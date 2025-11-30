Live
A Liverpool vasárnap délután a West Ham United vendégeként lép pályára a Premier League 13. fordulójában. A címvédőnél a kiváló formában lévő Szoboszlai Dominik miatt nagy az aggodalom, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya egyetlen sárga lapra van attól, hogy egy mérkőzésre szóló eltiltást kapjon.

Ha van olyan játékos a Liverpoolban, aki a nehéz helyzetben lévő Arne Slot vezetőedző számára nélkülözhtetlen, akkor az mindenképpen Szoboszlai Dominik, hiszen a magyar válogatott középpályás nagyszerű formának örvend, de sokoldalúságával és munkamoráljával is magasan kiemelkedik a csapatból.

Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen a Liverpool számára
Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen a Liverpool számára
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Szoboszlai Dominik egyetlen sárga lapra az eltiltástól

A 25 éves klasszis ebben az idényben eddig 19 mérkőzésből 17 alkalommal szerepelt a Liverpool kezdőjében, ezeket a találkozókat végig is játszotta, és azon kevesek közé tartozik, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak. 

Éppen ezért Szoboszlai hiányzása nagyon érzékenyen érintené a Liverpoolt, 

amelynél amiatt aggódnak, hogy a magyar játékosnak majd ki kell hagynia egy meccset. 

Amennyiben a kiváló középpályás a West Ham United ellen sárga lapot kap, akkor nem játszhatna a hétközben esedékes hazai bajnokin, amelyen a Sunderlandet fogadja a PL-címvédő. Szoboszlai az Everton, a Chelsea, az Aston Villa és a Manchester City elleni meccseken kapott sárgát, így egy esetleges következő figyelmeztetés egy mérkőzésre szóló eltiltást vonna maga után.

Dominik Szoboszlai? (Liverpool FC) looks on during the Champions League group game between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC at the Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany, on October 22, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik eddig négy sárga lapot kapott az idei PL-szezonban
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A szabályok értelmében azok a játékosok, akik az első 19 Premier League-meccsen öt sárga lapot kapnak, egy mérkőzésre szóló eltiltásban részesülnek. 

Mivel a Liverpool ebben a szezonban 12 bajnoki mérkőzésnél tart, ez azt jelenti, hogy Szoboszlainak további hét PL-találkozót kellene lejátszania figyelmeztetés nélkül, hogy elkerülje az eltiltást. 

Mindezt természetesen nem könnyű kivitelezni, hiszen a magyar futballista a védekezésből is alaposan kiveszi a részét. Szoboszlai hiányzása hatalmas érvágás lenne a gyenge szezont futó Liverpool számára, amely nem engedheti meg magának, hogy akár egyetlen meccsre is elveszítse legjobbját.

A tabella 12. helyén szerénykedő Liverpool vasárnap 15.05-től lép pályára a West Ham otthonában, a mérkőzést Darren England vezeti majd.

