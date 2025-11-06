Az Anfield Roadon lejátszott csúcsrangadón a Liverpool minden szempontból a rekordgyőztes Real Madrid fölé nőtt. Különösen a pontrúgások terén, hiszen a mérkőzést eldöntő gól is rögzített szituációt követően született: Szoboszlai Dominik csodás középre ívelése után Alexis Mac Allister a léc alá fejelt.

Szoboszlai Dominik ellenállhatatlanul futballozott a Real Madrid ellen

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai Dominik pontrúgásai aranyat érnek?

Az UEFA technikai megfigyelője, Aitor Karanka – aki játékosként háromszor nyert BL-t a Real Madriddal – szerint Szoboszlai pontrúgásainak „pontossága” döntő fontosságú volt a mérkőzésen. Az 52 éves spanyol szakember nem győzte méltatni a magyar válogatott csapatkapitányát.

Mindenekelőtt a szabadrúgásokat végrehajtó játékos minőségéről van szó. Számomra alapvető fontosságú, hogy legyen egy olyan játékos, mint Szoboszlai, aki végrehajtja a szabadrúgásokat, és oda lövi a labdát, ahová előre eltervezték.

Akármennyit is gyakorolja egy csapat a szabadrúgásokat, és akármennyi olyan játékosa is van, aki erős a levegőben, ha nincs olyan futballistája, aki precízen végrehajtja őket, akkor nehéz helyzetbe kerül” – hangsúlyozta Szoboszlai létfontosságú szerepét Karanka.

Szoboszlai pontrúgásai nélkülözhetetlenek a Liverpool számára

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai pontrúgásai után még több gólt szerezhetett volna a Liverpool, ám Virgil van Dijk és Hugo Ekitike fejesénél is hatalmasat védett a Real belga kapusa, Thibaut Courtois, de Mac Allister fejesét már nem háríthatta.

Láttam a helyet. Dom jó labdát adott, csak fejelni kellett”

– mondta a győztes gólt szerző argentin középpályás. „Nagyon jó szabadrúgáslövőik és nagyon jó befejezőik vannak” – méltatta a Real edzője, Xabi Alonso Szoboszlait és társait, és a tények is alátámasztják az elhangzottakat.

A Real elleni volt a Vörösök ötödik gólja, ami pontrúgást követően esett a BL-alapszakaszban,

ez pedig több, mint amennyit bármelyik másik klub szerzett rögzített helyzetekből.

Szoboszlait nem véletlenül dicsérték rengeteg helyen a mérkőzést követően, a Liverpool magyar klasszisa az egyik legnépszerűbb brit laptól a lehető legmagasabb, 10-es osztályzatot kapta.

Kapcsolódó cikkek