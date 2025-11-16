Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

A magyar labdarúgó-válogatott drámai mérkőzésen 3-2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írországtól, ezzel eldőlt, hogy ismét nem lesz ott a magyar válogatott egy foci-vb-n. A lefújás után a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik sem találta a szavakat.
A magyar válogatott hiába játszott a mérkőzés nagy részében jobban, mint írek - és ezt még a vendégek szövetségi kapitánya is elismerte -, és vezetett kétszer is a mérkőzésen, végül 3-1-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában. A lefújás után nyilatkozó Szoboszlai Dominik élete talán legrövidebb interjúját adta.
Szoboszlai nem adott megfejtést
Az M4 Sport riportere próbált valamit kiszedni a magyar válogatott csapatkapitányából, de az összefoglalóan „lehet-e egy ilyen meccs után elemezni” tartalmú kérdésre ennyit mondott.
„Nem lehet.”
A következő kérdés lényeg az volt, hogy „ilyen igazságtalan-e a foci nevű játék”.
„Úgy látszik, igen” – érkezett a tömör válasz, amivel nem lehet vitatkozni.
