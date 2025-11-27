Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Putyin megszólalt az ukrajnai békéről – hihetetlen, amit mondott

Megdöbbentő!

Michael Schumacher családja súlyos döntést hozott a legendás pilótával kapcsolatban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, a Liverpool 4-1-re kikapott szerdán a vendég PSV Eindhoventől a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán üzent a fájó vereség után.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Liverpoolnál, amely végül nagyon fájdalmas, 4-1-es vereséget szenvedett a holland PSV Eindhoventől.

Szoboszlai Dominik elvesztése miatt rettegnek a Liverpool-szurkolók
Szoboszlai Dominik üzent
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Szoboszlai az Instagramon üzent

Szoboszlai – aki egy kipattanót lőtt 11 méterről a kapuba, ez a találat ráadásul hatalmas mérföldkő a Liverpool történetében, ugyanis ez volt a klub 500. gólja a legrangosabb európai kupasorozatban – a közösségi oldalán üzent.

Kemény pillanatok ezek, de győztesek vagyunk, és egyként fogunk felemelkedni!

 – írta a Liverpool magyar sztárja.

A Liverpool hullámvölgye egyre csak mélyül, ugyanis ez volt sorozatban a harmadik veresége, ráadásul mindannyiszor legalább három gólt kapott, illetve a legutóbbi 12 meccséből kilencet elvesztett.

Szoboszlai legfőbb kritikusa kegyetlen ítéletet mondott a Liverpool csúfos kudarca után
„Slot, takarodj!” – Liverpoolban betelt a pohár a BL-szégyen után
Szoboszlai lett a megalázott Liverpool legjobbja, Kerkez kegyetlen kritikát kapott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!