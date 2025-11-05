„Három dolog, amit szeretünk" – üzente Szoboszlai Dominik a Real Madrid elleni BL-siker után. De hogy melyik három az?
Szoboszlai az Instagramon üzent
Ami a mindent eldöntő találatot illeti, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 61. percben szabadrúgásból tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a három pontot érő gólt.
Három dolog, amit szeretünk: Anfield. Bajnokok Ligája. Győzelem
– írta a közösségi oldalára feltöltött fotók mellé a Liverpool magyar sztárja.
A Liverpool a sikerével a hatodik helyre lépett előre a tabellán, míg a Real Madrid a jobb gólkülönbségének köszönhetően az ötödik a BL-ben.
A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
