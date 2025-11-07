Live
Az ég kék, Szoboszlait ismét a legjobbnak választották. Augusztus után ugyanis októberben is Szoboszlai Dominik lett a hónap játékosa a Liverpool labdarúgócsapatánál.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik az angol bajnok öt októberi meccsén négyszer volt a kezdőcsapat tagja, egy gólt és két gólpasszt jegyzett.

firo: 22.10.2025, Football, Football, UEFA Champions League, CL, CHL, Season 2025/2026, 3rd matchday, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 Dominik Szoboszlai, Liverpool jubilation after goal to 1:5 (Photo by Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szoboszlai idén, eddig egyértelműen a Liverpool legjobbja
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

„Minden alkalommal igyekszem a legjobbamat nyújtani, köszönöm a szurkolóknak, akik rám szavaztak. A folytatásban is szeretnék hasonló teljesítményt nyújtani, remélhetőleg minden alkalommal tudom hozni a legjobbamat” — idézte a klub honlapja Szoboszlait, aki októberben ünnepelte a 25. születésnapját.

Szoboszlai megpróbálja tartani a mostani szintet

Nagyon boldog vagyok, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok. A legnehezebb az, hogy ezt a szintet tartani tudjam, de ezért fogok dolgozni minden egyes nap. És remélhetőleg még további díjakat nyerek.

Az októberi hónap nem a legjobb időszaka volt a bajnoki címvédő együttesnek, de legutóbbi két meccsét megnyerte (az Aston Villa és a Real Madrid ellen), vasárnap pedig rangadó vár rá a Manchester City otthonában — emlékeztetett az MTI. 

Soha nem könnyű a City vendégeként játszani. Tudjuk, milyen jó csapat, de nekünk saját magunkra kell fókuszálnunk, megvalósítani, amit tervezünk és jönni fognak a lehetőségek. Mindannyiunknak keményen kell dolgoznia

 - fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Szoboszlai.

A szurkolók a Poolbarátok Facebook-oldala szerint nem győzték magasztalni Szoboszlai Dominikot, amikor arról kérdezték őket, miért rá szavaztak a hónap játékosa választáson.

Többen kiemelték, hogy energikus, ügyes és igazi inspiráció a csapaton belül, aki egész hónapban rendíthetetlen elkötelezettséggel játszott. Mások szerint a nehezebb időszakokban is ő volt „a fény az alagút végén”, hiszen briliáns teljesítményt nyújtott. Sokan méltatták következetességét és sokoldalúságát, hiszen sosem áll meg, minden alkalommal 100 százalékot ad. Akadt, aki azt emelte ki, hogy képes bejátszani az egész pályát, sőt, szükség esetén akár a jobbhátvéd poszton is be tud segíteni. A vélemények összegzéseként sokan egyszerűen csak „elképzelhetetlenül jó” játékosként jellemezték.

 

