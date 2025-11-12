Marco Rossi együttese kedd este érkezett meg az örmény fővárosba, csütörtökön pedig sorsdöntő vb-selejtezőn lép pályára. Természetesen Szoboszlai Dominik is a csapattal tartott, a Liverpool sztárját nem akárhogyan fogadták a jereváni repülőtéren.
Szoboszlai Dominikot megrohamozták az örmény szurkolók
Marco Rossi együttese kedd délelőtt még Telkiben edzett, majd délután 3 óra után indult a csapat repülőgépe Budapestről, Jerevánban pedig helyi idő szerint este 9 óra után landolt.
A repülőtéren a magyar válogatott és Liverpool klasszis középpályását több örmény szurkoló is várta,
akik azonnal lerohanták, amint meglátták őt – számolt be róla a Magyar Nemzet.
A magyar válogatott csütörtökön Jerevánban lép pályára, majd az utolsó fordulóban, vasárnap az írekkel játszik a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese jelenleg a második, pótselejtezőt érő helyen áll az európai F csoportban öt ponttal. Az éllovas portugáloknak tíz, a magyarokat követő íreknek négy, a negyedik pozíciót elfoglaló örményeknek pedig három pontjuk van. A magyar válogatott negyven év után lehetne ismét ott egy világbajnokságon, igaz, ehhez még arra is szüksége lenne, hogy sikerrel vegye a pótselejtezőt, amennyiben másodikként végez a csoportjában. Szoboszlaiék a második helyet bebiztosíthatják, amennyiben nyernek Jerevánban, valamint a portugálok is begyűjtik a három pontot az írek ellen.
Kapcsolódó cikkek
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!