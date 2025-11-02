Ami a meccset illeti, ezúttal csak Szoboszlai Dominik került be a liverpooli kezdőbe a magyar játékosok közül.
Szoboszlai Dominik különleges sikerről beszél
Az eseménydús első félidő végén Mohamed Szalah használta ki Martinez kapus hibáját, és megszerezte a vezetést, valamint saját maga 250. találatát liverpooli színekben. A második játékrészben Ryan Gravenberch duplázta meg az előnyt, beállítva ezzel egyben a végeredményt is.
Győzni az Anfielden mindig különleges!
– írta a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik a mérkőzés után.
A Liverpool a győzelemmel feljött a tabella harmadik helyére, az Aston Villának pedig megszakadt a négymérkőzéses bajnoki győzelmi sorozata.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
