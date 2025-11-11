Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyorsan kell lépnie a PL-címvédőnek. Szoboszlai Dominik három év alatt a Liverpool húzóemberévé nőtte ki magát, és ezt már a rivális csapatok is észrevették. A hírek szerint emiatt a Poolnál gyorsan döntöttek a magyar sztárfocista új, a korábbiaknál sokkal jobb kondíciókkal bíró fizetéséről.

A magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak a teljesítménye annyira meggyőző, hogy a klubvezetés sürgősen új, megemelt fizetésű szerződést kínál számára, hogy elkerülje az esetleges elcsábítását.  

Rettegnek, hogy elveszítik Szoboszlait, döntöttek a fizetéséről
Rettegnek, hogy elveszítik Szoboszlait, döntöttek a fizetéséről
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai marad Liverpoolban?

Jelenleg heti 120 ezer fontot (kb. 52 millió forintot) keres, ami a Liverpool középmezőnyébe sorolja őt

 – írja a Bors.

Az új kontraktus azonban komoly előrelépést hozna: 

Szoboszlai heti 200 ezer fontot, azaz körülbelül 87 millió forintot kapna, amivel már csak három játékos Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Alexander Isak keresne nála többet a csapatban.  

Nem meglepő, hogy lépni akar a Liverpool, ugyanis a hírek szerint Manchester City, az Arsenal és a Real Madrid is figyelemmel kíséri a magyar középpályás fejlődését, ezért a PL-címvédő számára kulcsfontosságú, hogy biztosítsa egyik legértékesebb játékosának a jövőjét.  

Felrobbant az internet, Szoboszlai Dominik táskában vitte a kislányát Telkibe – fotó
Itt az ideje, hogy Szoboszlai Dominik leváltsa a 40 évvel ezelőtti sikercsapat kapitányát
Elképesztő: a szövetségi kapitány Szoboszlaiékat okolja Wirtz rossz teljesítményéért

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!