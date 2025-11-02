Live
Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Mint ismert, a Liverpool 2-0-ra győzött az Aston Villa ellen hazai pályán az angol labdarúgó Premier League tizedik fordulójának szombat esti mérkőzésén, ezzel megszakította négymérkőzéses bajnoki vereségsorozatát. A meccs után Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán értékelte a sikert.

Ami a meccset illeti, ezúttal csak Szoboszlai Dominik került be a liverpooli kezdőbe a magyar játékosok közül.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobbja volt
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai Dominik különleges sikerről beszél

Az eseménydús első félidő végén Mohamed Szalah használta ki Martinez kapus hibáját, és megszerezte a vezetést, valamint saját maga 250. találatát liverpooli színekben. A második játékrészben Ryan Gravenberch duplázta meg az előnyt, beállítva ezzel egyben a végeredményt is.

Győzni az Anfielden mindig különleges! 

– írta a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik a mérkőzés után.

A Liverpool a győzelemmel feljött a tabella harmadik helyére, az Aston Villának pedig megszakadt a négymérkőzéses bajnoki győzelmi sorozata.

