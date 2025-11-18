„Két nap telt el, de még mindig nehéz elfogadnom a történteket. Sajnos ezzel együtt kell élni és menni kell tovább. Biztos valami oka van annak, hogy ez velünk mindig megtörténik. Próbáljuk a legnehezebb időszakban is a pozitívumot kivenni ebből, hogy a végsőkig volt esélyünk. Hittünk abban, hogy a pótselejtezőben szerepelhetünk” – idézte fel Szoboszlai Dominik a sorsdöntő vb-selejtezőt, melyen a magyarok 3-2-es vereséget szenvedtek az írektől, ezzel pedig eldőlt, hogy lemaradnak a 2026-os világbajnokságról.

Szoboszlai Dominik még mindig nehezen fogadja el azt, ami az írek elleni meccsen történt

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik gólöröme nem az íreknek szólt

A 25 éves középpályás azt is elárulta, hogy a sokat kritizált, és a mesterséges intelligencia által meghamisított gólöröme nem az íreknek szólt, hanem mindez csupán egy viccelődés közte és csapattársai, Schäfer András, Varga Barnabás és Szappanos Péter között.

Szeretném tisztázni, ez egy egymás közötti viccelődés a saját csapattársaimmal. Kifejezetten Schäfer András, Varga Barnabás, Szappanos Péter és köztem. Egy egymás közötti poénkodás,

amit teljes mértékig vállalok, és azt is elmondanám, ha az íreknek szólt volna” – szögezte le Szoboszlai.

A saját viaszszobrával kapcsolatban a pódiumbeszélgetésen kifejtette, az embereknek kell eldönteniük, hogy tetszik-e nekik a szobor, személy szerint neki igen, mert mintha kettő lenne belőle, annyira élethű lett.

„Ez mindenki számára megtiszteltetés, úgyhogy sokat nem kellett gondolkodnom, hogy rendben van. Sok mintát vettek rólam, fotózáson voltam Manchesterben és Londonban, ez alapján mindent meg tudtak csinálni. Mindent úgy választottunk ki, ahogy most vagyok. Az arcszőrzetet, a tetkóimat, mindent, ami rajtam van, ami én vagyok, az ugyanúgy rajta van a bábun.

Furcsa volt, hogy kettő van belőlem, mintha saját magam mellé álltam volna, ami igaz is, csak én élek, ő nem”

– idézte az MTI Szoboszlait.

Nagyon örülök, hogy ilyen emberek közé tartozhatok. Próbálom minden alkalommal még magasabbra rakni saját magamnak a lécet,

hogy ne ragadjak meg azon a szinten, ahol most vagyok” – tette hozzá a válogatott csapatkapitánya.