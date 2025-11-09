Live
A Liverpool egészen elképesztő hetet zár a válogatott szünet előtt. Szoboszlai Dominik és csapata a Manchester City elleni idegenbeli bajnokira készül, ahol Szoboszlai az előző szezonban igazi közönségkedvenccé vált. A magyar válogatott csapatkapitánya remek formában várja a rangadót, amelyen a Liverpool a bajnoki versenyfutásban is életben tarthatja esélyeit. Pep Guardiola számára különleges lesz az összecsapás: ezredik mérkőzését vezeti menedzserként, épp azon csapat ellen, amely karrierje során a legtöbbször legyőzte.

Szoboszlai Dominik az előző szezonban éppen a Manchester City elleni idegenbeli bajnoki után lett a Liverpool-szurkolók nagy kedvence. Olyan teljesítményt nyújtott, amivel minden Liverpool-szurkolónál kivívta a tiszteletet. Nem ismert elveszett labdát, küzdött-hajtott, a legtöbbet futotta, gólt lőtt és gólpasszt adott. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, és előbb Mohamed Szalahnak adott egy nagyszerű gólpasszt, majd még az első félidőben az egyiptomi átadása után ő maga volt eredményes. A Liverpool magabiztosan nyert a címvédő otthonában, ezzel pedig már a Vörösök előnye 11 pontra nőtt a Premier League tabellájának élén. A magyar középpályás az angol bajnokságban akkor 4 gólnál és 4 gólpassznál járt – ez a szám ebben a szezonban 1-1 mindkét mutatóban. De Szoboszlai ennek ellenére folyamatosan gyűjti a meccs legjobbja címeket és már másodszor lett a hónap játékosa, a szurkolók már Steven Gerrardhoz hasonlítják, Arne Slot nem győzi dicsérni, nem véletlen, hogy a Liverpool elkezdte a tárgyalásokat a szerződése meghosszabbításáról.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool újabb kemény meccsre készül
Szoboszlai Dominik és a Liverpool újabb kemény meccsre készül
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai Dominik a vezér, de egyelőre csak a pályán

A Liverpool négy egymást követő bajnoki vereség után tért vissza a győzelem útjára, miután múlt hétvégén 2–0-ra legyőzte az Aston Villát, majd kedden este a Bajnokok Ligájában 1–0-ra verte a Real Madridot – mindkét meccsen Szoboszlai volt a Liverpool vezére. Slot csapatának komoly sorozata van, hét nap alatt a harmadik meccsen éppen a Manchester City lesz a következő ellenfél.

Arne Slot együttese remek teljesítményt nyújtott a La Liga listavezetője ellen, ám a bajnoki címért folyó harcban még sok a lemaradása: az Arsenal jelenleg hét ponttal vezet a Liverpool előtt, és hat ponttal előzi meg a második helyen álló Manchester Cityt.

„A legfontosabb, hogy így folytassuk tovább. Még hosszú az út. Most minden a Premier League-ről szól, és arról, hogy hétvégén a Manchester Cityvel találkozunk. Tudjuk, milyen jó csapat, teljesen rá kell koncentrálnunk. A szezon hosszú. Ha most mi vezetnénk hét ponttal, senki sem mondaná, hogy már megnyertük a bajnokságot. Tavaly, amikor elöl voltunk, nyugodtak maradtunk és mentünk tovább, mert bármi megtörténhet. Csak magunkra kell figyelnünk, megnyerni a meccseinket, és majd meglátjuk, mit csinálnak a többiek” – mondta a meccs előtt Szoboszlai Dominik.

Amikor arról kérdezték Szoboszlait, mi segítette a csapatot a rossz széria után talpra állni, így válaszolt: „Szerintem a csapatszellem. Nagyon összetartó csapat vagyunk. Mindenki megvédi a másikat, mindenki ott van a másikért. Ez volt a legfontosabb dolog. Amikor minden jól működik, mindenki boldog, és minden pozitív – olyankor könnyű együtt maradni. A legnehezebb az, amikor olyan helyzetben vagy, mint mi néhány héttel ezelőtt. De akkor is kitartottunk egymás mellett, mentünk tovább, és hittünk benne, hogy fordulni fog a szerencsénk.”

A Real Madrid angoljai lettek a bűnbakok, miután Szoboszlaiék legyőzték a spanyol sztárcsapatot
A Real Madrid elleni sikerrel hangolt a Liverpool
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Bár a Liverpool ebben a szezonban többször is küszködött, Szoboszlai az egyik legjobb teljesítményt nyújtja Slot csapatában: a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is minden percet végigjátszott.

„Vannak bőven vezérek: Virgil [van Dijk], Mo [Szalah], Robbo [Andy Robertson], Ali [Becker]. Ők régebb óta itt vannak, némelyikük már hét-nyolc éve, a csapatkapitány és a helyettesei. Én csak igyekszem a pályán a legjobbat nyújtani. Ha ez úgy tűnik, mintha vezér lennék, akkor folytatom így – de csak a pályán, nem azon kívül” – beszélt a szerepéről.

