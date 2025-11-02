Ami a meccset illeti, ezúttal csak Szoboszlai Dominik került be a liverpooli kezdőbe a magyar játékosok közül.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobbja volt

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai Dominik különleges sikerről beszél

Az eseménydús első félidő végén Mohamed Szalah használta ki Martinez kapus hibáját, és megszerezte a vezetést, valamint saját maga 250. találatát liverpooli színekben. A második játékrészben Ryan Gravenberch duplázta meg az előnyt, beállítva ezzel egyben a végeredményt is.

Győzni az Anfielden mindig különleges!

– írta a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik a mérkőzés után.

A Liverpool a győzelemmel feljött a tabella harmadik helyére, az Aston Villának pedig megszakadt a négymérkőzéses bajnoki győzelmi sorozata.