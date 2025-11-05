Live
Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Megrázó részletek: megszólalt a szentmártonkátai tragédiát okozó fiú édesapja

A Liverpool kedden 1-0-ra győzte le a Real Madridot hazai pályán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában a negyedik forduló keddi játéknapján. A meccs egyik hőse Szoboszlai Dominik volt, aki gólpassza járult hozzá a sikerhez. A magyar válogatott csapatkapitánya az Instagram-oldalán üzent a rajongóinak.

„Három dolog, amit szeretünk" – üzente Szoboszlai Dominik a Real Madrid elleni BL-siker után. De hogy melyik három az?

Szoboszlai Dominik hőssé vált Liverpoolban
Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

Szoboszlai az Instagramon üzent

Ami a mindent eldöntő találatot illeti, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 61. percben szabadrúgásból tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a három pontot érő gólt.

Három dolog, amit szeretünk: Anfield. Bajnokok Ligája. Győzelem

 – írta a közösségi oldalára feltöltött fotók mellé a Liverpool magyar sztárja.

A Liverpool a sikerével a hatodik helyre lépett előre a tabellán, míg a Real Madrid a jobb gólkülönbségének köszönhetően az ötödik a BL-ben.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
