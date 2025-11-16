Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

A magyar válogatott hiába játszott a mérkőzés nagy részében jobban, mint írek - és ezt még a vendégek szövetségi kapitánya is elismerte -, és vezetett kétszer is a mérkőzésen, végül 3-1-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában. A lefújás után nyilatkozó Szoboszlai Dominik élete talán legrövidebb interjúját adta.

Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott elbukott az írekkel szemben

Fotó: Polyák Attila

Szoboszlai nem adott megfejtést

Az M4 Sport riportere próbált valamit kiszedni a magyar válogatott csapatkapitányából, de az összefoglalóan „lehet-e egy ilyen meccs után elemezni” tartalmú kérdésre ennyit mondott.

„Nem lehet.”

A következő kérdés lényeg az volt, hogy „ilyen igazságtalan-e a foci nevű játék”.

„Úgy látszik, igen” – érkezett a tömör válasz, amivel nem lehet vitatkozni.