Guardiolát egy belső ember is segíti majd

Ez lesz az első alkalom, hogy a Liverpool ellen dolgozik majd Pepijn Lijnders, mióta távozott a csapattól. A Liverpool szurkolói kicsit megharagudtak Jürgen Klopp egykori segítőjére, amiért a Manchester City másodedzője lett, azért, mert 2024-ben, amikor Klopp stábjával elhagyta az Anfieldet, kijelentette: ilyen lépést soha nem tenne meg.

„Nem leszek másnak a segédedzője. Amikor itt véget ér a munkám, akkor vezetőedző leszek” – mondta a klub hivatalos oldalán 2024 februárjában. A FourFourTwo-nak pedig azt mondta: „Segédedzőként csak Jürgent segítem. Ezután a projekt után menedzser leszek.”

Manchester City's Dutch assistant coach Pepijn Lijnders (L) reacts as the players warm up ahead of the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on August 23, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Pepijn Lijnders ma már a Manchester City és Erling Haaland sikeréért dolgozik
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Nem sokkal azután, hogy távozott az Anfieldről, a holland szakembert kinevezték a Red Bull Salzburg vezetőedzőjévé, ám mindössze hat hónap után menesztették, nyáron pedig a Manchester Cityhez szerződött Pep Guardiola segédjeként.

A vasárnapi lesz az első alkalom, hogy Lijnders a Liverpool ellen ül a kispadon. 2014-ben az U16-os csapat edzőjeként kezdett dolgozni. Lijnders mellett csatlakozott a City stábjához a korábbi Liverpool- és Manchester City-védő Kolo Touré is.

Klopp korábban elmondta, rengeteget tanult Lijnderstől, és nem zavarja, ami történt, hiszen „ki ne akarna Pep Guardiolával és Jürgen Klopp-pal is együtt dolgozni?”

Az Opta szerint a City az esélyes

Az Opta előrejelzése szerint Pep Guardiola együttese a favorit, de ezek csak számok.

Az Opta esélyei:

  • Manchester City győzelem: 45,4%,
  • Liverpool győzelem: 27,7%,
  • döntetlen: 26,9%.

Erling Haaland két gólra van attól, hogy elérje a 100 Premier League-találatot, miközben Szalah a City ellen remekel: senkinek sincs több gólja és gólpassza Guardiola csapatai ellen – összesen 15 (9 gól, 6 assziszt).

A Liverpool komoly önbizalommal érkezhet: A Real Madrid elleni 1–0-s BL-győzelem alkalmával 2,58 xG-t (várható gól) mértek a Liverpoolnál, míg a madridiaknál csupán 0,45-öt. Virgil van Dijk stabilitást hozott a védelembe, a Real mindössze nyolc lövésig jutott. Andy Robertson formába lendülése visszaállította az egyensúlyt a bal oldalon – éppen a pénteken 22 éves Kerkez Milos kárára.

Manager Pep Guardiola, the manager of Manchester City, gestures during the Emirates FA Cup Final between Crystal Palace and Manchester City at Wembley Stadium in London, England, on May 17, 2025. (Photo by Kevin Hodgson | MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
Pep Guardiola már az 1000. meccsére készül edzőként
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Pep Guardiola hétvégén az ezredik mérkőzését vezeti menedzserként – éppen a csapat ellen, amely a legnagyobb kihívást jelentette számára. A katalán edző 10 alkalommal kapott ki a Liverpooltól, ami holtversenyben a legtöbb vereség egy klub ellen (ugyanennyit szenvedett el a Tottenhammel szemben). A City az előző idény mindkét meccsét 2–0-ra elveszítette, ám az Etihadban most kiváló formában van: utóbbi 12 hazai meccséből 11-et megnyert, a legutóbbi hatot legalább két góllal.

Erling Haaland 27 gólt szerzett 17 tétmeccsen ebben a szezonban, és már 98 Premier League-gólnál jár 107 fellépés alatt. Két találatra van attól, hogy a liga történetében a leggyorsabb játékos legyen, aki eléri a 100 gólt (Alan Shearer 124 meccs alatt jutott el idáig).

A hazaiaknál Rodri valószínűleg kihagyja a meccset, nem kockáztatnak a combsérülésével. Mateo Kovacic saroksérülés miatt négy hónapra kidőlt. A vendégeknél Alisson Becker, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni továbbra is sérült. Alexander Isak visszatérhet, de maximum csereként.

„Ha választanom kellene, kivel osszam meg az ezredik meccsemet – ez lenne a legjobb, a Liverpool. Jürgen [Klopp] volt a legnagyobb riválisom Angliában. Ennél szebb nem is lehetne, tényleg. A sors így akarta” – mondta Guardiola a vasárnap 17.30-kor kezdődő meccs előtt.

