja

Szoboszlai Dominik volt a legjobb liverpooli, de Kerkez kemény kritikát kapott

A meccs után Steven Gerrard, a Liverpool korábbi csapatkapitánya keményen kritizálta a csapatot.

„Konaté lecserélése tökéletesen leírja a csapatot. A csapat a Curtis Jones, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez védelemmel fejezte be a meccset. Ez nem egy Liverpool-védelem, soha nem is lesz az. Ez nem elfogadható. Túl sok gólt kapnak, nagyon nyílt a védelem, sebezhető és nem stabil. Az Anfield tökéletesen leírta a helyzetet, szinte minden szék üres lett a lefújásra. A PSV nagyszerű volt, és kényelmesen nyert, ráadásul megérdemelten. A Liverpool gondjai csak mélyültek, a nyomás most még nagyobb lett, itt az ideje, hogy mindenki elkezdje megtalálni a lelkét” – mondta Gerrard, aki szerint Kerkez a meccs nagy részében nem találta a helyét, sokszor volt pozíción kívül és kriminálisnak nevezte a helyezkedését a támadókhoz képest.

Ami az értékeléseket illeti, a This is Anfield osztályzatai alapján megint Szoboszlai Dominik volt a legjobb. A Liverpool 500. BEK-/BL-gólját szerző focista 6-os osztályzatot kapott. „Szépen fejezte be az akciót Gakpo lövése után. Sokat futott, de akár meg is kérdezhetné, hogy vajon miért?” – jött a szűkszavú értékelés.

Az utóbbi hetek teljesítményét tekintve az is nagy dolog, hogy a védelemből csak Kerkez kapott 5-ös osztályzatot. Jones, Konaté és Virgil van Dijk is csak 4-est kapott. „Volt pár kemény szerelése a meccs elején, összességében jól teljesített, de nem tudta megelőzni Guus Tilt a második gól előtt, egyszerűen rosszul helyezkedett” – írták vele kapcsolatban.

A Liverpool Echo is Kerkezt látta a legjobb védőnek, Curtis Jones (4), Ibrahima Konaté (3) és Virgil van Dijk (3) mellett ő 5-öst kapott. „Ő volt az egyik, aki küzdött, és ezt végig mutatta is a meccs alatt, volt egy jó próbálkozása is” – írták róla.