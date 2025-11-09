Szoboszlai Dominik az előző szezonban éppen a Manchester City elleni idegenbeli bajnoki után lett a Liverpool-szurkolók nagy kedvence. Olyan teljesítményt nyújtott, amivel minden Liverpool-szurkolónál kivívta a tiszteletet. Nem ismert elveszett labdát, küzdött-hajtott, a legtöbbet futotta, gólt lőtt és gólpasszt adott. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, és előbb Mohamed Szalahnak adott egy nagyszerű gólpasszt, majd még az első félidőben az egyiptomi átadása után ő maga volt eredményes. A Liverpool magabiztosan nyert a címvédő otthonában, ezzel pedig már a Vörösök előnye 11 pontra nőtt a Premier League tabellájának élén. A magyar középpályás az angol bajnokságban akkor 4 gólnál és 4 gólpassznál járt – ez a szám ebben a szezonban 1-1 mindkét mutatóban. De Szoboszlai ennek ellenére folyamatosan gyűjti a meccs legjobbja címeket és már másodszor lett a hónap játékosa, a szurkolók már Steven Gerrardhoz hasonlítják, Arne Slot nem győzi dicsérni, nem véletlen, hogy a Liverpool elkezdte a tárgyalásokat a szerződése meghosszabbításáról.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool újabb kemény meccsre készül

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai Dominik a vezér, de egyelőre csak a pályán

A Liverpool négy egymást követő bajnoki vereség után tért vissza a győzelem útjára, miután múlt hétvégén 2–0-ra legyőzte az Aston Villát, majd kedden este a Bajnokok Ligájában 1–0-ra verte a Real Madridot – mindkét meccsen Szoboszlai volt a Liverpool vezére. Slot csapatának komoly sorozata van, hét nap alatt a harmadik meccsen éppen a Manchester City lesz a következő ellenfél.

Arne Slot együttese remek teljesítményt nyújtott a La Liga listavezetője ellen, ám a bajnoki címért folyó harcban még sok a lemaradása: az Arsenal jelenleg hét ponttal vezet a Liverpool előtt, és hat ponttal előzi meg a második helyen álló Manchester Cityt.

„A legfontosabb, hogy így folytassuk tovább. Még hosszú az út. Most minden a Premier League-ről szól, és arról, hogy hétvégén a Manchester Cityvel találkozunk. Tudjuk, milyen jó csapat, teljesen rá kell koncentrálnunk. A szezon hosszú. Ha most mi vezetnénk hét ponttal, senki sem mondaná, hogy már megnyertük a bajnokságot. Tavaly, amikor elöl voltunk, nyugodtak maradtunk és mentünk tovább, mert bármi megtörténhet. Csak magunkra kell figyelnünk, megnyerni a meccseinket, és majd meglátjuk, mit csinálnak a többiek” – mondta a meccs előtt Szoboszlai Dominik.