Szoboszlai Dominik a címvédő Liverpool színeiben eddig mind a 11 idénybeli Premier League-mérkőzést végigjátszotta, ezeken egy gólt és gólpasszt szerzett. A magyar válogatott csapatkapitánya szombaton 16 órától a Nottingham ellen léphet pályára az Anfielden, de ahogyan az évad elején többször, úgy ezúttal is jobbhátvédként kaphat szerepet Arne Slot vezetőedző pénteki szavai alapján. A 25 éves középpályás azonban valódi posztján az angol bajnokság egyik legjobbja, erről írt egy statisztikákkal foglalkozó oldal.

Szoboszlai Dominik az előző Premier League-idényben egyszer sem örülhetett Liverpool-győzelemnek a Nottingham ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik a Liverpool Nottingham elleni Premier League-bajnokijára készül

A játékosokat 120 mutató alapján vizsgáló DataMB nevű szervezet friss adatai szerint az eddigi tizenegy forduló során Szoboszlai Dominik összességében a második legjobb teljesítményt nyújtotta a PL középpályásai között. Mint kiderült, egyedül épp a Nottingham 23 éves focistája, Elliot Anderson előzi meg őt a rangsorban, azaz ha szombaton a magyar teljesít jobban, akkor megelőzheti az angolt a listán, ezzel pedig az élre ugorhat.

Highest performing midfielders in the Premier League so far this season



◉ 97 — Elliot Anderson

◉ 95 — Dominik Szoboszlai

◉ 94 — Bruno Fernandes

◉ 94 — Declan Rice

◉ 92 — Moisés Caicedo



📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/C6IqRjRpY9 — DataMB (@DataMB_) November 20, 2025

Szoboszlai eltiltásveszélyben is van, ugyanis a Premier League szabályai szerint ha sárga (vagy piros) lapot kap, akkor a Liverpool következő bajnokiját ki kell hagynia.

A liverpooliak a PL-tabella nyolcadik helyéről várják a fordulót. A Ferencvárossal januárban, az Európa-liga alapszakaszában megmérkőző Nottingham Forest a kiesést jelentő 19. pozícióban áll.