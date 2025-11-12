Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Tudta?

Brutális időjárás lesz a következő napokban

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool két játékosának is vigyáznia kell, miután mindketten sárga lapot kaptak a Manchester City elleni rangadón. Szoboszlai Dominik és Conor Bradley is a negyedik sárgáját gyűjtötte be, a következő figyelmeztetés pedig egy mérkőzésre szóló eltiltást von maga után.

A Liverpool a hétvégén 3-0-ra kikapott a Manchester Citytől az Etihad Stadionban, ám Arne Slot vezetőedzőnek nem csupán a vereség miatt fájhat a feje. Conor Bradley és kiváló formában lévő Szoboszlai Dominik is megkapta negyedik sárga lapját a Premier League-ben, így már csak egy figyelmeztetés választja el őket attól, hogy egy mérkőzésre szóló eltiltással sújtsák őket.

Szoboszlai Dominik és Conor Bradley is az eltiltás szélére került
Szoboszlai Dominik és Conor Bradley is az eltiltás szélére került
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Szoboszlai Dominik és Conor Bradley is egy meccsre az eltiltástól

A szabályok értelmében azok a játékosok, akik az első 19 Premier League-meccsen öt sárga lapot kapnak, egy mérkőzésre szóló eltiltásban részesülnek. A büntetés ezután két mérkőzésre szóló eltiltássá súlyosbodik, ha 32 meccsen belül 10 sárga lapot kapnak, és három mérkőzésre szóló eltiltássá, ha a szezon bármely szakaszában összesen 15 sárga lapot kapnak a PL-ben.

Mivel a Liverpool ebben a szezonban 11 bajnoki mérkőzésnél tart, ez azt jelenti, hogy Bradleynek és Szoboszlainak további nyolc PL-találkozót kell lejátszaniuk figyelmeztetés nélkül, hogy elkerüljék az eltiltást. 

A Liverpool játékosai közül kettejüket Kerkez Milos követi a sorban ebben a tekintetben, a magyar válogatott balhátvéd eddig három sárga lapot gyűjtött be az angol élvonalban.

Manchester United's Dutch defender #04 Matthijs de Ligt battles for the ball with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milosnak is figyelnie kell a sárga lapokra
Fotó: PETER POWELL / AFP

Bradley a Bajnokok Ligájában is az eltiltás szélén áll, miután a sorozat első négy mérkőzésén kétszer kapott sárgát. Az UEFA szabályai szerint három figyelmeztetés, valamint minden további második figyelmeztetés (azaz az ötödik, a hetedik, a kilencedik, és így tovább) egy mérkőzésre szóló eltiltást von maga után.

Kapcsolódó cikkek

A Premier League legjobbját tartják a liverpooli kudarcok felelősének
Liverpoolig utazott a legnagyobb király: kiderült Szoboszlaiék nagy titka
Elképesztő: a szövetségi kapitány Szoboszlaiékat okolja Wirtz rossz teljesítményéért

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!