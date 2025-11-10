Szoboszlai Dominikék továbbra sincsenek könnyű helyzetben: bár voltak jó meccsei az elmúlt hetekben a Liverpoolnak, a Manchester City elleni 3-0-s vereséget követően újra felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint a 450 millió fontos nyári átépítés egyelőre csak rontott a helyzeten.

Szoboszlai Dominikék fájó vereséget szenvedtek a Manchester City ellen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Mi a gond Szoboszlaiék körül?

1. Komoly kérdések a nyári átigazolások körül

A Liverpool vezetősége 450 millió fontot költött a keret megerősítésére, de a befektetés egyelőre nem térül meg. Az új szerzemények közül gyakorlatilag csak Hugo Ekitiké mutatott némi jó formát – bár a City ellen ő is gyenge teljesítményt nyújtott.

Florian Wirtz ezúttal is eltűnt a mezőnyben, Kerkez Milos csak csereként jutott szóhoz, Alexander Isak pedig sérülés miatt nem lépett pályára. Egyelőre úgy tűnik, a nyári költekezés inkább meggyengítette, mintsem erősítette a tavaly bajnokcsapatot.

2. Továbbra sincs megoldás az építkezésre

A Liverpool játékrendszere ismét súlyos problémákat mutatott. A City magas letámadása alatt a vörösök teljesen eszköztelennek tűntek: leggyakrabban Ibrahima Konatéhoz került a labda, aki pánikszerűen passzolt hátra vagy oldalra.

Mióta Trent Alexander-Arnold nem játszik mögötte, a védelemben nincs olyan, aki képes lenne nyomás alatt is jól kijátszani a labdát.

Arne Slotnak sürgősen szüksége lenne egy kreatívabb hátvédre vagy akár középhátvéd-cserére, ha ezen változtatni akar.

3. A balszerencsére hivatkozni felesleges

Lehetne ugyan azzal érvelni, hogy a Liverpool peches volt az első félidőben, és nem érdemelt kétgólos hátrányt, de ez nem mentség. Erling Haaland és Nico González találataiban volt némi szerencse, Virgil van Dijk gólját pedig a bíró vitathatóan érvénytelenítette. Mégis, ha egy csapat állandóan engedi az ellenfelet veszélyes helyzetekhez jutni, miközben maga ritkán jut el odáig, akkor az apró különbségek is a vesztét okozzák. Ez történt most is.

4. Idegenben összeomlik a Liverpool

A szezon egyik legaggasztóbb tendenciája az idegenbeli forma: a Liverpool nyolc bajnokijából mindössze hármat tudott megnyerni – kettőt is a meccs utolsó pillanataiban. A maradék öt vereség rávilágít arra, hogy Slot csapata csak akkor képes dominálni, ha az Anfield közönsége hajtja előre.

Amíg nem tanulnak meg „piszkos munkát” végezni idegenben, addig a vendégmeccsek továbbra is komoly problémát jelentenek.

5. Most jöhet némi fellélegzés

A válogatott szünet legalább lehetőséget ad a regenerálódásra és a sebek nyalogatására. A sorsolás is kedvezőbben alakul: a következő négy bajnokiból három hazai pályán lesz, az egy idegenbeli meccs pedig a továbbra is kiegyensúlyozatlan formában lévő West Ham ellen vár a Liverpoolra. Jó esély nyílik arra, hogy a Szoboszlaiék némi lendületet vegyenek – bár a jelenlegi formát látva inkább a top négyért folyó harc, mintsem a bajnoki cím tűnik reális célnak.