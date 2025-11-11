A magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak a teljesítménye annyira meggyőző, hogy a klubvezetés sürgősen új, megemelt fizetésű szerződést kínál számára, hogy elkerülje az esetleges elcsábítását.
Szoboszlai marad Liverpoolban?
Jelenleg heti 120 ezer fontot (kb. 52 millió forintot) keres, ami a Liverpool középmezőnyébe sorolja őt
– írja a Bors.
Az új kontraktus azonban komoly előrelépést hozna:
Szoboszlai heti 200 ezer fontot, azaz körülbelül 87 millió forintot kapna, amivel már csak három játékos – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Alexander Isak keresne nála többet a csapatban.
Nem meglepő, hogy lépni akar a Liverpool, ugyanis a hírek szerint Manchester City, az Arsenal és a Real Madrid is figyelemmel kíséri a magyar középpályás fejlődését, ezért a PL-címvédő számára kulcsfontosságú, hogy biztosítsa egyik legértékesebb játékosának a jövőjét.
