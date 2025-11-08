Szoboszlai ezzel lepte meg Kerkezt a születésnapján Liverpoolban – videó

Ahogy pénteken mi is beszámoltunk arról, november 7-én ünnepelte 22. születésnapját a Liverpool magyar válogatott hátvédje. Kerkez Milost az angol sztárcsapat is felköszöntötte a közösségi médiában, a megosztott poszt alá rengetegen kommenteltek. A fiatal játékos többnyire fantasztikus üzeneteket kapott a szurkolóktól, de volt pár ember, aki még ezen a napon is durva hozzászólásokkal illette. Most nem róluk lesz szó, hanem Szoboszlai Dominikről, aki egy kedves gesztust tett a Liverpool edzőközpontjában tréningre menet, a klub kamerái előtt.

Szoboszlai Dominik sem felejtette el Kerkez születésnapját

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai Kerkez mellett ment ki a pályára

Ahogy az a lenti videóban látszik, az edzésre elsőként érkezett Szoboszlai és Kerkez egymás mellett, és a kamerák előtt a magyar válogatott csapatkapitánya kedvesen annyit mond Kerkezre utalva: „A születésnapos fiú”.

A Liverpool a Premier League-ben vasárnap a Manchester City otthonába látogat a forduló rangadóján magyar idő szerint 17.30-tól.