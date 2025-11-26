Live
A magyar válogatott csapatkapitánya több mint egy hónap után ismét betalált a Bajnokok Ligájában. A Liverpool ugyanis Szoboszlai Dominik góljával egyenlített az Anfielden a holland PSV Eindhovnen ellen a BL-alapszakasz ötödik fordulójában.

A legutóbbi két tétmeccsét egyaránt 3-0-ra elveszítő Liverpool kezdőjében ezúttal is ott volt Kerkez Milos, és a szezonban eddig minden meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik is.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) attends a training session at the team's training ground in Kirkby, north Liverpool in north-west England, on November 25, 2025, on the eve of their UEFA Champions League league phase football match against PSV Eindhoven. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Dominik tovább növelte BL-góljainak a számtá
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot csapata nem kezdte jól a meccset, már az első percekben hátrányba került, miután a csapatkapitány, Virgil van Dijk kezezése miatt tizenegyest kapott a PSV Eindhoven. A labda mögé a vb-ezüstérmes horvát legenda, Ivan Perisic állt, és magabiztosan értékesítette a büntető.

Szoboszlai állítgatás nélküli pazar gólja történelmi mérföldkő Liverpoolban

Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek, ugyanis tíz perccel később Szoboszlai révén egyenlíteni tudott a Liverpool. A PSV korábbi játékosa, Cody Gakpo cselezett befelé a bal oldalról, s ugyan a lövését védeni tudta Kovár kapus, de kipattanó éppen a középen álló Szoboszlaihoz pattant, aki állítgatás nélkül lőtte a labdát az üresen maradt kapuba. 

Szoboszlai ugyan jókor volt jó helyen, de ezúttal is csattanós választ adott, miért kirobbanthatatlan a Liverpool csapatából. A magyar válogatott középpályás idei ötödik Bajnokok Ligája-fellépésén a második gólját szerezte, emellett kiosztott már korábban három gólpasszt is, összességében pedig a kilencedik találatát jegyezte a legrangosabb európai kupasorozatban. Nem mellesleg ez volt a Liverpool történetének 500. európai kupagólját. 

