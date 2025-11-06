Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában a Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot. Az UEFA technikai megfigyelője, Aitor Karanka rávilágított arra, mennyire fontos szerepet játszottak a Szoboszlai Dominik által elvégzett pontrúgások az angolok győzelmében.

Az Anfield Roadon lejátszott csúcsrangadón a Liverpool minden szempontból a rekordgyőztes Real Madrid fölé nőtt. Különösen a pontrúgások terén, hiszen a mérkőzést eldöntő gól is rögzített szituációt követően született: Szoboszlai Dominik csodás középre ívelése után Alexis Mac Allister a léc alá fejelt.

Szoboszlai Dominik ellenállhatatlanul futballozott a Real Madrid ellen
Szoboszlai Dominik ellenállhatatlanul futballozott a Real Madrid ellen
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai Dominik pontrúgásai aranyat érnek?

Az UEFA technikai megfigyelője, Aitor Karanka – aki játékosként háromszor nyert BL-t a Real Madriddal – szerint Szoboszlai pontrúgásainak „pontossága” döntő fontosságú volt a mérkőzésen. Az 52 éves spanyol szakember nem győzte méltatni a magyar válogatott csapatkapitányát. 

Mindenekelőtt a szabadrúgásokat végrehajtó játékos minőségéről van szó. Számomra alapvető fontosságú, hogy legyen egy olyan játékos, mint Szoboszlai, aki végrehajtja a szabadrúgásokat, és oda lövi a labdát, ahová előre eltervezték.

Akármennyit is gyakorolja egy csapat a szabadrúgásokat, és akármennyi olyan játékosa is van, aki erős a levegőben, ha nincs olyan futballistája, aki precízen végrehajtja őket, akkor nehéz helyzetbe kerül” – hangsúlyozta Szoboszlai létfontosságú szerepét Karanka.

Dominik Szoboszlai scores from a free kick during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, England, on August 31, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai pontrúgásai nélkülözhetetlenek a Liverpool számára
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai pontrúgásai után még több gólt szerezhetett volna a Liverpool, ám Virgil van Dijk és Hugo Ekitike fejesénél is hatalmasat védett a Real belga kapusa, Thibaut Courtois, de Mac Allister fejesét már nem háríthatta.

Láttam a helyet. Dom jó labdát adott, csak fejelni kellett” 

– mondta a győztes gólt szerző argentin középpályás. „Nagyon jó szabadrúgáslövőik és nagyon jó befejezőik vannak” – méltatta a Real edzője, Xabi Alonso Szoboszlait és társait, és a tények is alátámasztják az elhangzottakat. 

A Real elleni volt a Vörösök ötödik gólja, ami pontrúgást követően esett a BL-alapszakaszban, 

ez pedig több, mint amennyit bármelyik másik klub szerzett rögzített helyzetekből.

Szoboszlait nem véletlenül dicsérték rengeteg helyen a mérkőzést követően, a Liverpool magyar klasszisa az egyik legnépszerűbb brit laptól a lehető legmagasabb, 10-es osztályzatot kapta.

