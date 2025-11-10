Live
A Manchester City nagyon simán nyert a Liverpool elleni bajnokin. Szoboszlai Dominik csapata kellemetlen pofonba szaladt bele, az Aston Villa és a Real Madrid elleni győzelmeket követően pedig ismét kikapott. Az értékelésekből kiderül, hogy többen is pocsék teljesítményt nyújtottak, de Szoboszlai Dominik így is ki tudott emelkedni.

A Liverpool 3-0-ra kikapott a szezon eddigi (egyik) legfontosabb bajnokiján. Arne Slot csapata az első félidőben volt bántóan visszafogott, de Virgil van Dijk így is a kapuba talált, de a gólt elvették. Az okokról ebben a cikkben írtunk és arról is, hogy Arne Slot és a holland csapatkapitány is bírózni kezdett a lefújás után. A meccs utáni értékelésekből kiderül, Szoboszlai Dominik ezúttal is csapata egyik legjobbja volt.

Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen is küzdött
Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen is küzdött
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik így is a meccs embere lett?

A Liverpool.comnál nagyon szigorúak voltak, Giorgi Mamardashvili kapott 5-ös osztályzatot, Conor Bradley 6-ost, mindenki más ennél rosszabbat. Konaté és Ekitiké 3-ast, Virgil van Dijk 4-est kapott, ahogy Alexis Mac Allister és a csereként beállt Kerkez Milos is. Szoboszlai Dominik 5-öst kapott. „Még valaki, aki nem hozta a legjobbját és szenvedett a City intenzív középpályás letámadásától. A magyar válogatott csapatkapitányának volt egy jó lövése a második félidőben, amit Gianluigi Donnarumma védett” – írták a kissé elkeseredett hangvételű írásban.

Ez a lövés egyébként az egyetlen volt, ami eltalálta a City kapuját a csapat hét próbálkozásból. A meccsen egyébként kiegyenlített volt a labdabirtoklás, de egyértelműen a Manchester City akarata érvényesült Pep Guardiola 1000. vezetőedzői meccsén.

Szoboszlai Dominik egyébként a többi szurkolói és „független” oldalon is kiemelkedett a csapatából. 

Ami ez egyéni mutatóit illeti: az egy sikeres lövése mellett 59-szer ért labdába, kétszer az ellenfél tizenhatosán belül. Egy sikeres csele volt, 13 passza a támadóharmadba, viszont a négy beadásából egy sem volt pontos, ugyanakkor mindkét hosszú indítása embert talált. 44 passzából 37 volt pontos.

Manchester City's Brazilian midfielder #26 Savinho (L) tries to tackle Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 9, 2025.
Kerkez Milos csereként állt be
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A This is Anfielden 6-os osztályzatot kapott – ő volt az egyetlen Mamardshvili mellett, akit ilyen magasan értékeltek. „Még a Liverpool eddigi szezonjának legjobb játékosa sem tudta megakadályozni a csapat gyenge teljesítményét. Nem feltétlenül játszott rosszul, de a középpályán ő is a Manchester City fölényének áldozata lett, és bizonyára frusztrálta, hogy nem tudott nagyobb hatást gyakorolni a játékra. Ennek ellenére így is a Liverpool legjobbja volt, és Gianluigi Donnarummát egy távoli lövéssel bravúrra kényszerítette – ez volt a csapat egyetlen kaput eltaláló kísérlete a mérkőzésen” – szólt a pozitív értékelés.

Kerkez Milos, aki az 56. percben állt be, 5-öst kapott, amiért „egy kis sebességet hozott a csapatba, de többnyire észrevétlen maradt”.

A Liverpool Echo a vendégek kapusának adott 7-est és senki másnak. Szoboszlai itt 6-ost kapott, „két hosszú keresztlabdával próbálkozott, de az első félidőben hamar kiszorították a játékból. A második játékrészben viszont feljavult, és ő volt az egyetlen Liverpool-játékos, aki valódi küzdőszellemet mutatott” – méltatták a középpályást, míg Kerkez Milos 5-öst kapott, de azt írták, hogy az első eladott labdája után sem igazán fejlődött meccsen belül a játéka.

A Sky Sports értékelésében szintén Szoboszlai és Mamardashvili kapott 7-est, míg a BBC szintén a grúz kapus mögé Szoboszlait tette az értékelésben.

A Liverpool a válogatott szünet után majd a Sean Dyche vezetésével a majdnem három hónap után újra meccset nyert Nottingham Foresttel találkozik majd. Az Európa-ligában majd a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest vasárnap hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a vendég Leeds United csapatát, de a sikerük ellenére továbbra is kieső helyen állnak.

Szoboszlai hősiessége is kevés volt Guardiola 1000. meccsén
Megdöbbentő vallomás: Szoboszlai nem akar vezér lenni a Liverpoolban
Most dől el Szoboszlai sorsa a Liverpoolnál, lecsaphat rá a Madrid vagy a City?

 

