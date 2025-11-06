Az Anfield Roadon lejátszott csúcsrangadón a Liverpool minden szempontból a rekordgyőztes Real Madrid fölé nőtt. Különösen a pontrúgások terén, hiszen a mérkőzést eldöntő gól is rögzített szituációt követően született: Szoboszlai Dominik csodás középre ívelése után Alexis Mac Allister a léc alá fejelt.
Szoboszlai Dominik pontrúgásai aranyat érnek?
Az UEFA technikai megfigyelője, Aitor Karanka – aki játékosként háromszor nyert BL-t a Real Madriddal – szerint Szoboszlai pontrúgásainak „pontossága” döntő fontosságú volt a mérkőzésen. Az 52 éves spanyol szakember nem győzte méltatni a magyar válogatott csapatkapitányát.
Mindenekelőtt a szabadrúgásokat végrehajtó játékos minőségéről van szó. Számomra alapvető fontosságú, hogy legyen egy olyan játékos, mint Szoboszlai, aki végrehajtja a szabadrúgásokat, és oda lövi a labdát, ahová előre eltervezték.
Akármennyit is gyakorolja egy csapat a szabadrúgásokat, és akármennyi olyan játékosa is van, aki erős a levegőben, ha nincs olyan futballistája, aki precízen végrehajtja őket, akkor nehéz helyzetbe kerül” – hangsúlyozta Szoboszlai létfontosságú szerepét Karanka.
Szoboszlai pontrúgásai után még több gólt szerezhetett volna a Liverpool, ám Virgil van Dijk és Hugo Ekitike fejesénél is hatalmasat védett a Real belga kapusa, Thibaut Courtois, de Mac Allister fejesét már nem háríthatta.
Láttam a helyet. Dom jó labdát adott, csak fejelni kellett”
– mondta a győztes gólt szerző argentin középpályás. „Nagyon jó szabadrúgáslövőik és nagyon jó befejezőik vannak” – méltatta a Real edzője, Xabi Alonso Szoboszlait és társait, és a tények is alátámasztják az elhangzottakat.
A Real elleni volt a Vörösök ötödik gólja, ami pontrúgást követően esett a BL-alapszakaszban,
ez pedig több, mint amennyit bármelyik másik klub szerzett rögzített helyzetekből.
Szoboszlait nem véletlenül dicsérték rengeteg helyen a mérkőzést követően, a Liverpool magyar klasszisa az egyik legnépszerűbb brit laptól a lehető legmagasabb, 10-es osztályzatot kapta.
Kapcsolódó cikkek
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!