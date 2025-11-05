A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban szerepelt, és az ő klasszisa is kellett a sikerhez.

Szoboszlai Dominik megállíthatatlan

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai fantasztikus gólpassza

A magyar sztár a 61. percben

tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát egy szabadrúgás után, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt.

A nem mindennapi gólpassz ide kattintva tekinthető meg.

A Liverpool a sikerével a hatodik helyre lépett előre a tabellán, míg a Real Madrid a jobb gólkülönbségének köszönhetően az ötödik a BL-ben.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.