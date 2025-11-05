Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi csúcsrangadóján a Liverpool 1-0-ra nyert a Real Madrid ellen az Anfield Roadon. Az angolokat valósággal lenyűgözte Szoboszlai Dominik elképesztő teljesítménye, a magyar válogatott csapatkapitánya az egyik leghíresebb laptól a legmagasabb, 10-es osztályzatot kapta a meccs után.

Szoboszlai Dominik parádézott a Real Madrid elleni rangadón, a magyar válogatott csapatkapitánya támadásban és védekezésben is rendkívül aktív volt a Bajnokok Ligája rekordgyőztese ellen. A keddi rangadó a 25 éves klasszis megmozdulása után dőlt el, remek szabadrúgását az argentin Alexis Mac Allister a léc alá fejelte a második félidőben. Szoboszlai teljesítménye mellett nem mentek el szó nélkül Angliában, a mérkőzést követően szuperlatívuszokban írtak róla.

Szoboszlai Dominik remekelt, a Liverpool legyőzte a Real Madridot
Szoboszlai Dominik remekelt, a Liverpool legyőzte a Real Madridot
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai Dominik volt a legjobb a Real Madrid ellen?

A Liverpool honlapján rendezett szavazáson a Vinícius Júnior életét megkeserítő Conor Bradley lett a meccs embere, megelőzve Szoboszlait, és a harmadik helyen végző Mac Allistert. A magyar játékos a Liverpool Echo portáltól 9-est kapott, azonban a Daily Express még ennél is továbbment. A világhírű angol napilap a maximális, 10-es osztályzatot adta az ellenállhatatlanul futballozó magyarnak.

Újabb hihetetlen teljesítményt nyújtott a Liverpool mezében, végig uralta a mérkőzést. 

A félidő előtt két kiváló védést kényszerített ki Courtois-ból, majd Mac Allister gólját is ő készítette elő. Lehetőségeket teremtett, keményen dolgozott és inspirálta csapattársait. A jövőben csapatkapitánynak kell lennie” – magasztalta abszolút jogosan a klasszis középpályást a lap.

A BL-szezonban immár Szoboszlai neve mellett áll a legtöbb gólpassz (3), 

rajta kívül nem is kapott más liverpooli 10-es osztályzatot a Real elleni produkciója után – Conor Bradley és Hugo Ekitike kapott 9-est.

A csapat másik magyarja, a hajrában becserélt Kerkez Milos kevés időt tölthetett a pályán, de őt is értékelte röviden a lap. „Andy Robertson helyére állt be, de nehéz lesz visszaszereznie helyét a kezdőcsapatban” – jellemezték a magyar balhátvédet, aki 6-os osztályzatot kapott.

Az utóbbi két meccsét egyaránt megnyerő Liverpool legközelebb a Premier League-ben játszik rangadót, a címvédő a Manchester City otthonába látogat a hétvégén.

Kapcsolódó cikkek

Hihetetlen, még erre is maradt energiája: Szoboszlai a csapattársával trollkodott a BL-bravúr után – fotó
Szoboszlaiék edzője már látja a fényt az alagút végén a Real elleni BL-siker után
Szoboszlai bocsánatot kért Wirtztől a BL-meccs után, de másnak is üzent

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!