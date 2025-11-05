Szoboszlai Dominik parádézott a Real Madrid elleni rangadón, a magyar válogatott csapatkapitánya támadásban és védekezésben is rendkívül aktív volt a Bajnokok Ligája rekordgyőztese ellen. A keddi rangadó a 25 éves klasszis megmozdulása után dőlt el, remek szabadrúgását az argentin Alexis Mac Allister a léc alá fejelte a második félidőben. Szoboszlai teljesítménye mellett nem mentek el szó nélkül Angliában, a mérkőzést követően szuperlatívuszokban írtak róla.

Szoboszlai Dominik remekelt, a Liverpool legyőzte a Real Madridot

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai Dominik volt a legjobb a Real Madrid ellen?

A Liverpool honlapján rendezett szavazáson a Vinícius Júnior életét megkeserítő Conor Bradley lett a meccs embere, megelőzve Szoboszlait, és a harmadik helyen végző Mac Allistert. A magyar játékos a Liverpool Echo portáltól 9-est kapott, azonban a Daily Express még ennél is továbbment. A világhírű angol napilap a maximális, 10-es osztályzatot adta az ellenállhatatlanul futballozó magyarnak.

Újabb hihetetlen teljesítményt nyújtott a Liverpool mezében, végig uralta a mérkőzést.

A félidő előtt két kiváló védést kényszerített ki Courtois-ból, majd Mac Allister gólját is ő készítette elő. Lehetőségeket teremtett, keményen dolgozott és inspirálta csapattársait. A jövőben csapatkapitánynak kell lennie” – magasztalta abszolút jogosan a klasszis középpályást a lap.

No player has more assists (3) than Dominik Szoboszlai in the Champions League this season. 📬🅰️ pic.twitter.com/zXpmG5QJGa — WhoScored (@WhoScored) November 4, 2025

A BL-szezonban immár Szoboszlai neve mellett áll a legtöbb gólpassz (3),

rajta kívül nem is kapott más liverpooli 10-es osztályzatot a Real elleni produkciója után – Conor Bradley és Hugo Ekitike kapott 9-est.

A csapat másik magyarja, a hajrában becserélt Kerkez Milos kevés időt tölthetett a pályán, de őt is értékelte röviden a lap. „Andy Robertson helyére állt be, de nehéz lesz visszaszereznie helyét a kezdőcsapatban” – jellemezték a magyar balhátvédet, aki 6-os osztályzatot kapott.

Az utóbbi két meccsét egyaránt megnyerő Liverpool legközelebb a Premier League-ben játszik rangadót, a címvédő a Manchester City otthonába látogat a hétvégén.

