„Három dolog, amit szeretünk" – üzente Szoboszlai Dominik a Real Madrid elleni BL-siker után. De hogy melyik három az?

Szoboszlai Dominik hőssé vált Liverpoolban

Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

Szoboszlai az Instagramon üzent

Ami a mindent eldöntő találatot illeti, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 61. percben szabadrúgásból tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a három pontot érő gólt.

Három dolog, amit szeretünk: Anfield. Bajnokok Ligája. Győzelem

– írta a közösségi oldalára feltöltött fotók mellé a Liverpool magyar sztárja.

A Liverpool a sikerével a hatodik helyre lépett előre a tabellán, míg a Real Madrid a jobb gólkülönbségének köszönhetően az ötödik a BL-ben.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.