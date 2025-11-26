A legutóbbi két tétmeccsét egyaránt 3-0-ra elveszítő Liverpool kezdőjében ezúttal is ott volt Kerkez Milos, és a szezonban eddig minden meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik is.
Arne Slot csapata nem kezdte jól a meccset, már az első percekben hátrányba került, miután a csapatkapitány, Virgil van Dijk kezezése miatt tizenegyest kapott a PSV Eindhoven. A labda mögé a vb-ezüstérmes horvát legenda, Ivan Perisic állt, és magabiztosan értékesítette a büntető.
Szoboszlai állítgatás nélküli pazar gólja történelmi mérföldkő Liverpoolban
Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek, ugyanis tíz perccel később Szoboszlai révén egyenlíteni tudott a Liverpool. A PSV korábbi játékosa, Cody Gakpo cselezett befelé a bal oldalról, s ugyan a lövését védeni tudta Kovár kapus, de kipattanó éppen a középen álló Szoboszlaihoz pattant, aki állítgatás nélkül lőtte a labdát az üresen maradt kapuba.
Szoboszlai ugyan jókor volt jó helyen, de ezúttal is csattanós választ adott, miért kirobbanthatatlan a Liverpool csapatából. A magyar válogatott középpályás idei ötödik Bajnokok Ligája-fellépésén a második gólját szerezte, emellett kiosztott már korábban három gólpasszt is, összességében pedig a kilencedik találatát jegyezte a legrangosabb európai kupasorozatban. Nem mellesleg ez volt a Liverpool történetének 500. európai kupagólját.
