Szoboszlai Dominik az előző szezonban éppen a Manchester City elleni idegenbeli bajnoki után lett a Liverpool-szurkolók nagy kedvence. Olyan teljesítményt nyújtott, amivel minden Liverpool-szurkolónál kivívta a tiszteletet. Nem ismert elveszett labdát, küzdött-hajtott, a legtöbbet futotta, gólt lőtt és gólpasszt adott. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, és előbb Mohamed Szalahnak adott egy nagyszerű gólpasszt, majd még az első félidőben az egyiptomi átadása után ő maga volt eredményes. A Liverpool magabiztosan nyert a címvédő otthonában, ezzel pedig már a Vörösök előnye 11 pontra nőtt a Premier League tabellájának élén. A magyar középpályás az angol bajnokságban akkor 4 gólnál és 4 gólpassznál járt – ez a szám ebben a szezonban 1-1 mindkét mutatóban. De Szoboszlai ennek ellenére folyamatosan gyűjti a meccs legjobbja címeket és már másodszor lett a hónap játékosa, a szurkolók már Steven Gerrardhoz hasonlítják, Arne Slot nem győzi dicsérni, nem véletlen, hogy a Liverpool elkezdte a tárgyalásokat a szerződése meghosszabbításáról.
Szoboszlai Dominik a vezér, de egyelőre csak a pályán
A Liverpool négy egymást követő bajnoki vereség után tért vissza a győzelem útjára, miután múlt hétvégén 2–0-ra legyőzte az Aston Villát, majd kedden este a Bajnokok Ligájában 1–0-ra verte a Real Madridot – mindkét meccsen Szoboszlai volt a Liverpool vezére. Slot csapatának komoly sorozata van, hét nap alatt a harmadik meccsen éppen a Manchester City lesz a következő ellenfél.
Arne Slot együttese remek teljesítményt nyújtott a La Liga listavezetője ellen, ám a bajnoki címért folyó harcban még sok a lemaradása: az Arsenal jelenleg hét ponttal vezet a Liverpool előtt, és hat ponttal előzi meg a második helyen álló Manchester Cityt.
„A legfontosabb, hogy így folytassuk tovább. Még hosszú az út. Most minden a Premier League-ről szól, és arról, hogy hétvégén a Manchester Cityvel találkozunk. Tudjuk, milyen jó csapat, teljesen rá kell koncentrálnunk. A szezon hosszú. Ha most mi vezetnénk hét ponttal, senki sem mondaná, hogy már megnyertük a bajnokságot. Tavaly, amikor elöl voltunk, nyugodtak maradtunk és mentünk tovább, mert bármi megtörténhet. Csak magunkra kell figyelnünk, megnyerni a meccseinket, és majd meglátjuk, mit csinálnak a többiek” – mondta a meccs előtt Szoboszlai Dominik.
Amikor arról kérdezték Szoboszlait, mi segítette a csapatot a rossz széria után talpra állni, így válaszolt: „Szerintem a csapatszellem. Nagyon összetartó csapat vagyunk. Mindenki megvédi a másikat, mindenki ott van a másikért. Ez volt a legfontosabb dolog. Amikor minden jól működik, mindenki boldog, és minden pozitív – olyankor könnyű együtt maradni. A legnehezebb az, amikor olyan helyzetben vagy, mint mi néhány héttel ezelőtt. De akkor is kitartottunk egymás mellett, mentünk tovább, és hittünk benne, hogy fordulni fog a szerencsénk.”
Bár a Liverpool ebben a szezonban többször is küszködött, Szoboszlai az egyik legjobb teljesítményt nyújtja Slot csapatában: a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is minden percet végigjátszott.
„Vannak bőven vezérek: Virgil [van Dijk], Mo [Szalah], Robbo [Andy Robertson], Ali [Becker]. Ők régebb óta itt vannak, némelyikük már hét-nyolc éve, a csapatkapitány és a helyettesei. Én csak igyekszem a pályán a legjobbat nyújtani. Ha ez úgy tűnik, mintha vezér lennék, akkor folytatom így – de csak a pályán, nem azon kívül” – beszélt a szerepéről.
