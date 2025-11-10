A Liverpool 3-0-ra kikapott a szezon eddigi (egyik) legfontosabb bajnokiján. Arne Slot csapata az első félidőben volt bántóan visszafogott, de Virgil van Dijk így is a kapuba talált, de a gólt elvették. Az okokról ebben a cikkben írtunk és arról is, hogy Arne Slot és a holland csapatkapitány is bírózni kezdett a lefújás után. A meccs utáni értékelésekből kiderül, Szoboszlai Dominik ezúttal is csapata egyik legjobbja volt.

Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen is küzdött

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik így is a meccs embere lett?

A Liverpool.comnál nagyon szigorúak voltak, Giorgi Mamardashvili kapott 5-ös osztályzatot, Conor Bradley 6-ost, mindenki más ennél rosszabbat. Konaté és Ekitiké 3-ast, Virgil van Dijk 4-est kapott, ahogy Alexis Mac Allister és a csereként beállt Kerkez Milos is. Szoboszlai Dominik 5-öst kapott. „Még valaki, aki nem hozta a legjobbját és szenvedett a City intenzív középpályás letámadásától. A magyar válogatott csapatkapitányának volt egy jó lövése a második félidőben, amit Gianluigi Donnarumma védett” – írták a kissé elkeseredett hangvételű írásban.

Ez a lövés egyébként az egyetlen volt, ami eltalálta a City kapuját a csapat hét próbálkozásból. A meccsen egyébként kiegyenlített volt a labdabirtoklás, de egyértelműen a Manchester City akarata érvényesült Pep Guardiola 1000. vezetőedzői meccsén.

Szoboszlai Dominik egyébként a többi szurkolói és „független” oldalon is kiemelkedett a csapatából.

Ami ez egyéni mutatóit illeti: az egy sikeres lövése mellett 59-szer ért labdába, kétszer az ellenfél tizenhatosán belül. Egy sikeres csele volt, 13 passza a támadóharmadba, viszont a négy beadásából egy sem volt pontos, ugyanakkor mindkét hosszú indítása embert talált. 44 passzából 37 volt pontos.

Kerkez Milos csereként állt be

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A This is Anfielden 6-os osztályzatot kapott – ő volt az egyetlen Mamardshvili mellett, akit ilyen magasan értékeltek. „Még a Liverpool eddigi szezonjának legjobb játékosa sem tudta megakadályozni a csapat gyenge teljesítményét. Nem feltétlenül játszott rosszul, de a középpályán ő is a Manchester City fölényének áldozata lett, és bizonyára frusztrálta, hogy nem tudott nagyobb hatást gyakorolni a játékra. Ennek ellenére így is a Liverpool legjobbja volt, és Gianluigi Donnarummát egy távoli lövéssel bravúrra kényszerítette – ez volt a csapat egyetlen kaput eltaláló kísérlete a mérkőzésen” – szólt a pozitív értékelés.