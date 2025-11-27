A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Liverpoolnál, amely végül nagyon fájdalmas, 4-1-es vereséget szenvedett a holland PSV Eindhoventől.

Szoboszlai Dominik üzent

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Szoboszlai az Instagramon üzent

Szoboszlai – aki egy kipattanót lőtt 11 méterről a kapuba, ez a találat ráadásul hatalmas mérföldkő a Liverpool történetében, ugyanis ez volt a klub 500. gólja a legrangosabb európai kupasorozatban – a közösségi oldalán üzent.

Kemény pillanatok ezek, de győztesek vagyunk, és egyként fogunk felemelkedni!

– írta a Liverpool magyar sztárja.

A Liverpool hullámvölgye egyre csak mélyül, ugyanis ez volt sorozatban a harmadik veresége, ráadásul mindannyiszor legalább három gólt kapott, illetve a legutóbbi 12 meccséből kilencet elvesztett.