Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos!

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Látta már?

Itt az első börtönfotó P. Diddyről – felismerhetetlenségig torzult a sztár

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb fantasztikus elismerés. A Liverpool magyar labdarúgóját, Szoboszlai Dominiket választották az Aston Villa ellen szombaton 2-0-ra megnyert mérkőzés legjobbjának az angol bajnokságban.

A nemzeti együttes csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a szezonban immár negyedszer érdemelte ki ezt az elismerést.

Szoboszlai Dominik megállíthatatlan
Szoboszlai Dominik megállíthatatlan 
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Ismét Szoboszlai Dominik volt a legjobb

Ráadásul ezúttal úgy, hogy

 csapata egyik góljának sem volt tevékeny részese. Egy gólpasszt ugyan adott, de Szoboszlai mesteri beadása után a francia Hugo Ekitike fejeséből született találatot les miatt érvénytelenítették.

Ennek ellenére a 25 éves középpályás kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Aston Villa ellen, ugyanis

valamennyi csele és szerelési kísérlete sikeres volt, ennek köszönhetően öt labdaszerzés, három párharc megnyerése, három lövés és három helyzet kialakítása fűződött a nevéhez.

A Premier League-ben címvédőként harmadik helyen álló Liverpool másik két magyar futballistája, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin a kispadról nézte végig a találkozót, utóbbit először nevezték a meccskeretbe.

Szoboszlai Dominik öt szóval reagált a Liverpool feltámadására
Szalah lett az ünnepelt hős, Szoboszlai pedig szokás szerint a Liverpool legjobbja
A Szoboszlai-parádé után hazájában rontottak rá a Liverpool középpályására
Őrület, mit csinált Szoboszlai az Aston Villa ellen – a Liverpool-szurkolók extázisban vannak!

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!