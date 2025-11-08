Természetesen a Liverpool azt szeretné, ha Szoboszlai Dominik a csapatnál maradna, ezért már megkezdődtek a szerződéses tárgyalások a magyar játékossal – számolt be róla a nemzetközi futball terén mindig jól értesült Fabrizio Romano a hivatalos Facebook-oldalán. A magyar válogatott csapatkapitányának a jelenlegi szerződése körülbelül 120 ezer font alapjövedelmet biztosít számára hetente. Ez az összeg önmagában nézve nem kevés, ugyanakkor valójában jóval a liverpooli átlag alatt van. Összehasonlításképpen: Cody Gakpo hetente 250 ezer fontot keres, Hugo Ekitike és Florian Wirtz 200 ezret, Alexander Isak pedig hetente 280 ezer fontot visz haza.

Szoboszlai Dominik megy vagy marad?

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik vajon megy vagy elcsábítják?

A Liverpool a tervek szerint szeretné meghosszabbítani Szoboszlai szerződését 2030-ig vagy 2031-ig. A hírek szerint az egyik oka annak, hogy a csapat le akarja kötni hosszú időre a játékost, az, hogy attól tartanak, hogy a riválisok lecsapnak rá. A sajtó szerint a Manchester City és a Real Madrid érdeklődése „nem alaptalan pletyka”.

Az biztos, ahhoz, hogy a Vörösök megtartsák őt, megfelelő fizetést kell adniuk neki. Ez valószínűleg Szoboszlai karrierjének legnagyobb szerződése lesz, ha tető alá hozzák a felek.