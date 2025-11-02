A nemzeti együttes csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a szezonban immár negyedszer érdemelte ki ezt az elismerést.
Ismét Szoboszlai Dominik volt a legjobb
Ráadásul ezúttal úgy, hogy
csapata egyik góljának sem volt tevékeny részese. Egy gólpasszt ugyan adott, de Szoboszlai mesteri beadása után a francia Hugo Ekitike fejeséből született találatot les miatt érvénytelenítették.
Ennek ellenére a 25 éves középpályás kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Aston Villa ellen, ugyanis
valamennyi csele és szerelési kísérlete sikeres volt, ennek köszönhetően öt labdaszerzés, három párharc megnyerése, három lövés és három helyzet kialakítása fűződött a nevéhez.
A Premier League-ben címvédőként harmadik helyen álló Liverpool másik két magyar futballistája, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin a kispadról nézte végig a találkozót, utóbbit először nevezték a meccskeretbe.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
