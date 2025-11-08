Live
A magyar válogatott csapatkapitányának szerződése a Liverpoolnál 2028.06.30-án jár le a Transfermarkt adatai szerint, így még 2,5 év van vissza a kontraktusából. Szoboszlai Dominik kapcsán most arról számolt be Fabrizio Romano, hogy a Vörösök elkezdték a tárgyalásokat a játékossal és az ügynökével a hosszabbítás miatt.

Természetesen a Liverpool azt szeretné, ha Szoboszlai Dominik a csapatnál maradna, ezért már megkezdődtek a szerződéses tárgyalások a magyar játékossal – számolt be róla a nemzetközi futball terén mindig jól értesült Fabrizio Romano a hivatalos Facebook-oldalán. A magyar válogatott csapatkapitányának a jelenlegi szerződése körülbelül 120 ezer font alapjövedelmet biztosít számára hetente. Ez az összeg önmagában nézve nem kevés, ugyanakkor valójában jóval a liverpooli átlag alatt van. Összehasonlításképpen: Cody Gakpo hetente 250 ezer fontot keres, Hugo Ekitike és Florian Wirtz 200 ezret, Alexander Isak pedig hetente 280 ezer fontot visz haza.

Szoboszlai Dominik megy vagy marad?
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik vajon megy vagy elcsábítják?

A Liverpool a tervek szerint szeretné meghosszabbítani Szoboszlai szerződését 2030-ig vagy 2031-ig. A hírek szerint az egyik oka annak, hogy a csapat le akarja kötni hosszú időre a játékost, az, hogy attól tartanak, hogy a riválisok lecsapnak rá. A sajtó szerint a Manchester City és a Real Madrid érdeklődése „nem alaptalan pletyka”. 

Az biztos, ahhoz, hogy a Vörösök megtartsák őt, megfelelő fizetést kell adniuk neki. Ez valószínűleg Szoboszlai karrierjének legnagyobb szerződése lesz, ha tető alá hozzák a felek.

 

