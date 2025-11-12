A Liverpool a hétvégén 3-0-ra kikapott a Manchester Citytől az Etihad Stadionban, ám Arne Slot vezetőedzőnek nem csupán a vereség miatt fájhat a feje. Conor Bradley és kiváló formában lévő Szoboszlai Dominik is megkapta negyedik sárga lapját a Premier League-ben, így már csak egy figyelmeztetés választja el őket attól, hogy egy mérkőzésre szóló eltiltással sújtsák őket.

Szoboszlai Dominik és Conor Bradley is az eltiltás szélére került

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Szoboszlai Dominik és Conor Bradley is egy meccsre az eltiltástól

A szabályok értelmében azok a játékosok, akik az első 19 Premier League-meccsen öt sárga lapot kapnak, egy mérkőzésre szóló eltiltásban részesülnek. A büntetés ezután két mérkőzésre szóló eltiltássá súlyosbodik, ha 32 meccsen belül 10 sárga lapot kapnak, és három mérkőzésre szóló eltiltássá, ha a szezon bármely szakaszában összesen 15 sárga lapot kapnak a PL-ben.

Mivel a Liverpool ebben a szezonban 11 bajnoki mérkőzésnél tart, ez azt jelenti, hogy Bradleynek és Szoboszlainak további nyolc PL-találkozót kell lejátszaniuk figyelmeztetés nélkül, hogy elkerüljék az eltiltást.

A Liverpool játékosai közül kettejüket Kerkez Milos követi a sorban ebben a tekintetben, a magyar válogatott balhátvéd eddig három sárga lapot gyűjtött be az angol élvonalban.

Kerkez Milosnak is figyelnie kell a sárga lapokra

Fotó: PETER POWELL / AFP

Bradley a Bajnokok Ligájában is az eltiltás szélén áll, miután a sorozat első négy mérkőzésén kétszer kapott sárgát. Az UEFA szabályai szerint három figyelmeztetés, valamint minden további második figyelmeztetés (azaz az ötödik, a hetedik, a kilencedik, és így tovább) egy mérkőzésre szóló eltiltást von maga után.

Kapcsolódó cikkek