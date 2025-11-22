Live
Rendkívüli!

Az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a Liverpool a Nottingham együttesét fogadja. A pénteki hírek alapján Szoboszlai Dominik talán jobbhátvédként fog szerepelni, de egy statisztikai oldalnál az is előfordulhat, hogy a Premier League legjobb középpályásává válik.

Szoboszlai Dominik a címvédő Liverpool színeiben eddig mind a 11 idénybeli Premier League-mérkőzést végigjátszotta, ezeken egy gólt és gólpasszt szerzett. A magyar válogatott csapatkapitánya szombaton 16 órától a Nottingham ellen léphet pályára az Anfielden, de ahogyan az évad elején többször, úgy ezúttal is jobbhátvédként kaphat szerepet Arne Slot vezetőedző pénteki szavai alapján. A 25 éves középpályás azonban valódi posztján az angol bajnokság egyik legjobbja, erről írt egy statisztikákkal foglalkozó oldal.

Szoboszlai Dominik az előző Premier League-idényben egyszer sem örülhetett Liverpool-győzelemnek a Nottingham ellen
Szoboszlai Dominik az előző Premier League-idényben egyszer sem örülhetett Liverpool-győzelemnek a Nottingham ellen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik a Liverpool Nottingham elleni Premier League-bajnokijára készül

A játékosokat 120 mutató alapján vizsgáló DataMB nevű szervezet friss adatai szerint az eddigi tizenegy forduló során Szoboszlai Dominik összességében a második legjobb teljesítményt nyújtotta a PL középpályásai között. Mint kiderült, egyedül épp a Nottingham 23 éves focistája, Elliot Anderson előzi meg őt a rangsorban, azaz ha szombaton a magyar teljesít jobban, akkor megelőzheti az angolt a listán, ezzel pedig az élre ugorhat.

Szoboszlai eltiltásveszélyben is van, ugyanis a Premier League szabályai szerint ha sárga (vagy piros) lapot kap, akkor a Liverpool következő bajnokiját ki kell hagynia.

A liverpooliak a PL-tabella nyolcadik helyéről várják a fordulót. A Ferencvárossal januárban, az Európa-liga alapszakaszában megmérkőző Nottingham Forest a kiesést jelentő 19. pozícióban áll.

