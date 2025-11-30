Ha van olyan játékos a Liverpoolban, aki a nehéz helyzetben lévő Arne Slot vezetőedző számára nélkülözhtetlen, akkor az mindenképpen Szoboszlai Dominik, hiszen a magyar válogatott középpályás nagyszerű formának örvend, de sokoldalúságával és munkamoráljával is magasan kiemelkedik a csapatból.

Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen a Liverpool számára

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Szoboszlai Dominik egyetlen sárga lapra az eltiltástól

A 25 éves klasszis ebben az idényben eddig 19 mérkőzésből 17 alkalommal szerepelt a Liverpool kezdőjében, ezeket a találkozókat végig is játszotta, és azon kevesek közé tartozik, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak.

Éppen ezért Szoboszlai hiányzása nagyon érzékenyen érintené a Liverpoolt,

amelynél amiatt aggódnak, hogy a magyar játékosnak majd ki kell hagynia egy meccset.

Amennyiben a kiváló középpályás a West Ham United ellen sárga lapot kap, akkor nem játszhatna a hétközben esedékes hazai bajnokin, amelyen a Sunderlandet fogadja a PL-címvédő. Szoboszlai az Everton, a Chelsea, az Aston Villa és a Manchester City elleni meccseken kapott sárgát, így egy esetleges következő figyelmeztetés egy mérkőzésre szóló eltiltást vonna maga után.

Szoboszlai Dominik eddig négy sárga lapot kapott az idei PL-szezonban

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A szabályok értelmében azok a játékosok, akik az első 19 Premier League-meccsen öt sárga lapot kapnak, egy mérkőzésre szóló eltiltásban részesülnek.

Mivel a Liverpool ebben a szezonban 12 bajnoki mérkőzésnél tart, ez azt jelenti, hogy Szoboszlainak további hét PL-találkozót kellene lejátszania figyelmeztetés nélkül, hogy elkerülje az eltiltást.

Mindezt természetesen nem könnyű kivitelezni, hiszen a magyar futballista a védekezésből is alaposan kiveszi a részét. Szoboszlai hiányzása hatalmas érvágás lenne a gyenge szezont futó Liverpool számára, amely nem engedheti meg magának, hogy akár egyetlen meccsre is elveszítse legjobbját.

A tabella 12. helyén szerénykedő Liverpool vasárnap 15.05-től lép pályára a West Ham otthonában, a mérkőzést Darren England vezeti majd.

