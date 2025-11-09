Szoboszlai Dominik nyáron még több szurkoló kedvenc kezdőcsapatából is kimaradt, az ősz folyamán azonban kulcsfigurává nőtte ki magát, sőt több poszton is remekelt – még jobbhátvédként is megállta a helyét.

Szoboszlai Dominik remekel Liverpoolban, de továbbra is próbál szerény maradni

Fotó: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik szerint van elég vezér a Liverpoolban. Kik azok?

A magyar középpályást már nem csak a nyolcas mezszáma, de a teljesítménye miatt os egyre gyakrabban hasonlítják Steven Gerrardhoz, a klub legendás korábbi csapatkapitányához. Ennek ellenére Szoboszlai nem érzi úgy, hogy át kellene vennie bármilyen vezető szerepet.

„Van elég vezérünk Virgil (Virgil van Dijk, - a szerk.), Mo (Moamed Szalah), Robbo (Andrew Roberston) és Ali (Alisson Becker) személyében” – mondta az ESPN-nek adott interjúban.

„Ők régóta itt vannak, némelyikük

már hét-nyolc éve viseli a csapatkapitányi vagy helyettesi szerepet. Én csak annyit teszek, hogy a pályán próbálom a legjobbat nyújtani. Ha ez vezetői viselkedésnek tűnik, akkor örülök neki, de maradjunk annyiban, hogy a pályán szeretnék példát mutatni.”

A klubon belül sokan úgy vélik, Szoboszlai idővel természetes módon nőhet bele a vezérszerepbe, különösen, hogy Andy Robertson szerződése nyáron lejár, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah pedig a harmincas éveik közepéhez közelednek. Alexis Mac Allister már korábban bekerült a Liverpool vezetői körébe, és vele együtt Szoboszlai, Ibrahima Konaté és Curtis Jones is a következő generáció lehetséges vezéregyéniségeinek számítanak.

A Liverpool ereje viszont jelenleg leginkább abban rejlik, hogy rendkívül egységes csapatról van szó.

„Nagyon közel állunk egymáshoz, mindenki vigyáz a másikra, támogatjuk egymást – ez a legfontosabb” – hangsúlyozta a magyar válogatott csapatkapitánya. „Amikor minden klappol, és jó a hangulat, könnyű együtt maradni. A nehéz pillanatok mutatják meg, mennyire tudunk összetartani.

Néhány hete nehéz helyzetben voltunk, de akkor sem estünk szét, és hittünk abban, hogy minden visszafordulhat a javunkra.”

A Liverpool az utóbbi hetekben újra lendületet kapott: zsinórban két fontos győzelmet arattak az Aston Villa és a Real Madrid ellen. Szoboszlai szerint most a legfontosabb, hogy ezt a formát megtartsák.

Hosszú még az út, most a Premier League-re kell koncentrálnunk, a hétvégén jön a Manchester City elleni meccs. Tudjuk, mennyire erősek, de csak magunkra szabad figyelnünk. A szezon még az elején jár, és hiába vezetne valaki hét ponttal ilyenkor, senki nem mondhatja, hogy megnyerte a bajnokságot.

A múlt szezonban is megtanultuk: nyugodtnak kell maradni és haladni előre. Csak az számít, hogy mi nyerjük a saját meccseinket, a többire majd ráérünk utána figyelni.”