Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

A magyar labdarúgó-válogatott drámai mérkőzésen 3-2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írországtól, ezzel eldőlt, hogy ismét nem lesz ott a magyar válogatott egy foci-vb-n. A lefújás után a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik sem találta a szavakat.

A magyar válogatott hiába játszott a mérkőzés nagy részében jobban, mint írek - és ezt még a vendégek szövetségi kapitánya is elismerte -, és vezetett kétszer is a mérkőzésen, végül 3-1-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában. A lefújás után nyilatkozó Szoboszlai Dominik élete talán legrövidebb interjúját adta.

Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16., Szoboszlai
Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott elbukott az írekkel szemben
Fotó: Polyák Attila 

Szoboszlai nem adott megfejtést

Az M4 Sport riportere próbált valamit kiszedni a magyar válogatott csapatkapitányából, de az összefoglalóan „lehet-e egy ilyen meccs után elemezni” tartalmú kérdésre ennyit mondott.

„Nem lehet.”

A következő kérdés lényeg az volt, hogy „ilyen igazságtalan-e a foci nevű játék”.

„Úgy látszik, igen” – érkezett a tömör válasz, amivel nem lehet vitatkozni.

 

 

