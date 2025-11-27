Mint ismert, a Liverpool 4-1-re kikapott szerdán a vendég PSV Eindhoventől a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán üzent a fájó vereség után.
A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Liverpoolnál, amely végül nagyon fájdalmas, 4-1-es vereséget szenvedett a holland PSV Eindhoventől.
Szoboszlai az Instagramon üzent
Szoboszlai – aki egy kipattanót lőtt 11 méterről a kapuba, ez a találat ráadásul hatalmas mérföldkő a Liverpool történetében, ugyanis ez volt a klub 500. gólja a legrangosabb európai kupasorozatban – a közösségi oldalán üzent.
Kemény pillanatok ezek, de győztesek vagyunk, és egyként fogunk felemelkedni!
– írta a Liverpool magyar sztárja.
A Liverpool hullámvölgye egyre csak mélyül, ugyanis ez volt sorozatban a harmadik veresége, ráadásul mindannyiszor legalább három gólt kapott, illetve a legutóbbi 12 meccséből kilencet elvesztett.
