Marco Rossi együttese kedd este érkezett meg az örmény fővárosba, csütörtökön pedig sorsdöntő vb-selejtezőn lép pályára. Természetesen Szoboszlai Dominik is a csapattal tartott, a Liverpool sztárját nem akárhogyan fogadták a jereváni repülőtéren.

Szoboszlai Dominik szívélyes fogadtatásban részesült Jerevánban

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szoboszlai Dominikot megrohamozták az örmény szurkolók

Marco Rossi együttese kedd délelőtt még Telkiben edzett, majd délután 3 óra után indult a csapat repülőgépe Budapestről, Jerevánban pedig helyi idő szerint este 9 óra után landolt.

A repülőtéren a magyar válogatott és Liverpool klasszis középpályását több örmény szurkoló is várta,

akik azonnal lerohanták, amint meglátták őt – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A magyar válogatott csütörtökön Jerevánban lép pályára, majd az utolsó fordulóban, vasárnap az írekkel játszik a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese jelenleg a második, pótselejtezőt érő helyen áll az európai F csoportban öt ponttal. Az éllovas portugáloknak tíz, a magyarokat követő íreknek négy, a negyedik pozíciót elfoglaló örményeknek pedig három pontjuk van. A magyar válogatott negyven év után lehetne ismét ott egy világbajnokságon, igaz, ehhez még arra is szüksége lenne, hogy sikerrel vegye a pótselejtezőt, amennyiben másodikként végez a csoportjában. Szoboszlaiék a második helyet bebiztosíthatják, amennyiben nyernek Jerevánban, valamint a portugálok is begyűjtik a három pontot az írek ellen.

Kapcsolódó cikkek