Guardiolát egy belső ember is segíti majd
Ez lesz az első alkalom, hogy a Liverpool ellen dolgozik majd Pepijn Lijnders, mióta távozott a csapattól. A Liverpool szurkolói kicsit megharagudtak Jürgen Klopp egykori segítőjére, amiért a Manchester City másodedzője lett, azért, mert 2024-ben, amikor Klopp stábjával elhagyta az Anfieldet, kijelentette: ilyen lépést soha nem tenne meg.
„Nem leszek másnak a segédedzője. Amikor itt véget ér a munkám, akkor vezetőedző leszek” – mondta a klub hivatalos oldalán 2024 februárjában. A FourFourTwo-nak pedig azt mondta: „Segédedzőként csak Jürgent segítem. Ezután a projekt után menedzser leszek.”
Nem sokkal azután, hogy távozott az Anfieldről, a holland szakembert kinevezték a Red Bull Salzburg vezetőedzőjévé, ám mindössze hat hónap után menesztették, nyáron pedig a Manchester Cityhez szerződött Pep Guardiola segédjeként.
A vasárnapi lesz az első alkalom, hogy Lijnders a Liverpool ellen ül a kispadon. 2014-ben az U16-os csapat edzőjeként kezdett dolgozni. Lijnders mellett csatlakozott a City stábjához a korábbi Liverpool- és Manchester City-védő Kolo Touré is.
Klopp korábban elmondta, rengeteget tanult Lijnderstől, és nem zavarja, ami történt, hiszen „ki ne akarna Pep Guardiolával és Jürgen Klopp-pal is együtt dolgozni?”
Az Opta szerint a City az esélyes
Az Opta előrejelzése szerint Pep Guardiola együttese a favorit, de ezek csak számok.
Az Opta esélyei:
- Manchester City győzelem: 45,4%,
- Liverpool győzelem: 27,7%,
- döntetlen: 26,9%.
Erling Haaland két gólra van attól, hogy elérje a 100 Premier League-találatot, miközben Szalah a City ellen remekel: senkinek sincs több gólja és gólpassza Guardiola csapatai ellen – összesen 15 (9 gól, 6 assziszt).
A Liverpool komoly önbizalommal érkezhet: A Real Madrid elleni 1–0-s BL-győzelem alkalmával 2,58 xG-t (várható gól) mértek a Liverpoolnál, míg a madridiaknál csupán 0,45-öt. Virgil van Dijk stabilitást hozott a védelembe, a Real mindössze nyolc lövésig jutott. Andy Robertson formába lendülése visszaállította az egyensúlyt a bal oldalon – éppen a pénteken 22 éves Kerkez Milos kárára.
Pep Guardiola hétvégén az ezredik mérkőzését vezeti menedzserként – éppen a csapat ellen, amely a legnagyobb kihívást jelentette számára. A katalán edző 10 alkalommal kapott ki a Liverpooltól, ami holtversenyben a legtöbb vereség egy klub ellen (ugyanennyit szenvedett el a Tottenhammel szemben). A City az előző idény mindkét meccsét 2–0-ra elveszítette, ám az Etihadban most kiváló formában van: utóbbi 12 hazai meccséből 11-et megnyert, a legutóbbi hatot legalább két góllal.
Erling Haaland 27 gólt szerzett 17 tétmeccsen ebben a szezonban, és már 98 Premier League-gólnál jár 107 fellépés alatt. Két találatra van attól, hogy a liga történetében a leggyorsabb játékos legyen, aki eléri a 100 gólt (Alan Shearer 124 meccs alatt jutott el idáig).
A hazaiaknál Rodri valószínűleg kihagyja a meccset, nem kockáztatnak a combsérülésével. Mateo Kovacic saroksérülés miatt négy hónapra kidőlt. A vendégeknél Alisson Becker, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni továbbra is sérült. Alexander Isak visszatérhet, de maximum csereként.
„Ha választanom kellene, kivel osszam meg az ezredik meccsemet – ez lenne a legjobb, a Liverpool. Jürgen [Klopp] volt a legnagyobb riválisom Angliában. Ennél szebb nem is lehetne, tényleg. A sors így akarta” – mondta Guardiola a vasárnap 17.30-kor kezdődő meccs előtt.
